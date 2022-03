ABT booste la nouvelle Audi RS 3 : 460 ch et plus de 300 km/h

Jusqu’en 2011, la S3 était la représentante la plus puissante d’Audi dans la catégorie des compactes. Dix ans plus tard, elle reçoit une supériorité encore plus puissante sous la forme de l’Audi RS 3 de dernière génération. Après passage chez le préparateur ABT Sportsline, la compacte atteint 460 ch (338 kW) et peut faire partie du « Club 300 » en dépassant les 300 km/h.

L’Audi RS 3 est particulièrement désirable grâce à son moteur 5 cylindres ayant un symbole fort dans l’histoire sportive de la marque. Depuis 2021, la troisième génération de la compacte ultra sportive RS 3 Sportback est sur la route, mais elle est également à nouveau disponible en élégante berline. Par rapport à son prédécesseur, les performances sur piste se sont considérablement améliorées. En termes de puissance, cependant, il y a une impasse : la seule différence étant une petite augmentation du couple par rapport à la deuxième génération. Ceux qui veulent plus que les 400 ch (294 kW) proposés en sortie d’usine avec une bonne fiabilité peuvent désormais satisfaire ce désir avec une mise à niveau des performances via le spécialiste ABT Sportsline.

Le gain de performances est possible via le calculateur ABT Engine Control (AEC). « Le logiciel a été spécialement adapté au véhicule par notre équipe expérimentée et testé sur route et sur banc d’essai pendant d’innombrables heures de travail. Un ensemble complet de mesures de protection du moteur et de services de garantie garantit un plaisir de conduite sans remords. », explique Hans-Jürgen Abt.

Après préparation le moteur 2.5 TFSI du RS 3 développe 460 ch (338 kW), permettant à la voiture de passer de 0 à 100 km/h en 3,6 s, soit 0,2 s de mieux que d’origine.

ABT Sportsline propose également aux propriétaires intéressés de devenir membre du fameux « Club 300 » : avoir une vitesse de pointe dépassant les 300 km/h, limitée d’origine électroniquement.

Photos : ABT Sportsline