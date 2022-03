2021 : la meilleure année de Lamborghini pour les ventes, le CA et la rentabilité

Automobili Lamborghini a conclu l’exercice 2021 avec les meilleurs résultats jamais enregistrés en termes de ventes, de chiffre d’affaires et de rentabilité, confirmant une stratégie solide et gagnante.

Stephan Winkelmann, président-directeur général d’Automobili Lamborghini, a déclaré : « Lamborghini a obtenu d’excellents résultats commerciaux et financiers, les meilleurs de son histoire, qui donnent à l’entreprise la solidité nécessaire pour traverser une nouvelle période d’incertitude comme celle que nous traversons actuellement. Nous sommes profondément attristés par ce qui se passe en Ukraine et espérons une fin rapide des hostilités au nom des valeurs démocratiques. »

Le chiffre d’affaires a atteint le niveau record de 1,95 milliard d’euros, soit une augmentation de 19% par rapport à 2020. Une gestion efficace soutenue par le lancement de nouveaux modèles a porté le résultat opérationnel à un niveau jamais vu auparavant. La marge opérationnelle a plus que doublé par rapport à 2018 et atteint 20,2%, un niveau de rentabilité en ligne avec l’industrie du luxe. Cette excellente performance se traduit par un résultat opérationnel de 393 millions d’euros, en forte hausse de 49% par rapport à 2020 (264 millions d’euros). Dans le cadre d’un plan stratégique ambitieux prévoyant l’investissement le plus élevé de l’histoire de l’entreprise (1,8 milliard d’euros sur les cinq prochaines années, entièrement autofinancé), Lamborghini a les yeux rivés sur un objectif financier encore plus ambitieux pour les années à venir : pousser porter sa rentabilité entre 22% et 25%.

2021 a également été la meilleure année de tous les temps sur le plan commercial, avec 8 405 voitures livrées dans le monde (+13% par rapport à 2020). Dans l’ensemble, les trois macro-régions où se trouve Lamborghini ont enregistré une croissance à deux chiffres : l’Amérique (+14%), l’Asie-Pacifique (+14%) et l’EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique, +12%), dans lesquelles 34% , 27% et 39% des volumes mondiaux, respectivement, sont également répartis.

Parallèlement à ces résultats positifs, Lamborghini a voulu donner un signe concret de soutien à la population ukrainienne touchée par les derniers événements tragiques. L’entreprise a organisé un don de 500 000 € au HCR – l’agence des Nations Unies pour les réfugiés – qui travaille en Ukraine depuis 2014. Ce geste de solidarité s’est accompagné de la décision de suspendre les activités en Russie.

Paolo Poma, directeur général et directeur financier d’Automobili Lamborghini, a ajouté : « Ces dernières années, nous avons démontré que nous avons le potentiel et la capacité de travailler vers d’excellents résultats financiers, même face à une variable exogène d’impact énorme comme la pandémie. La situation géopolitique actuelle nécessite une surveillance constante de l’impact sur l’économie mondiale, mais nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder notre stratégie, basée sur le développement de la prochaine génération de produits et soutenue par un plan d’investissement majeur qui guidera notre chemin de croissance, améliorer encore notre performance financière, la valeur de notre marque et de notre entreprise. »

En ce qui concerne les ventes, les États-Unis conservent la première place (2 472 unités, +11%), suivis de la Chine qui bondit à la deuxième place (935, +55%), de l’Allemagne (706, +16%) et du Royaume-Uni. (564, +9%). Lamborghini a également connu une hausse sur son marché domestique, l’Italie : +4%, avec un total de 359 véhicules livrés.

En termes de modèles, le Super SUV Urus a été un succès avec 5 021 modèles livrés, suivi du Huracán à moteur V10, qui a connu une énorme augmentation des ventes à 2 586 unités générées par la forte impulsion donnée par le Huracán STO. De plus, 798 Aventador (V12) ont été livrés à travers le monde.

Dans les mois à venir, Lamborghini dévoilera des innovations pour l’Huracán et l’Urus, deux pour chaque modèle, pour ensuite conclure l’ère des moteurs à combustion interne et passer à l’hybridation, à commencer par l’arrivée du modèle remplaçant l’Aventador en 2023.

En 2021, Lamborghini a annoncé son ambitieuse stratégie Direzione Cor Tauri, du nom de l’étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. Ce sera un chemin en deux phases vers un avenir électrique tout en restant fidèle à l’ADN de la marque. Dans la première phase, la transition vers l’hybride, l’entreprise présentera son premier modèle à technologie hybride en 2023 avant de poursuivre l’hybridation de toute la gamme d’ici 2024 et d’atteindre une réduction de 50% des émissions de CO2. La dernière phase, l’électrification complète, débutera dans la seconde moitié de la décennie, avec l’introduction d’un quatrième modèle, qui sera entièrement électrique, pour accompagner la gamme hybride.

Photos : Lamborghini