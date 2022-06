24H Mans 2022 – Trois Porsche 911 qualifiées pour l’Hyperpole

Les deux Porsche 911 RSR officielles engagées par le Porsche GT Team se sont qualifiées pour l’Hyperpole des 24 Heures du Mans. Le pilote d’usine Laurens Vanthoor et Frédéric Makowiecki ont conclu la séance de qualification sur le circuit des 24 Heures du Mans long de 13,626 kilomètres aux positions un et trois de la catégorie GTE-Pro.

Dans la catégorie GTE-Am, la voiture n°77 de Dempsey-Proton Racing s’est hissée dans le top six. Seuls les six véhicules les plus rapides de chacune des deux catégories GTE sont éligibles pour concourir pour les meilleures positions sur la grille du jeudi. La 911 RSR dans laquelle Michael Fassbender fête ses débuts au Mans ne s’est pas qualifiée pour l’hyperpole. Fassbender a eu un accident lors des qualifications mais n’a pas été blessé.

« Quelques gouttes de pluie sont tombées, le drapeau rouge est sorti puis il a commencé à pleuvoir – trouver la fenêtre de temps idéale pour un tour lancé dans ces conditions était tout sauf facile. Notre objectif était de qualifier les deux voitures pour l’Hyperpole. Nous avons réussi et nous sommes donc satisfaits. Un coup d’œil à la feuille de temps suggère qu’elle est proche entre tous les fabricants. C’est exactement ce que nous espérions. », a déclaré Alexander Stehlig, directeur Factory Motorsport FIA WEC.

Au début de la séance de qualification, Makowiecki dans la voiture n°91 et son collègue de la marque Vanthoor dans la voiture sœur n°92 ont d’abord attendu quelques minutes dans les stands. L’équipe des stands a ensuite envoyé les deux véhicules sur la piste au moment le plus opportun afin que les deux pilotes rencontrent le moins de trafic possible et puissent tirer le meilleur parti de leur Porsche 911 RSR de 515 ch. Avec un temps de 3:50,999 minutes, Vanthoor n’était que 0,383 seconde plus rapide que Makowiecki. En raison de la piste mouillée dans la seconde moitié de la séance de 60 minutes, il était impossible d’améliorer les temps.

Dans la catégorie GTE-Am, le Britannique Harry Tincknell a amené la 911 RSR n°77 engagée par Dempsey-Proton Racing à la 5ème position avec un temps de 3:54.224 minutes – et a ainsi fait son entrée dans l’Hyperpole. Les positions sur la grille pour toutes les autres Porsche 911 RSR de la catégorie amateur ont déjà été déterminées.

La Porsche 911 de GR Racing prend la course à partir de la septième position, avec les deux voitures Project 1 juste derrière. Les 911 engagés par WeatherTech Racing et Hardpoint ont atteint les onzième et douzième places, avec les deux voitures Proton aux 18ème et 21ème places sur la grille.

Le jeudi, deux séances d’essais libres étaient au programme plus l’Hyperpole, où la bataille pour les meilleures positions sur la grille se jouait dans les quatre catégories. Vendredi, il n’y a plus de courses sur le Circuit des 24 Heures de 13,626 kilomètres, à la place, les pilotes seront au centre de la traditionnelle parade des pilotes au centre-ville du Mans. La 90ème édition de la classique des 24 heures débutera samedi à 16h00.

Impressions des pilotes après les qualifications

Laurens Vanthoor (Porsche 911 RSR #92) : « C’était un très bon tour, et j’ai eu de la chance. Juste avant de tourner dans les longues lignes droites, deux voitures LMP2 m’ont dépassé, ce qui m’a donné un bon sillage. Cela a certainement aidé à atteindre une vitesse de pointe décente. Dans l’ensemble, c’était une conduite propre, donc nous méritons d’être sur la pole position provisoire. »

Frédéric Makowiecki (Porsche 911 RSR n°91) : « J’ai réussi à faire un assez bon chrono, suffisant pour entrer dans l’Hyperpole. Dans le même temps, nous avons pu mieux comprendre comment optimiser notre voiture pour la longue course de 24 heures. Nos ingénieurs ont de grandes idées et font un travail fantastique. »

Harry Tincknell (Porsche 911 RSR #77) : « Pour nous, il s’agissait avant tout d’entrer dans l’Hyperpole – et nous l’avons fait. Notre Porsche 911 RSR s’est sentie mieux que jamais en qualifications. L’équipe a évolué dans la bonne direction en peaufinant la configuration. Parce que le rythme est si élevé sur cette piste, les petites choses font une grande différence. Si les amortisseurs sont modifiés, même légèrement, ou si l’aileron arrière est ajustée d’un degré, cela se remarque immédiatement. Nous sommes bien positionnés. Je pense que nous pourrons faire un bon tour dans l’Hyperpole. Cependant, il est beaucoup plus important de bien finir la course. »

Résultat des qualifications

Catégorie GTE-Pro

1. Christensen/Estre/Vanthoor (DK/F/B), Porsche 911 RSR #92, 3:50.999 minutes

2. Garcia/Taylor/Catsburg (E/USA/NL), Corvette C8.R #63, 3:51.132 minutes

3. Bruni/Lietz/Makowiecki (I/A/F), Porsche 911 RSR #91, 3:51.382 minutes

4. Tandy/Milner/Sims (GB/USA/GB), Corvette C8.R #64, 3:51.491 minutes

5. Calado/Pier Guidi/Serra (GB/I/BR), Ferrari 488 GTE #51, 3:51.502 minutes

6. Fuoco/Molina/Rigon (I/E/I), Ferrari 488 GTE #52, 3:51.614 minutes

7. Fraga/Bird/Van Gisbergen (BR/GB/NZ), Ferrari 488 GTE #74, 3:54.116 minutes

Catégorie GTE-Am

1. Dalla Lana/Pittard/Thiim (CDN/GB/DK), Aston Martin #98, 3:52.559 minutes

2. Kimura/Schandorff/Jensen (J/DK/DK), Ferrari 488 GTE #57, 3:53.489 minutes

3. Cassidy/Flohr/Castellacci (NZ/CH/I), Ferrari 488 GTE #54, 3:53.690 minutes

5. Ried/Priaulx/Tincknell (D/GB/GB), Porsche 911 RSR #77, 3:54.224 minutes

7. Wainwright/Barker/Pera (GB/GB/I), Porsche 911 RSR #86, 3:54.323 minutes

8. Iribe/Barnicoat/Millroy (USA/GB/GB), Porsche 911 RSR #56, 3:54.510 minutes

9. Leutwiler/Cairoli/Pedersen (CH/I/DK), Porsche 911 RSR #46, 3:54.533 minutes

11. MacNeil/Andlauer/Merrill (USA/F/USA), Porsche 911 RSR #79, 3:54.912 minutes

12. Haryanto/Picariello/Rump (RI/B/EST), Porsche 911 RSR #99, 3:55.076 minutes

18. Poordad/Heylen/Root (USA/B/USA), Porsche 911 RSR #88, 3:56.516 minutes

21. Campbell/Fassbender/Robichon (AUS/IRL/CDN), Porsche 911 RSR #93, 4:07.907 minutes

Photos : Porsche