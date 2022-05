Audi partenaire mobilité 100% électrique au Forum économique mondial de Davos 2022

La réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos a lieu pour la première fois en mai, en raison de la pandémie de coronavirus. Audi fournit pour la première fois au sommet une flotte de navettes 100% électriques, offrant à certains des plus grands leaders mondiaux une expérience unique. Et tandis qu’Audi fournit aux voitures des conteneurs de recharge mobiles à Davos, elle investit également dans l’expansion des options de recharge dans les zones urbaines et prévoit d’aider à établir une chaîne d’approvisionnement de batteries durable à l’avenir.

Audi applique à nouveau ses solutions de mobilité et de recharge pour soutenir la réunion annuelle de Davos afin d’atteindre ses objectifs de développement durable. Entre autres modèles, la flotte comprend l’Audi e-tron GT quattro, l’Audi Q4 Sportback e-tron quattro et l’Audi e-tron quattro, le rendant 100 % électrique pour la première fois. Les conteneurs de recharge mobiles développés par la marque aux quatre anneaux avec 96 bornes de recharge fournissent aux voitures uniquement de l’électricité verte sur le parking de la station inférieure du Jakobshorn.

Des chargeurs haute puissance installés dans deux grands conteneurs de 30 pieds peuvent charger jusqu’à 16 modèles électriques en même temps, sans aucune connexion au réseau électrique et peuvent recharger complètement les voitures en 45 minutes environ. Jusqu’à quatre modèles électriques peuvent se recharger en même temps sur chacun des cinq conteneurs plus petits de 10 pieds. Quatre remorques de recharge supplémentaires font également partie du parc de recharge. Tous les conteneurs de charge comprennent des batteries Audi e-tron recyclées provenant de véhicules de développement. Il s’agit d’une application durable de seconde vie qui fonctionne comme un stockage tampon sur site et permet une capacité de charge bien supérieure à celle du réseau électrique local. Ces batteries ont une capacité totale de stockage d’environ 5 MWh. Les conteneurs de charge peuvent augmenter la puissance du réseau de plus d’un facteur sept : ils peuvent transformer 350 kW de puissance du réseau en une capacité de charge d’environ 2 600 kW.

« Nous sommes impatients de discuter avec d’autres personnes avant-gardistes à Davos – des personnes qui, tout comme Audi, ont un engagement constant en faveur du développement durable. De nos modèles électriques à nos produits de recharge rapide haut de gamme en passant par notre contribution à une chaîne d’approvisionnement de batteries durable, nous avons montré que nous avons le courage d’apporter des changements durables chez Audi et nous continuerons sur cette voie. », a déclaré Hildegard Wortmann, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge des ventes et du marketing.

Audi installe un autre hub de recharge à Zürich

Audi est déjà engagé dans des tests intensifs sur une solution de recharge haut de gamme pour les zones urbaines. L’entreprise a présenté le premier hub de recharge Audi (Audi charging hub) fin 2021 au parc des expositions de Nuremberg. Les personnes qui possèdent des voitures électriques mais ne peuvent pas les recharger à la maison peuvent réserver l’un des six points de recharge haute puissance avec jusqu’à 320 kW de capacité de charge au hub.

L’Audi charging hub est destiné à répondre à la demande de charge de pointe dans les environnements urbains à l’avenir. Bientôt, Audi étendra ce projet pilote : au second semestre, Audi mettra en place un autre hub de recharge à Zürich.

Chaîne d’approvisionnement durable des batteries : Audi co-développe un « Battery Pass »

Audi fait également partie d’une initiative visant à soutenir une mobilité électrique écologique, respectueuse du climat et socialement responsable. Afin de promouvoir des normes uniformes, Audi a rejoint un consortium de leaders du marché mondial allemand et de participants du monde industriel et scientifique. Ensemble, ils développent méthodiquement les spécifications d’un laissez-passer numérique pour les batteries connu sous le nom de « EU Battery Pass ». Ce projet est soutenu par le ministère fédéral allemand de l’Économie et de l’Action pour le climat.

De plus, Audi est membre de la Global Battery Alliance depuis 2017. Cette initiative a vu le jour dans le cadre du WEF à Davos et se compose de partenaires des secteurs public et privé tout au long de la chaîne d’approvisionnement des batteries. L’alliance vise à assurer la durabilité sociale et écologique dans la chaîne de valeur des matières premières qui entrent dans les batteries. Il traite entre autres des conditions d’extraction des matières premières et des concepts de recyclage durable dans l’esprit d’une économie circulaire. Il se concentre sur les innovations qui contribuent à la durabilité des batteries.

Photos : Audi