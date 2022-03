12H Sebring 2022 – Pole position pour la Porsche 911 GT3 R de Wright Motorsports

La Porsche 911 GT3 R a montré toute sa force lors des qualifications des 12 Heures de Sebring 2022. Au volant de la voiture n°16 de l’équipe cliente Wright Motorsports, Zacharie Robichon a réalisé le tour le plus rapide de la catégorie GTD. Pour la course, le Canadien partage les tâches de conduite dans la 011 GT3 R avec Jan Heylen et Ryan Hardwick. En janvier, le trio avait remporté les 24 Heures de Daytona 2022 avec le pilote officiel Porsche Richard Lietz et pris ainsi la tête du championnat. Les deux 911 GT3 R de la catégorie GTD-Pro se sont qualifiées aux cinquième et dixième places.

« Félicitations à l’équipe client de Wright Motorsports. La position sur la grille pour la prochaine classique d’endurance est idéale. Dans la catégorie GTD-Pro, les pilotes qualifiés de Pfaff Motorsports et WeatherTech Racing ont connu un peu de malchance avec un trafic dense. Le fait que la courte session de 15 minutes ait été interrompue par des drapeaux rouges n’a pas aidé non plus. La course sera longue et difficile et les écarts entre les deux catégories sont très serrés. Ce sera certainement excitant et spectaculaire. », a déclaré Sebastian Golz, chef de projet Porsche 911 GT3 R.

Avec des températures de 19°C et une légère brume sur le circuit de course de 6,02 kilomètres en Floride, les trois équipes clientes Porsche se sont immédiatement lancées à la poursuite des meilleurs temps. Cependant, un véhicule endommagé a interrompu la session dès le début. Lorsque la piste est finalement redevenue verte avec six minutes au compteur, Zacharie Robichon était prêt : sur le circuit historique, célèbre pour ses bosses exténuantes, le Canadien a fait le meilleur usage de ses pneus pour réaliser le meilleur temps en 1:59,763 minutes. Dans la catégorie GTD-Pro, Matt Campbell a terminé à la 5ème position avec la voiture n°9 de Pfaff Motorsports peu avant l’arrivée. Julien Andlauer a été gêné par un trafic dense dans la voiture n°79 de WeatherTech Racing et a terminé dixième.

L’équipe cliente américaine Hardpoint n’a pas pu participer aux qualifications de la 70ème édition de la classique d’endurance en Floride. La Porsche 911 GT3 R n°99 a été endommagée dans un accident lors des essais libres jeudi soir. L’équipe de l’État américain de Virginie construit actuellement un châssis de remplacement et prendra le départ de la deuxième course de la saison depuis le fond de la grille.

Résultat catégorie GTD-Pro

1. Serra/Rigon/Cheever (I/I/USA), Ferrari 488 GT3 #62, 1:59.414 minutes

2. Bortolotti/Mapelli/Caldarelli (I/I/I), Lamborghini Huracan GT3 #63, 1:59.431 minutes

3. Garcia/Taylor/Catsburg (E/USA/NL), Corvette C8.R GTD #3, 1:59.927 minutes

5. Campbell/Jaminet/Nasr (AUS/F/BR), Porsche 911 GT3 R #9, 1:59.982 minutes

10. Andlauer/Picariello/MacNeil (F/B/USA), Porsche 911 GT3 R #79, 2:00.951 minutes

Résultat catégorie GTD

1. Hardwick/Heylen/Robichon (USA/B/CDN), Porsche 911 GT3 R #16, 1:59.763 minutes

2. Foley/Auberlen/Dinan (États-Unis/États-Unis/États-Unis), BMW M4 GT3 #96, 1:59.788 minutes

3. Ward/Ellis/Dienst (USA/CH/D), Mercedes-AMG GT3 #57, 1:59.848 minutes

DNS. Ferriol/Legge/Wilson (USA/GB/GB), Porsche 911 GT3 R #88, pas de temps au tour

Photos : Porsche