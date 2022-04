Bugatti Sur Mesure – Révélation de 2 créations inspirées par la lumière

Pas deux hypersportives identiques ne quittent l’Atelier de Molsheim. Avec une demande toujours plus forte de la part de la clientèle pour des Bugatti personnalisées, cela n’a jamais été aussi vrai. De l’étroite collaboration entre les clients Bugatti et l’équipe Sur Mesure naît un éventail toujours plus vaste de nouvelles finitions en fibre de carbone, de motifs peints à la main et d’interieurs en cuir richement brodé. Continuant à faire la preuve de ses capacités à personnaliser ses hypersportives, Bugatti révèle aujourd’hui deux nouveaux modèles à avoir bénéficié du traitement Sur Mesure complet : une Chiron Super Sport1 et une Chiron Pur Sport2 présentant une peinture « Vagues de Lumière » réalisée à la main.

Les éléments de la carrosserie des hypersportives de la marque, conçus avec précision, reflètent la lumière d’une façon qui est continuellement source d’inspiration créative. Que ce soit sous un tunnel de lumière éclatante à l’Atelier tandis que les voitures subissent un contrôle poussé de la qualité de la peinture ou sous la lumière tachetée du soleil couchant à travers des branches de palmier, les formes et les motifs qui émergent sur la carrosserie sont remarquables.

L’une des toutes premières Chiron Super Sport remise à son nouveau propriétaire a été créée à partir de cette source d’inspiration unique. Les « Vagues de Lumières » sont peintes à la main sur une base de finition bleu Californie et enveloppées de lignes sculptées par la lumière dans une teinte arancia mira appliquée sur plusieurs semaines. À la demande du propriétaire, la calandre en forme de fer à cheval porte fièrement le numéro 38 tandis que d’autres détails raffinés, dont des roues en magnésium et une inscription sur le compartiment moteur en arancia mira, viennent compléter cette hypersportive. L’arancia mira s’invite également dans son luxueux habitacle tout en cuir. La Chiron Super Sport est la Grand Tourisme ultime, conçue pour traverser les continents sans effort dans un luxe opulent tout en restant parfaitement à l’aise à sa vitesse maximale de 440 km/h grâce à sa silhouette longiligne unique.

Une Chiron Pur Sport, parée de la même peinture complexe, sort de l’Atelier aux côtés de la Chiron Super Sport. La carrosserie bleu carbone est cernée de rayures de teinte nocturne. Le drapeau tricolore national français orne chacune des plaques latérales de l’aileron arrière et le chiffre « 9 » est peint en bleu de course français sur la calandre en fer à cheval, sur le devant de l’hypersportive. À l’intérieur de l’opulent habitacle, le thème se poursuit avec une répartition de couleurs du cuir entre noir béluga et bleu de course français. La Chiron Pur Sport, avec sa carrosserie dotée d’une déportance élevée et son groupe motopropulseur modifié pour une accélération optimale, est la Bugatti la plus agile jamais créée. Dans son élément sur les routes étroites et sinueuses de montagne, elle permet au conducteur de faire entièrement corps avec la route.

Le processus de création complexe de ces jeux de peinture sophistiqués dure environ cinq semaines, et débute par la création d’un certain nombre de formes en 2D qui doivent être appliquées sur les surfaces en 3D de la voiture avec une perfection au millimètre près. Les artisans Bugatti peignent ensuite à la main couche après couche d’une couleur contrastée afin d’arriver à un motif de couleur intense qui crée l’illusion de la réflexion de la lumière. Une fois terminée, la peinture est protégée par plusieurs couches de vernis transparent.

En 2011, Bugatti avait révélé la Veyron 16.4 Grand Sport L’Or Blanc, en partenariat avec la Königliche Porzellan-Manufaktur de Berlin. Recréant la manière dont les réflexions naturelles « coulent » sur la carrosserie de la voiture, des lignes peintes à la main dans une teinte de bleu intense avaient été appliquées sur les amples courbes de la Veyron. Plus tard, en 2019, Bugatti a produit la Chiron3 « Zebra 1 of 1 » dans une combinaison unique de bleu Titanic et de gris gunpowder appliquée sur trois semaines et également inspirée de la lumière naturelle.

Christophe Piochon, président de Bugatti, a déclaré : « La peinture Vagues de Lumière appliquée sur ces deux exemplaires de nos hypersportives incarne les philosophies fondamentales de Bugatti : l’artisanat, l’innovation et la tradition. Nous essayons continuellement d’améliorer l’expérience client de Bugatti, de la première demande d’informations à la remise finale et aux services après-vente, pour lui faire atteindre des niveaux encore jamais offerts dans le monde automobile. Je suis vraiment curieux de voir ce que nos clients, en collaboration avec l’équipe Sur Mesure, vont créer dans les années à venir. »

L’expérience Sur Mesure

Ce programme s’appuie sur la remarquable histoire de la marque en matière de carrosserie, d’habitacles réalisés à la main, de peinture et de broderie. Il rassemble l’expertise collective de ses designers et ingénieurs chevronnés pour créer un tout nouveau programme répondant à la demande croissante de clients qui souhaitent des modèles, des matériaux et des finitions ultra-personnalisés.

Grâce à ce programme officiel, les clients seront accompagnés par l’équipe Bugatti Sur Mesure à travers les innombrables possibilités qui s’ouvrent à eux. Lors de la configuration d’une Bugatti, le nombre de couleurs extérieures et de finitions en cuir est pratiquement illimité, mais celles et ceux qui souhaitent aller encore plus loin et créer une œuvre d’art automobile absolument unique peuvent faire appel au programme Bugatti Sur Mesure. Du design initial à la remise finale en passant par la production du véhicule, les clients vivront une expérience fantastique.

Photos : Bugatti