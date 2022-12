3 choses à savoir sur le pilotage automobile sur circuit à Lohéac

Piloter une voiture GT sur un circuit automobile est le rêve de beaucoup de personnes. Aujourd’hui, les circuits de course sont nombreux et ont leurs particularités. Dans ce sens, le circuit Lohéac connu pour son prestige attire des milliers de pilotes chaque année. Découvrez ici quelques informations concernant le pilotage automobile sur circuit à Lohéac.

Les caractéristiques du circuit automobile Lohéac

Situé entre les villes de Rennes et de Nantes, Lohéac est devenu depuis une trentaine d’années un village automobile. Dans cette région Bretagne, découvrez le pilotage sur circuit automobile qui est pratiqué par tous les automnes. Le circuit Lohéac a vu le jour dans les années 1970 grâce au pilote Michel Hommell.

À l’origine, les tracés de route de Lohéac étaient destinés pour les courses de Rallycross. Mais au fil du temps, le circuit de Lohéac a été aménagé pour le pilotage des voitures GT. Dans le village, toutes les activités automobiles sont pratiquées. Par ailleurs, le village breton a un musée mythique destiné pour la collection des voitures de légende. En ce lieu, vous verrez plus de 450 voitures issues des anciennes époques.

Long de 2,2 km et de 9 m de largeur, le circuit automobile de Lohéac est construit en asphalte. Tout au long de la piste, vous serez témoins des nombreux tracés pourvus d’un enchaînement. Le circuit Lohéac est également connu pour ses nombreuses courbes. De même, il comporte des virages ainsi qu’une ligne droite d’une distance de 550 m. Toutes ces caractéristiques du circuit Lohéac vous permettent de passer un moment agréable au volant d’une voiture de course.

Le déroulement du pilotage sur circuit à Lohéac

Pour piloter une voiture à Lohéac, vous devez premièrement réserver une chambre dans un hôtel de la place pour votre séjour. Une fois sur place, vous verrez bon nombre d’agences de sport qui offrent leur service de stage de pilotage à Lohéac pour vous accompagner. Ce qui a lieu de faire est de prendre connaissance de quelques-unes de ces agences pour connaître leur offre. Lorsque vous parvenez à identifier l’agence qui vous convient, vous pouvez maintenant commencer votre stage de pilotage.

Pour le premier jour de stage, vous recevrez une brève présentation du circuit Lohéac et des voitures GT disponibles dans la région. Après cette séance, vous allez découvrir la piste à bord de votre voiture de préférence. Ce premier tour vous permet de vous familiariser avec le circuit et de connaître tous les virages. Lors de votre pilotage, un moniteur vous accompagnera et sera votre guide tout au long du circuit.

Autres informations à savoir sur le pilotage sur circuit à Lohéac

Lorsque vous finissez votre stage de pilotage à Lohéac, les agences ont l’habitude de vous remercier par un certificat qui atteste votre séjour. Vous avez même la possibilité de réaliser des vidéos lors de votre conduite sur la piste afin de garder un souvenir inoubliable.

Il est capital de rappeler que dans le village Breton, il existe une large gamme de voitures GT pour le pilotage. Ainsi, vous pouvez utiliser une Porsche ou une Ferrari pour votre stage. D’autres personnes préfèrent la Lamborghini pour leur course sur le circuit.

Photos : Audi