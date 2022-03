2021, une année record pour le Groupe Audi

Au cours de l’exercice fiscal difficile de 2021, Audi a une fois de plus mis ses forces à l’épreuve. Le groupe Audi a atteint des sommets historiques en matière de bénéfice d’exploitation et de flux de trésorerie net. L’année dernière, le chiffre d’affaires s’est élevé à environ 53 milliards d’euros. Le bénéfice d’exploitation a atteint 5,5 milliards d’euros, tandis que le rendement d’exploitation sur les ventes s’est élevé à 10,4%. Le cash-flow net élevé du groupe Audi, de 7,8 milliards d’euros, témoigne de sa forte capacité d’autofinancement. En plus d’une gestion active de la pénurie de semi-conducteurs et d’une discipline stricte en matière de coûts, d’autres facteurs ont contribué à la performance positive des bénéfices, notamment de bonnes positions en matière de prix, de fortes valeurs résiduelles, la bonne performance de Lamborghini et Ducati et les effets secondaires de la tarification des matières premières et des effets de change. Dans le même temps, Audi a résolument poursuivi son parcours de transformation et a augmenté ses livraisons de véhicules électriques à batterie (BEV) de 57,5%. Les effets concrets de la guerre en Ukraine sur les activités du Groupe Audi ne peuvent pas encore être estimés de manière concluante.

Livraisons : presque le même niveau que l’année dernière

Malgré les pénuries des semi-conducteurs, les livraisons de la marque Audi au cours de l’année 2021 ont été presque au même niveau que l’année dernière, pourtant la marque aux quatre anneaux a enregistré une forte croissance sur le marché des véhicules électriques à batterie. La marque Audi a livré un total de 1 680 512 (2020 : 1 692 773) véhicules aux clients l’année dernière, réalisant presque les mêmes chiffres que l’année précédente (-0,7 %). Au cours du premier semestre, Audi a augmenté ses livraisons de 38,8% à 981 681 (707 225) véhicules grâce à une gestion active de la situation de l’approvisionnement. La pénurie persistante de semi-conducteurs a entraîné des arrêts de production malgré des mesures de contrôle intensives, de sorte que la demande toujours élevée du second semestre n’a pas pu être entièrement satisfaite.

Forte croissance des véhicules électriques à batterie

La croissance des livraisons de BEV confirme le cap clair de l’entreprise vers l’électromobilité. Audi a livré un total de 81 894 (52 011) véhicules entièrement électriques à ses clients, soit 57,5% de plus que l’année précédente. Les principaux contributeurs à ce résultat sont la nouvelle Audi Q4 e-tron, avec 21 098 unités vendues et l’Audi e-tron GT quattro, avec 6 896 unités vendues.

Recettes : 6,2 % de plus que l’année dernière

Le chiffre d’affaires du groupe Audi pour l’année 2021 s’est élevé à 53,068 (49,973) milliards d’euros. L’augmentation de 6,2 % par rapport à l’année dernière peut notamment être attribuée à une forte tarification et à la très bonne performance sur le marché de la gamme de produits Q3, Q5, e-tron mais aussi des marques Lamborghini et Ducati. À des fins de comparabilité et de transparence, Audi présente volontairement ses données conformément au nouveau règlement sur la taxonomie de l’UE. Le revenu conforme à la taxonomie de l’UE a atteint 12,8 % par rapport au revenu total du groupe Audi.

Bénéfice d’exploitation : nouveau record historique

En plus de l’augmentation du chiffre d’affaires, une discipline stricte en matière de coûts et des vents arrière provenant de l’évaluation des matières premières et des effets de change ont conduit à un bénéfice d’exploitation de 5,498 (2,569) milliards d’euros et à un rendement d’exploitation sur les ventes de 10,4% (5,1). Le Groupe Audi divulgue une grande partie de ses activités en Chine dans ses résultats financiers. L’intégration de l’activité chinoise dans le bénéfice d’exploitation se traduirait par une marge d’exploitation de 12%.

