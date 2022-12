VW ID. XTREME – Détails du descendant de la Golf Country

Hommage à la VW Golf Country, le concept car Volkswagen ID. XTREME démontre l’énorme capacité de performance et l’extraordinaire polyvalence de la plateforme électrique modulaire (MEB) de Volkswagen. Un lecteur de performance sur l’essieu arrière et des ajustements logiciels donnent au VW ID. XTREME des capacités tout-terrain impressionnantes. La transmission intégrale entièrement électrique développe une puissance système de 285 kW (387 ch). Cela correspond à une augmentation des performances d’environ 30% par rapport à son frère ID.4 GTX sur lequel il repose.

« Le concept car tout électrique à traction intégrale est basé sur l’ID.4 GTX et démontre de manière convaincante le potentiel technique élevé de la plateforme d’entraînement électrique modulaire (MEB). L’impressionnante puissance électrique et le châssis doté de capacités tout-terrain sont la garantie d’expériences de conduite extrêmement émouvantes, tant sur route que sur terrain tout-terrain. Pour ce faire, l’ID. XTREME combine les atouts d’un SUV moderne avec l’esprit aventureux et les capacités 4×4 d’un tout-terrain robuste. », explique Andreas Reckewerth, responsable du véhicule complet MEB. Le concept car a été conçu et construit dans le département d’ingénierie de Volkswagen dans l’équipe dirigée par Andreas Reckewerth.

La puissance système augmente de 65 kW pour atteindre un total de 285 kW

L’équipe a augmenté la puissance de l’ID. XTREME de 65 kW atteignant un total de 285 kW (387 ch) au moyen d’un entraînement de performance sur l’essieu arrière ainsi que des ajustements logiciels du calculateur d’entraînement. Cela équivaut à une augmentation de puissance de près de 30%. Le nouveau moteur performant logé à l’arrière délivre 205 kW. En combinaison avec le moteur avant de 80 kW, l’ID. XTREME accélère de 0 à 100 km/h en seulement 5,3 secondes.

Train roulant de rallye issu du sport automobile

Le tout-terrain tout électrique unique est équipé d’un train roulant de rallye plus haut de 30 mm issu du sport automobile avec des plaques de voie de 20 mm de large. Cela rend l’ID. XTREME stable, agile et sûr même sur terrain accidenté. Les jantes de 18 pouces chaussées de pneus tout-terrain sont recouvertes à ras par des extensions de passage de roue imprimées en 3D. Ils élargissent les ailes de 50 mm et contribuent à l’apparence tout-terrain confiante du VW ID. XTRÊME.

Le soubassement est protégé par un habillage aluminium particulièrement robuste et complètement fermé. Cela commence à l’avant du véhicule directement sous la plaque d’immatriculation et protège également la batterie haute tension de 77 kWh logée au milieu du véhicule ainsi que la partie arrière. Il est spécialement conçu pour la barre de protection avant sans fioritures et très stable.

Bande lumineuse LED supplémentaire sur la galerie de toit

Avec sa structure en nid d’abeille, la galerie de toit extérieure accrocheuse avec une capacité de charge extrêmement élevée reprend une caractéristique de design spéciale de la famille ID. Avec la gravure centrale « Made with passion and friends », la galerie de toit extérieure raconte l’histoire de la création de ce véhicule extrêmement émotif. La bande lumineuse à LED avant des barres de toit design éclaire de manière éclatante les routes et l’environnement de l’ID. XTREME lors de la conduite dans des conditions sombres. Cela permet au conducteur de trouver son chemin en toute sécurité à travers des terrains inhospitaliers ou des paysages enneigés, même par mauvaise visibilité, et de détecter rapidement les obstacles.

Caractères spéciaux

Le tout-terrain polyvalent montre également son meilleur côté sur les routes goudronnées avec des phares avant puissants et noircis à l’intérieur et des montures de lentilles en orange. Le toit ouvrant panoramique inclinable laisse entrer beaucoup de lumière à l’intérieur. Une autre particularité du Volkswagen ID. XTREME off-road concept est la peinture personnalisée de haute qualité et inhabituelle. En plus de l’orange spécifique au concept et de la couleur contrastante en noir mat, il y a des traces répétées sombres et poussiéreuses sur les surfaces claires du véhicule. Avec cet effet brut, l’ID. XTREME met l’accent sur son caractère extérieur. Les badges Volkswagen éclairés au centre de la bande lumineuse à l’avant et à l’arrière sont typiques de le famille ID. et ont également été adoptés pour ce véhicule concept.

L’intérieur offre un niveau de confort de voyage extrêmement élevé

L’intérieur de l’ID. XTREME est dominé par l’aspect élégant mais robuste du revêtement en tissu microfibre gris. Les sièges sport avant portent le logo ID. XTREME dans la partie supérieure, tandis que toutes les coutures décoratives des sièges du véhicule sont dans la couleur d’accentuation orange spécifique au véhicule. Sur la banquette arrière, le siège central a été supprimé au profit d’une trappe de chargement spacieuse et rabattable. Les coques de siège encastrées offrent un soutien sûr aux occupants, même hors route.

Il y a une console centrale fixe avec accoudoir pour un confort de voyage maximal dans les sièges avant et un espace de rangement supplémentaire. Les bouches d’aération et le clip inférieur du volant sont également de couleur orange contrastante. Le revêtement en tissu est également utilisé pour la garniture du tableau de bord avant et les incrustations de porte. Le tableau de bord typique ID. a un contour de garniture noir.

L’écran de démarrage a été spécialement conçu au design de l’ID. XTREME et met le conducteur dans une humeur aventureuse dès qu’il monte à son bord. De plus, il y a une identification spécifique au véhicule avec la lumière ainsi qu’un affichage supplémentaire de l’angle d’inclinaison. Les ingénieurs ont mis un accent particulier sur le son du VW ID. XTREME. Le bruit de conduite a été développé en collaboration avec Volkswagen Design spécialement pour le concept car et est émis vers l’extérieur via un générateur de sons situé dans le passage de roue.

Idée extrêmement durable

Le concept car VW ID. XTREME revient à une démarche de développement durable chez Volkswagen. Le véhicule d’essai à la retraite de l’ID.4 GTX et la batterie de 77 kWh qui l’accompagne célèbrent leur deuxième vie dans l’ID. XTRÊME. Cette approche inhabituelle de la seconde vie est surtout rendue possible grâce à la plateforme MEB polyvalente de Volkswagen. Son architecture permet un agencement totalement nouveau car les composants techniques occupent relativement peu de place du fait de leur conception. L’intérieur devient un espace ouvert généreux avec une sensation aérée et beaucoup d’espace pour les jambes dans les zones des sièges avant et arrière.

L’ID. XTREME a été présenté au public pour la première fois en septembre 2022 lors de la seconde édition du ID. Treffen international à Locarno. L’événement du lac Majeur en Suisse est en passe de devenir le pendant de la mobilité électrique de la célèbre Volkswagen GTI Treffen au lac Wörthersee.

Photos : Volkswagen