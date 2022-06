Ouverture d’une concession Bentley à Oslo avec la première nationale de la Flying Spur Hybrid

Bentley Oslo ouvre officiellement ses locaux dans la capitale de la Norvège à ses amis de la marque qui peuvent désormais bénéficier d’un local ultramoderne de 350 m², présentant chaque modèle du portefeuille de produits Bentley le plus solide jamais conçu.

Situé à côté de l’E18 et de l’E16, l’établissement est idéalement positionné offrant un accès facile aux visiteurs venant du nord et du sud du pays. Une zone de mise en service est dédiée pour aider les visiteurs à créer leur propre Bentley personnalisée et pour ceux qui souhaitent explorer davantage, ils seront dirigés vers le monde de Mulliner, le département de personnalisation de Bentley, chargé de réaliser des idées créatives uniques et des chefs-d’œuvre uniques.

Pour cette occasion spéciale, la star de la soirée était la Bentley Flying Spur Hybrid en Patina avec un intérieur Beluga. Le modèle est le deuxième à être électrifié dans la gamme de Bentley et certifié comme la Bentley la plus efficiente et la plus économique à ce jour avec un chiffre moyen de CO2 de seulement 75 g/km. Sans compromettre le luxe ou les performances, le moteur électrique avancé offre la même flexibilité et la même fonctionnalité que les groupes motopropulseurs W12 et V8 disponibles aujourd’hui. Également présente pour l’occasion, la Bentley S1 Continental Flying Spur de 1958, qui a inspiré le design de la gamme Flying Spur d’aujourd’hui, la première interprétation sur mesure d’une Continental à quatre portes. Renforçant l’engagement de la marque à devenir le leader de la mobilité durable de luxe, le Bentayga Hybrid est également présent.

Récemment, Bentley a annoncé l’accélération de sa stratégie Beyond100, le plan le plus audacieux du genre dans le secteur. Pour soutenir la stratégie, le plan Five-in-Five est clé et engage la marque à lancer un nouveau modèle électrique chaque année à partir de 2025. Avec un investissement durable de 2,5 milliards de livres sterling, Bentley prépare Crewe pour l’avenir et la prochaine génération de produits, en transformant le site historique en une «usine de rêve» – une usine de fabrication numérique, sans impact environnemental, flexible et de grande valeur. Se concentrer sur la réduction de la consommation d’eau, des déchets mis en décharge et d’autres impacts environnementaux pour chaque véhicule construit à Crewe à un minimum absolu jusqu’en 2030.

Balazs Rooz, directeur régional de Bentley Motors Europe, a déclaré : « Je suis ravi d’ouvrir officiellement la maison de Bentley en Norvège et de voir le développement, la croissance et l’intérêt pour notre gamme de modèles électrifiés et notre stratégie avant-gardiste Beyond100. En tant que marché pionnier et directeur en termes de durabilité, la Norvège est alignée sur nos plans et notre stratégie pour l’avenir, ainsi qu’un endroit idéal pour voir les tendances à venir en matière de mobilité durable de luxe. »



Christian Gottschalk, concessionnaire principal Bentley Oslo, a déclaré : « Bentley Oslo est ravi de présenter le nouvel ajout électrifié à ses clients. Nous attendons avec impatience les prochaines étapes de la stratégie Beyond100, importante pour notre marché, nos clients et amis de la marque. De notre côté, nous veillerons à ce que nos clients obtiennent le meilleur service et la meilleure expérience possible. »

Adresse du nouveau showroom

Bentley Oslo

Billingstadsletta 31

1396 Billingstad Norvège

Téléphone : +47(0)67 20 07 20