Résultat financier : encore une fois, une activité forte en Chine

Le résultat financier du groupe Audi s’est élevé à 1,430 (1,618) milliard d’euros. Avec 1,140 (1,009) milliard d’euros, les activités en Chine ont une fois de plus apporté une forte contribution au résultat financier. Avec ses partenaires FAW et SAIC, Audi a l’intention de continuer à développer sa forte position en Chine à l’avenir, en particulier dans le domaine des véhicules électriques à batterie. D’ici 2026, Audi entend étendre son portefeuille en Chine à plus de dix modèles entièrement électriques. La prochaine étape importante est la création d’Audi FAW NEV Company Ltd. avec son partenaire de longue date, FAW. Audi détient une participation majoritaire dans cette nouvelle coentreprise, avec laquelle elle pose les jalons de l’expansion du portefeuille local de produits électriques et construit sa propre usine de production à Changchun pour les modèles Audi entièrement électriques basés sur la Premium Platform Electric (PPE). Audi investit environ 2,6 milliards d’euros dans ce projet. Les premiers modèles entièrement électriques basés sur la plateforme PPE destinés au marché chinois sortiront des chaînes de montage de la nouvelle usine à partir de fin 2024.

Flux de trésorerie net : nouveau record

Le flux de trésorerie net du Groupe Audi a atteint un record de 7,757 (4,589) milliards d’euros au cours de l’année 2021. L’augmentation de près de 70% par rapport à l’année dernière peut être principalement attribuée à la hausse des bénéfices et reflète l’évolution du fonds de roulement au cours de la crise des semi-conducteurs et la poursuite de la discipline d’investissement.

Prime de participation aux bénéfices d’Audi

Audi partagera ses bénéfices avec le personnel pour son dévouement tout au long d’une année 2021 difficile. Pour les spécialistes des usines allemandes, la prime de participation aux bénéfices Audi 2021 s’élèvera à 5 670 (2020 : 1 080) euros. Elle est basée sur la formule de calcul fixe de la convention collective des salaires, et elle est orientée en fonction du bénéfice d’exploitation. Dans les filiales d’Audi, il existe également des règlements concernant les primes de participation aux bénéfices.

Un fort esprit d’équipe : l’association de constructeurs a des objectifs ambitieux

Dans les prévisions pour l’année fiscale 2022, la marque Bentley a été prise en compte pour la première fois cette année en raison de la consolidation. Au sein du groupe, les marques Audi, Bentley, Ducati et Lamborghini collaboreront encore plus étroitement – à l’avenir par exemple, avec une feuille de route commune pour l’électromobilité et les technologies numériques. Le groupe de marques s’attend à des potentiels de synergie de l’ordre de neuf chiffres et se fixe des objectifs ambitieux. Il vise à livrer plus de trois millions d’automobiles à ses clients à partir de 2030. Il a également l’intention d’atteindre un rendement opérationnel sur les ventes de plus de 11 %.

Prévisions pour l’année fiscale 2022

« Audi a surmonté avec succès une année turbulente. Dans un environnement très difficile, nous avons montré nos forces financières et établi de nouveaux records en matière de bénéfice d’exploitation et de flux de trésorerie net. Notre performance financière prouve que nous avons non seulement la force visionnaire pour nos plans ambitieux, mais aussi la force financière. », a déclaré Jürgen Rittersberger, membre du conseil d’administration chargé des finances et des affaires juridiques chez AUDI AG.

Des carnets de commandes bien remplis et une demande toujours élevée, ainsi que de nouveaux progrès dans la discipline des coûts fixes, rendent le groupe Audi confiant pour l’exercice en cours. Alors que la situation de l’approvisionnement en semi-conducteurs devrait s’améliorer légèrement, les effets concrets de la guerre en Ukraine ne peuvent pas encore être estimés de manière concluante en ce qui concerne l’économie mondiale, la croissance de l’industrie et les bénéfices, les finances et les actifs du groupe Audi. Les prévisions du groupe de marques premium ont été adoptées le 21 février 2022, elles n’incluent donc pas les effets de la guerre en Ukraine.

Le groupe premium prévoit des livraisons comprises entre 1 800 et 1 900 mille automobiles. Le chiffre d’affaires devrait se situer entre 62 et 65 milliards d’euros, tandis que la forte position tarifaire est maintenue. La rentabilité opérationnelle des ventes devrait se situer entre 9 et 11%. Compte tenu de la légère augmentation et donc de la normalisation du fonds de roulement et de l’augmentation de l’activité d’investissement, le cash-flow net devrait atteindre une valeur comprise entre 4,5 et 5,5 milliards d’euros.

