Solido propose des miniatures de l’ABT RS6-R 2022 au 1:43 : inédites et sublimes !

Longtemps spécialisé à l’échelle 1:43, le fabricant français de miniatures Solido a reboosté son activité en se focalisant ces dernières années principalement au 1:18. Le 1:43 revient en force avec le lancement en 2022 de nouvelles miniatures de qualité et notamment de belles répliques réussies de l’ABT RS6-R, basées sur l’Audi RS 6 Avant C8. Direction l’Audi Forum de Neckarsulm pour les découvrir aux côtés de belles RS 6 personnalisées par Audi exclusive.



Arrivée de miniatures ABT au 1:43

Solido reproduit des véhicules à l’échelle 1:43 depuis les années 1950. A l’occasion des 90 ans de la marque tricolore en 2022, l’idée de relancer une nouvelle gamme avec de nouveaux moules et un niveau de détails plus poussés a été prise pour le bonheur des fans et des collectionneurs. Une sélection variée de modèles a déjà été lancée et d’autres reproductions sont à venir (Citroën, Mercedes, Audi, Volvo, …). La grande différence par rapport aux anciennes production est l’absence d’ouvrant, offrant un plus grand niveau de réalisme, autant à l’extérieur que dans l’habitacle.

Deux versions de l’ABT RS6-R, basée sur l’Audi RS 6 Avant C8, sont désormais commercialisées dans deux teintes opposées : gris Daytona et violet Merlin mat. Ces deux modèles permettent de s’offrir les voitures du préparateur allemand ABT Sportsline à cette échelle plus petite et pour un prix très faible. Les modèles au 1:18 proposés par la marque cousine GT Spirit sont dorénavant accompagnés par des répliques de Solido. Ce qui ravit les collectionneurs qui n’attendaient que cela. D’autant que le rapport qualité/prix est au rendez-vous comme nous allons le voir.

De belles reproductions

L’arrivée de l’ABT RS6-R à l’échelle 1:43 est inédit et il faut remercier Solido de la proposer en miniature. L’Audi RS 6 Avant C8 existe déjà à cette échelle à des tarifs plus élevés et surtout avec une qualité qui est proche de ces deux nouveautés. Mais point de modèle préparé par ABT Sportsline.

Solido a développé un moule de grande qualité permettant de bien reproduire – en métal pour la carrosserie – le break sportif de 740 ch et limité à 125 exemplaires. Les proportions des modèles sont excellents, sur tous les angles. Même le dessous n’a pas été oublié, mettant notamment en valeur la ligne d’échappement à 4 sorties rondes.

A l’extérieur, tous les éléments caractéristiques de cette édition limitée sont présents : lame avant et flics en carbone, jupes latérales en carbone, spoiler de toit en carbone, jupe arrière avec extracteur en carbone, prises d’air latérales sur les ailes avant, coques de rétroviseurs en carbone, jantes de 22 pouces, marquages rouges RS6-R.

Les teintes retenues par Solido sont aussi sublimes et extrêmement bien reproduites : une peinture mat et une peinture à effet métallisé. Leur reproduction est bien uniforme et fait bien ressortir les différentes lignes de la carrosserie sportive. Une mention particulière est à donner pour la version Purple mat rendant le modèle plus attrayant visuellement.

Les jantes ABT de 22 pouces sont proposées en 2 coloris selon le modèle : noir pour la version grise et gris pour la version violette. Les logos ABT sont présents sur chaque cache-plaque d’immatriculation. Sur le modèle Purple, les quatre anneaux sont chromés alors que sur l’autre miniature les logos Audi sont noirs.

Les deux miniatures ont l’entourage des vitres en noir, apportant un contraste et une touche de sportivité supplémentaire.

Tous les éléments d’éclairage (phares à Led matriciels, feux arrière) sont très bien reproduits avec de belles profondeurs. Leurs designs intérieurs sont réalistes et auraient pu être négligés. Mais Solido a poussé le détail au maximum.

Les bras d’essuie-glace et les balais sont aussi bien reproduits, détails parfois négligés à cette échelle. Mais Solido a choisi d’offrir un maximum de réalisme à ses modèles, méritant de le souligner.

L’intérieur n’a pas été épargné avec une ambiance assez sombre ne permettant pas de bien le contempler. C’est dommage, d’autant que des détails sont présents comme les logos ABT sur l’appui-tête et RS6-R en rouge sur le dossier des sièges avant. Ce n’est pas très visible, mais ils sont bien là.

La planche de bord ainsi que les éléments de la console centrale sont fidèles au modèle original avec des inscriptions sur les 3 écrans numériques. Les différentes touches de chromes présentes dans l’habitacle ne manquent pas à l’appel.

Avec ces deux modèles, Solido signe un beau retour à l’échelle 1:43 avec des miniatures en métal et en plastique de qualité qui n’ont rien à envier à certaines marques plus haut de gamme et beaucoup plus chères.

Le choix des teintes du modèle préparé par ABT et même le packaging sont un sans faute. La boîte vitrine est très pratique, pouvant s’empiler avec d’autres modèles de la marque. Pour moins de 25 euros, aucun concurrent ne propose mieux, même les fameuses collection presse de miniatures automobiles. Bravo Solido pour ces belles réalisations !

Le petit détail

Malgré la taille plus réduite de cette miniature, les détails (à l’extérieur et à l’intérieur) sont nombreux et bien reproduits. Il faut parfois avoir le coup d’œil et s’attarder sur certains éléments pour apprécier la recherche de la finesse de la reproduction offrant le maximum de réalisme même pour une miniature qui ne se veut pas premium. Passons les différents éléments aérodynamiques et les sublimes jantes ABT pour s’attarder sur les étriers de frein rouge qui n’ont pas été oubliés malgré qu’ils soient à peine visibles. Ils sont bien présents autant à l’avant qu’à l’arrière.

Disponibilité et prix

Solido a commercialisé en juin 2022 deux versions de l’Audi ABT RS6-R à l’échelle 1:43 : une version violet Merlin mat (référence S4310701) et une version gris Daytona (référence S4310702). Le prix demandé est de 24,95 euros, offrant un rapport qualité/prix inégalé, d’autant qu’elles sont proposées en série limitée non numérotée.

Photos : 4Legend.com