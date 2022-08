103 Bentley réunies à la Monterey Car Week 2022 pour les 103 ans du constructeur de Crewe

Bentley Motors revient à la Monterey Car Week avec un riche programme tout au long de l’événement qui, ensemble, définissent la plus grande présence de la marque sur la péninsule de Monterey : 103 modèles Bentley célébrant les 103 ans du constructeur automobile.

La révélation mondiale de la Bentley Mulliner Batur – la prochaine voiture exclusive, fabriquée à la main par Mulliner – est le moment culminant pour Bentley à Monterey pour 2022, la voiture devant être dévoilée lors de la célèbre soirée Signature de Bentley devant plusieurs centaines d’invités le soir du samedi 20 août.

D’autres superbes voitures de Mulliner rejoindront le Batur à Monterey, y compris la Blower Car Zero – la première voiture de la série Continuation – ainsi qu’un Bacalar d’un client américain et des exemplaires de versions Mulliner des Continental GT, Continental GTC et Flying Spur.

L’étendue des capacités de Mulliner est présentée via la magnifique et sur mesure Bentayga EWB Mulliner Gallery – une voiture unique célébrant Mulliner, faisant ses débuts à The Quail, A Motorsports Gathering le vendredi 19 août 2022.

Le point central de la prise de contrôle amicale de la péninsule de Monterey par Bentley est le Home of Bentley, situé à seulement 200 mètres de Pebble Beach Lodge. La propriété de 372 m² et valant 30 millions de dollars est une maison contemporaine de style français, située sur plus de 4 000 m² de terrain magnifiquement entretenu avec une vue imprenable sur l’océan, Point Lobos, Carmel Bay et Stillwater Cove.

The Home of Bentley marquera également les débuts publics de la nouvelle apparence de Bentley pour les événements, développée par la propre équipe de design de Bentley. De belles expressions de durabilité, d’authenticité et de savoir-faire relient les éléments de design de la gamme Home de Bentley, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur de la propriété.

Pour 2022, la Home of Bentley comprend des fonctionnalités pour stimuler les cinq sens. À l’extérieur, jusqu’à six Bentley actuelles changeront chaque jour et les invités pourront s’inscrire pour un essai routier de l’une des 103 Bentley qui se réuniront sur la péninsule – une pour chaque année de l’histoire de l’entreprise. Pendant ce temps, une Flying Spur Hybrid feait la démonstration du système audio phare Naim de Bentley à travers la piste audio sur mesure récemment créée pour Bentley par le célèbre compositeur et producteur hollywoodien, Steve Mazzaro (Dune, No Time To Die). D’autres produits Naim sont exposés et utilisés à l’intérieur de la Maison.

À l’arrière de la propriété, une terrasse accueille un bar et une zone d’exposition de The Macallan, la marque de whisky durable partenaire de Bentley. Pendant l’événement, The Macallan accueille des avant-premières privées de la prochaine étape de son partenariat avec Bentley, qui sera dévoilée dans l’après-midi du dimanche 21. Des dégustations des single malts exceptionnels de The Macallan et des cocktails sur mesure sont proposés tout au long de la semaine.

À l’intérieur de la maison, les clients pourront suivre un parcours de configuration pour concevoir leur Bentley sur mesure parfaite, avec l’aide des designers Mulliner et d’une gamme d’échantillons de matériaux et de couleurs. Les clients peuvent également explorer Bentley Residences Miami, une collaboration avec Dezer Development. Une visite en réalité virtuelle des résidences de luxe montre comment l’ADN du design Bentley est tissé dans l’architecture et le mobilier de la première collaboration architecturale de Bentley. Des pièces de la collection de meubles Bentley Home sont également exposées, qui traduisent les matériaux, les motifs et les formes trouvés dans les voitures de route de Bentley dans la maison.

Voyages extraordinaires à Monterey – Le rallye et la Speed 8

Pour lancer la Monterey Car Week de Bentley, un rassemblement de Bentley se tient dans la péninsule. Le voyage depuis Los Angeles a commencé le mardi 16 août, avec une flotte de 30 Bentley remontant la Pacific Coast Highway avec une escale d’une nuit en cours de route.

Le rallye est arrivé à Laguna Seca le jeudi 18, à temps pour un défilé sur piste dirigé par le président-directeur général de Bentley, Adrian Hallmark, au volant de la Blower Car Zero. Après un tour de piste, Bentley entame ses célébrations du centenaire des 24 Heures du Mans de l’année prochaine alors que la Speed ​​8 qui a remporté Le Mans en 2003 se rend sur le circuit pour des tours de démonstration. C’est la première fois qu’une Speed ​​8 roule à grande vitesse aux États-Unis depuis Sebring 2003.

Jeudi soir a vu le lancement officiel du programme VIP de Bentley, avec un accueil au Home of Bentley. Les avant-premières pour les clients sont animées par le directeur du design de Bentley, Andreas Mindt, et le directeur créatif mondial de The Macallan, Jaume Ferras, après un discours d’ouverture du président et chef de la direction de Bentley Americas, Christophe Georges.

The Quail, un rassemblement de sports mécaniques

Bentley présente une superbe sélection de voitures d’hier et d’aujourd’hui à The Quail, A Motorsports Gathering le vendredi 19. Les invités font un voyage à partir de l’héritage avec le Blower, au Mans avec le Speed ​​8, jusqu’à la gamme actuelle de produits Mulliner et Hybrid avec un aperçu de l’avenir électrifié de Bentley.

L’unique Bentayga EWB Mulliner Gallery est présentée sur le stand d’exposition de Bentley, une version sur mesure de la nouvelle Bentayga EWB qui fera ses débuts publics en Amérique du Nord. La Bentayga EWB Mulliner est une installation artistique sur des roues de 22 pouces, avec un intérieur conçu pour présenter certaines des œuvres récentes de Mulliner à travers un incroyable travail artisanal.

Un autre exemple des compétences artisanales de Mulliner est fourni par les débuts d’un client Bacalar aux États-Unis. La Bacalar n°8, gracieusement exposée par son propriétaire, resplendit dans sa palette de couleurs blanc, bleu et orange et mettra en valeur l’étendue des capacités de Mulliner, le plus ancien carrossier du monde.

Après The Quail, Bentley accueillera à nouveau 120 invités VIP pour son célèbre dîner en plein air sur Seal Rock Beach, avec des clients découvrant le Bentayga EWB pour la première fois.

Révélation du Batur lors de la soirée signature de Bentley

La Bentley Signature Party du samedi soir, au Beach & Tennis Club, est devenue l’événement social auquel assister pendant la Monterey Car Week. L’événement de cette année, pour plusieurs centaines de clients Bentley et d’autres invités VIP, sera centré sur la révélation et le lancement mondial de la Bentley Mulliner Batur à 20h00, heure locale.

Bien plus que le successeur du Bacalar, le Batur révèle un tout nouveau langage de design pour Bentley qui présente des thèmes et des formes qui définiront la future gamme de véhicules électriques à batterie (BEV) de Bentley. Il sera présenté par Adrian Hallmark avec Andreas Mindt et le directeur de Mulliner Paul Williams. La Blower Car Zero, la Speed ​​8, une Bentayga EWB et une nouvelle Continental GT S rejoindront le Batur.

Après la Signature Party, le Batur fera ses débuts publics sur la Concept Lawn en dehors du Pebble Beach Concours d’Elegance le dimanche.

Photos : Bentley