Volkswagen publie son rapport 2021 sur l’approvisionnement responsable en matières premières

Le groupe Volkswagen entend jouer un rôle pionnier parmi les constructeurs automobiles dans le domaine de l’approvisionnement en matières premières. En 2021, il a ainsi publié son tout premier rapport sur l’approvisionnement responsable en matières premières (Responsible Raw Materials Report), qui détaillait les méthodes et les activités du groupe au sein d’un nouveau système de gestion ad hoc. Le rapport de cette année offre un premier retour sur les progrès accomplis et un aperçu des défis qui restent à surmonter.

La publication de ce rapport dédié aux mesures de mitigation des risques d’atteintes aux droits de l’homme et des risques environnementaux sur les chaînes logistiques constitue une première dans l’industrie automobile. Ce rapport se penche sur 16 matières premières identifiées comme présentant un risque élevé, notamment celles qui entrent dans la composition des batteries comme le lithium et le cobalt. Les risques d’atteintes aux droits de l’homme et de dommages environnementaux les plus élevés sont souvent situés à l’origine des chaînes d’approvisionnement, à un niveau où le constructeur lui-même n’a noué aucune relation contractuelle directe, rendant ainsi beaucoup plus difficile la mise en œuvre d’un suivi transparent et de normes contraignantes.

Dans ce nouveau rapport, Volkswagen répertorie pour la première fois ses fournisseurs d’étain, de tantale, de tungstène et d’or ainsi que les pays dont ils proviennent. L’année 2021 a également permis au constructeur d’élaborer un cahier des charges en matière de développement durable plus contraignant pour ses fournisseurs, s’appliquant en particulier aux fournisseurs de cuir et de caoutchouc naturel.

En 2021, le groupe Volkswagen s’est joint à l’appel en faveur d’un moratoire sur l’extraction minière en eaux profondes, une pratique qui présente des risques environnementaux majeurs. L’entreprise a également rejoint la plateforme mondiale pour un caoutchouc naturel durable (Global Platform for Sustainable Natural Rubber, ou GPSNR) et s’est engagée en faveur de l’établissement d’une obligation de reporting pour les entreprises impliquées dans l’approvisionnement en caoutchouc.

En 2022, le groupe Volkswagen s’est fixé comme priorité l’approfondissement de la collaboration menée avec les fournisseurs de la chaîne logistique liée aux batteries, de la mine à la cellule, afin de promouvoir un approvisionnement et une extraction durable grâce à des systèmes de certification fiables. Pour atteindre cet objectif, Volkswagen a notamment rejoint en mars 2022 l’Initiative pour l’assurance d’une extraction minière responsable (Initiative for Responsible Mining Assurance, ou IRMA) et s’est engagé à mettre progressivement en œuvre les normes IRMA sur ses propres chaînes d’approvisionnement dédiées aux batteries.

Murat Aksel, membre du Directoire de Volkswagen en charge des Achats, a fait part de sa confiance dans les progrès réalisés par le groupe depuis la publication du tout premier rapport sur l’approvisionnement responsable en matières premières, et remercié les fournisseurs du groupe pour leur coopération : « D’une part, nous montrons le bon exemple en mettant en place des systèmes de gestion dédiés permettant d’identifier, d’évaluer et d’atténuer les risques d’atteintes aux droits de l’homme et de garantir un approvisionnement responsable en matières premières. D’autre part, nous élevons le niveau de nos exigences envers nos partenaires commerciaux et nos fournisseurs en matière de développement durable : ainsi, nous avons mis en place des piliers non négociables pour l’établissement de relations commerciales avec nos partenaires, comme par exemple notre code de conduite pour les partenaires commerciaux, notre système d’évaluation de la durabilité ou encore un mécanisme de réclamation. Il n’y a qu’en travaillant conjointement avec l’ensemble des parties prenantes concernées et avec nos partenaires commerciaux tout au long de la chaîne logistique que nous pourrons surmonter les défis qui touchent notre planète et œuvrer efficacement à protéger l’environnement et les droits de l’homme. »

Le rapport 2021 du groupe Volkswagen sur l’approvisionnement responsable en matières premières est disponible en PDF en téléchargement à ce lien.

