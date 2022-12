Bugatti se lance dans les coffres-forts avec l’Hyper Safe Collection

Bugatti et Buben&Zorweg dévoilent le dernier né de leur partenariat établi en 2019, un produit incomparable : Hyper Safe Collection. Cette collection, produite en édition limitée, réunit le meilleur du design selon Bugatti et l’une des technologies les plus avancées en matière de coffres-forts.

Wiebke Ståhl, Directrice Générale de Bugatti International a commenté : « Buben&Zorweg partage notre philosophie qui consiste à ne créer que des pièces uniques, des chefs-d’œuvre. Pendant plus de 18 mois, nous avons travaillé en étroite collaboration avec leurs équipes pour développer une gamme de coffres-forts hautement sécurisés en édition limitée, qui puisse refléter l’esprit de nos deux marques : un design intemporel, un savoir-faire ultime et une technologie qui repousse toutes les limites. »

L’identité visuelle de la collection Hyper Safe de Buben&Zorweg for Bugatti s’inspire inextricablement de celle des hypersportives Bugatti. De chaque côté du coffre, l’éclairage « Ambient Lighting » – contrôlable et variable en intensité – s’inspire de la ligne en « C », signature visuelle de Bugatti arborée notamment par la Chiron. En haut de chaque coffre, une arête en forme de queue de requin – un motif qui se retrouve aujourd’hui encore beaucoup dans le design Bugatti – rappelle la Type 57 Atlantic.

La porte du coffre-fort elle-même a été entièrement repensée : composée d’un noyau en acier ultra résistant, sa façade unique est habillée de fibre de carbone disponible en plusieurs teintes, à l’instar des hypersportives Bugatti. Les quatre éléments en acier inoxydable qui ornent les façades de cette collection Hyper Safe ont été réalisés sur mesure. La poignée elle-même – dont la forme complexe a été pensée et sculptée à la fois pour le style mais aussi pour l’ergonomie – fait écho au mantra de Bugatti « La forme suit la performance » et a nécessité plus de 3 000 opérations de fraisage pour atteindre ce niveau de perfection.

Chacun de ces éléments en acier inoxydable, comme ceux de toute la collection Hyper Safe, bénéficie du revêtement de protection contre les rayures LAP Coating (Light-Arch-Protection) pour plus de résistance et de résilience.

La collection Hyper Safe se décline en trois modèles sur-mesure. Le modèle « Hyper Light » associe le cuir Napa couleur Pearl Beige & Shadow Grey au revêtement LAP en finition mate Stone et à la fibre de carbone Light Super au niveau de la porte du coffre. Le modèle « Hyper Dark », quant à lui, combine un cuir Napa Mocha Brown & Powder Grey et un revêtement LAP en finition mate Copper et une fibre de carbone Dark High-Tech sur la porte du coffre.

De tous les modèles, « Hyper Track » est celui qui incarne le mieux l’ADN Bugatti dans sa forme la plus pure. Les éléments en fibre de carbone high-tech noire qui s’étendent à la fois sur l’avant du coffre, les côtés et le dessus sont associés à un cuir Napa Pace Blue – qui rappelle la couleur « French Racing Blue » chère à Bugatti. Le revêtement LAP présente une finition mate Onyx, tandis que la porte du coffre-fort est réalisée en fibre de carbone Track High-Tech.

Seuls 25 exemplaires de chaque modèle Hyper Safe seront produits.

Florian vom Bruch, CEO de Buben&Zorweg s’est exprimé : « Nos équipes de spécialistes ont travaillé sans relâche afin de créer cette collection d’œuvres d’art, toutes uniques, qui font l’objet de plusieurs premières mondiales dans le domaine des coffres-forts hautement sécurisés. Lorsque vous remettez en question l’existant et que vous partez d’une simple ligne tracée sur une feuille blanche, guidé uniquement par votre vision, pour créer une classe à part… le moment est magique quand vous voyez enfin ces chefs-d’œuvre d’ingénierie et d’artisanat devenir réalité. »

Les premiers produits issus de la collection Buben&Zorweg for Bugatti sont sortis en 2020, avec en point d’orgue le lancement du coffre-fort « Grande Illusion Chiron » inspiré de la Chiron Super Sport 300+. Ce coffre-fort multifonctionnel couronné d’une horloge à tourbillon volant pèse 215 kg et se déverrouille à l’aide d’un capteur biométrique à empreinte digitale ou d’une puce sécurisée.

Le coffre « Grande Illusion Chiron » laisse alors apparaitre – rangés dans une élégante colonne embossée – les objets de valeur qu’elle garde avec soin, comme votre montre préférée, un collier ou les clés de votre hypersportive. Un tiroir spécial qui protège des ondes radio a d’ailleurs été développé pour garantir un rangement particulièrement élégant et sûr des clés.

Photos : Bugatti