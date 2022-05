Centre Technique de Nardò : 10 ans avec Porsche

Le centre technique de Nardò (NTC – Nardò Technical Center), le terrain d’essai sud-italien détenu par Porsche et exploité par Porsche Engineering, célèbre aujourd’hui son dixième anniversaire de l’acquisition par le constructeur allemand de voitures de sport. Au cours de cette période, le NTC, couvrant plus de 700 hectares avec plus de 20 pistes d’essai dans la région des Pouilles, s’est transformé d’un terrain d’essai avec des pistes et des installations uniques en un centre intégré pour les tests, la validation et le développement de haute performance du véhicules intelligents et connectés.

« L’acquisition du centre technique de Nardò par Porsche en 2012 a été un enrichissement important pour l’ensemble du groupe Porsche. Depuis le tout début, Nardò a été la pierre angulaire du développement et des tests de nos véhicules, en raison de ses pistes spéciales ainsi que de son expertise approfondie en matière de tests. Au cours des dix dernières années, il a considérablement évolué, nous permettant ainsi qu’à nos clients du monde entier de développer et de valider les futurs véhicules encore plus efficacement. », a déclaré Michael Steiner, membre du directoire de Porsche AG en charge de la recherche et du développement et président du comité des actionnaires de Porsche Engineering.

Depuis 2012, des changements ont eu lieu sur l’ensemble du terrain d’essai : 80 millions d’euros ont été investis dans la modernisation et l’évolution technologique de l’infrastructure, qui comprend les pistes, les ateliers et les systèmes de sécurité. Le célèbre anneau, long de 12,6 kilomètres et d’un diamètre de quatre kilomètres, a été entièrement rénové en 2019, incluant des câbles à fibre optique pour une transmission rapide des données ainsi que diverses possibilités de feux de circulation pour valider la conduite automatisée. Des bornes de recharge haute puissance ont été installées sur l’ensemble du terrain d’essai, posant ainsi les bases pour les futurs véhicules électriques. Des pistes et une infrastructure supplémentaires ont été mises en place pour tester les fonctions connectées et automatisées des véhicules de nouvelle génération, avec un réseau 5G privé permettant de nouveaux services et une transmission de données encore plus rapide.

« Grâce au soutien de Porsche et de Porsche Engineering, le centre technique de Nardò a souligné son rôle pour l’industrie automobile au cours de la dernière décennie. En même temps, nous avons pu contribuer à la croissance de tout l’écosystème local des Pouilles. Nous nous sentons profondément liés à cette région prestigieuse, à ses habitants et à son potentiel et nous nous efforçons de poursuivre sur cette voie couronnée de succès. », a déclaré Antonio Gratis, directeur général du NTC.

Le développement du NTC est porté par la main-d’œuvre et l’extension de son expertise automobile : au cours des dix années de gestion de Porsche Engineering, le nombre d’employés permanents a augmenté de plus de 50% (de 105 en 2012 à plus de 160 en 2022). Les ingénieurs sont entièrement intégrés au réseau mondial d’innovation et de développement de Porsche Engineering et permettent une transition transparente entre le développement, la simulation virtuelle et les tests réels. « Nous sommes tous fortement engagés à améliorer chaque jour la qualité de nos services et ainsi contribuer à l’évolution technologique qui balaie l’industrie automobile. », a ajouté Gratis.

Non seulement l’innovation et la technologie, mais aussi une relation forte avec le territoire local caractérisent le NTC : des travaux de protection du paysage ont été réalisés, ainsi que le renforcement du système de lutte contre l’incendie à l’intérieur du centre d’essai pour garantir la surveillance également des zones environnantes, caractérisé par un maquis méditerranéen typique et digne de protection. Par ailleurs, les initiatives avec la communauté locale se sont renforcées ces dernières années : conscient de la responsabilité sociale de NTC et toujours à la recherche de jeunes talents, une coopération fructueuse avec de nombreuses écoles et universités de la région s’est mise en place, par exemple en proposant des stages et un soutien d’expertise aux étudiants. Dans le cadre de l’initiative internationale Porsche « Turbo for Talents », le NTC parraine les équipes de jeunes du club de football local A.C. Nardò, dans le but de renforcer les compétences personnelles des jeunes telles que la confiance en soi, l’équité et l’esprit d’équipe. Dans le même temps, les employés se sont impliqués dans des projets sociaux dans la région, comme l’enlèvement des déchets plastiques d’une plage locale.

Photos : Porsche