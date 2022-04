2 équipes performantes et 13 pilotes Audi Sport engagés aux 24 heures du Nürburgring 2022

Audi Sport customer racing concentre ses efforts sur deux équipes au sein de la compétition sportive pour tenter de décrocher la sixième victoire générale aux 24 heures du Nürburgring. L’Audi Sport Team Car Collection et l’Audi Sport Team Phoenix engageront chacune une Audi R8 LMS au nom de la marque aux quatre anneaux du 25 au 29 mai 2022. En outre, des voitures de course GT3 privées viennent renforcer le plateau.

« Nous sommes bien préparés pour l’anniversaire de cette course classique dans l’Eifel. Pour la 50ème édition, nous nous engageons dans la compétition pour la victoire avec des équipes de pilotes complémentaires, deux voitures de course client Audi Sport et des voitures privées R8 LMS supplémentaires. Nous voulons étendre notre position de constructeur le plus performant de l’ère GT3 sur la plus grande course du monde. », a déclaré Chris Reinke, responsable Audi Sport customer racing. Audi a remporté la course d’endurance en 2012, 2014, 2015, 2017 et 2019.

En 2022, trois anciens vainqueurs partageront le cockpit avec un talent en devenir dans l’Audi Sport Team Car Collection : Christopher Haase, vainqueur en 2012 et 2014, Nico Müller, vainqueur en 2015, et René Rast, qui a terminé premier en 2014, prendront le départ de la course avec leur collègue d’Audi Sport Patric Niederhauser. Ce dernier a remporté pour la première fois une grande course d’endurance avec Audi l’année dernière aux 8 heures d’Indianapolis. Au sein du team Audi Sport Team Phoenix, trois autres vainqueurs partagent le cockpit : Kelvin van der Linde (vainqueur en 2017), Dries Vanthoor (2019) et Frédéric Vervisch (2019) forment une équipe avec Robin Frijns, qui a terminé troisième de l’Eifel en 2017 et a déjà remporté deux titres de champion avec Audi.

En outre, Scherer Sport by Phoenix apportera deux autres Audi R8 LMS et Lionspeed by Car Collection Motorsport alignera également deux autres Audi. Avec Mattia Drudi, Ricardo Feller, Christopher Mies, Frank Stippler et Markus Winkelhock, ce ne sont pas moins de cinq pilotes Audi Sport supplémentaires et donc trois anciens vainqueurs du Nürburgring qui sont répartis dans les voitures de course privées.

Photos : Audi