Vorsprung 2030 : prochaine étape de la transformation électrique et numérique

« Cette année, nous nous concentrerons plus fortement sur les thèmes de la durabilité, de l’électrification et de la numérisation, et nous entamerons la prochaine étape de notre parcours de transformation à l’horizon 2030, qui implique l’abandon progressif de la technologie de combustion, une feuille de route complète pour l’électromobilité et la mise en place de nouveaux modèles commerciaux et services numériques en collaboration avec CARIAD, l’unité logicielle appartenant au Groupe VW. », a déclaré le PDG Markus Duesmann.

Avec des décisions claires et des objectifs ambitieux, Audi fait systématiquement progresser la transformation vers un modèle commercial durable. Dans le cadre de la stratégie d’entreprise Vorsprung 2030, Audi a décidé, à la mi-2021, d’être le premier fabricant allemand de produits haut de gamme à se retirer du secteur de la combustion. À partir de 2026, Audi ne lancera plus que des modèles entièrement électriques dans le monde entier. La même année, le constructeur prévoit déjà de proposer plus de 20 modèles électriques à batterie. Sur la voie de la décarbonisation progressive, Audi entend réduire ses émissions de CO2 liées aux véhicules tout au long de la chaîne de valeur (à l’exclusion des véhicules produits localement en Chine) de 40 % d’ici 2030, par rapport à l’année de référence 2018.

A6 Avant e-tron concept : les beaux breaks continueront à s’appeler Avant à l’avenir

Audi donne un aperçu de la prochaine étape majeure dans l’expansion de son portefeuille de véhicules électriques à batterie avec le concept Audi A6 Avant e-tron dévoilé le jour de la conférence de presse Audi. Les versions de production ultérieures de l’Audi A6 e-tron seront les premiers véhicules à fond plat basés sur la nouvelle Premium Platform Electric (PPE), la plateforme à grande échelle pour la classe moyenne et supérieure. Audi étend ainsi son portefeuille électrique à un segment crucial et fait de l’électromobilité un courant dominant.

Un écosystème de mobilité complet

Avec la transition vers la mobilité électrique à batterie et automatisée, les clients se concentrent de plus en plus sur la conduite d’écosystèmes qui différencient la concurrence. Dans un premier temps, Audi renforce la préparation à l’électromobilité avec des offres de recharge complètes. L’e-tron Charging Service, propriété d’Audi, donne accès à plus de 320 000 points de charge dans 26 pays européens avec une seule carte de recharge. Le nombre de points de charge de l’e-tron Charging Service a plus que quadruplé au cours des trois dernières années. En outre, Audi a lancé avec succès la phase pilote de son offre de recharge rapide haut de gamme, l’Audi charging hub, à Nuremberg. Au cours du second semestre de l’année, un deuxième projet pilote de conception compacte sera lancé à Zurich afin de tester de manière exhaustive l’expansion de cette plateforme conceptuelle flexible.

En plus de l’expansion de son infrastructure de recharge, l’entreprise donne la priorité à l’expansion de ses activités basées sur les données. Par exemple, l’unité logicielle CARIAD, détenue par le groupe VW, accélère le développement de ses logiciels et développe des compétences ciblées grâce à des partenariats stratégiques. En outre, Audi se concentre sur des services numériques innovants. Un exemple en est l’intégration d’holoride, qu’Audi utilise pour transformer la voiture en un espace d’expérience avec des divertissements embarqués. Cette offre de divertissement basée sur la réalité virtuelle sera lancée cet été.

Audi se soumettra à une notation ESG à l’avenir

Audi est convaincu qu’un modèle économique durable doit être mesuré non seulement par des critères écologiques, mais aussi par la perception de sa responsabilité sociale et de sa bonne gouvernance d’entreprise. L’entreprise a donc défini l’ESG (Environnement – Social – Gouvernance) comme un champ d’action stratégique dans le cadre de Vorsprung 2030, et intègre les critères ESG dans toutes les décisions relatives à l’entreprise et aux produits. Le fondement de cette démarche est un système de gestion ESG robuste. Pour plus de comparabilité et de transparence, Audi ne se contentera pas de faire des rapports volontaires conformément au nouveau règlement européen sur la taxonomie – elle se soumettra également à l’avenir à l’évaluation ESG d’une agence de notation indépendante.

Jürgen Rittersberger a déclaré : « Nous voulons être remarquables en ce qui concerne les performances ESG également. L’ancrage de la durabilité dans toutes les divisions commerciales rendra Audi robuste et apte à affronter l’avenir, et augmentera la valeur de notre entreprise. Il ne s’agit de rien de moins que de notre ‘licence pour prospérer. »

Aperçu de certains chiffres clés du groupe Audi

Photos : Audi