La Bugatti W16 Mistral en visite à Riyad

Après avoir choisi les Émirats arabes unis pour ses premiers pas au Moyen-Orient, la Bugatti W16 Mistral poursuit sa tournée en passant par Riyad. Avant d’être officiellement présentée au showroom Bugatti, l’inimitable roadster a d’abord visité les plus hauts lieux de la capitale du royaume d’Arabie saoudite.

Lors de son séjour dans l’exaltante capitale saoudienne, la W16 Mistral a marqué un premier arrêt dans le quartier financier du roi Abdallah, un lieu où les hauts immeubles se sont construits autour de l’ancien lit d’une rivière appelé « wadi » en arabe, aujourd’hui complètement végétalisé. Ce paysage urbain – où le passé rencontre le futur – incarne parfaitement la philosophie de la W16 Mistral dans laquelle l’habitacle intérieur, conçu autour du noir et du jaune, rend hommage aux couleurs préférées du fondateur de l’entreprise, Ettore Bugatti, tandis que les feux arrières en forme de « X » évoquent l’avenir du design selon Bugatti.

De la métropole moderne au cadre élégant du Ritz Carlton Riyad, la W16 Mistral a exploré les différentes facettes de la ville. L’hôtel et ses façades ocres, contrastant avec ses jardins verdoyants peuplés d’oliviers centenaires originaires du Liban – réminiscences des grandes résidences arabes – offre un cadre parfait pour la W16 Mistral à l’élégance intemporelle. Ce roadster présente une toute nouvelle vision du design Bugatti, avec une nouvelle calandre en fer à cheval, plus large, plus profonde et tridimensionnelle, ainsi qu’une nouvelle ligne en C complètement réinterprétée ici. Pour ce véhicule sans toit, la ligne signature de Bugatti contourne la prise d’air latérale et se prolonge sur l’arête supérieure des vitres latérales, puis de façon tridimensionnelle sur celle du pare-brise.

Son nom s’inspirant d’un vent typique du sud de la France, la Bugatti W16 Mistral et ses 1 600 ch incarnent la dernière apparition sur route de l’emblématique moteur W16 quadri-turbo. Avec son incroyable modernité et à travers l’hommage qu’elle rend à la longue lignée de roadsters Bugatti, elle associe un niveau de performance incomparable à un design absolument intemporel.

Pour sa dernière étape dans la capitale du royaume, la W16 Mistral est passé par le showroom Bugatti situé au cœur de l’un des quartiers les plus prisés de la ville. Comptant comme l’un des plus récents showrooms de la marque, il est dirigé par le groupe SAMACO Automotive, partenaire officiel de Bugatti en Arabie saoudite. C’est ici que la W16 Mistral a été présentée en avant-première à un groupe de clients privilégiés, qui a alors eu l’occasion de découvrir les innombrables détails réalisés sur mesure pour cet ultime roadster, des particularités qui le rendent unique.

Kostas Psarris, Directeur Régional Asie & Moyen-Orient chez Bugatti explique : « L’Arabie saoudite continue de se développer et devient un centre névralgique pour le commerce international, et à mesure que le pays se développe, l’enthousiasme pour les hypersportives de Molsheim prend également de l’ampleur. Pendant des années, l’incomparable héritage, le savoir-faire et les performances de Bugatti ont fait l’objet de l’admiration des habitants du royaume et nous sommes donc très honorés aujourd’hui de pouvoir exposer ici notre roadster afin de leur offrir une rare opportunité de jeter un œil à cette voiture incomparable. »

Le showroom Bugatti à Riyad a ouvert en 2021 en partenariat avec SAMACO Automotive pour s’occuper des nombreux clients déjà présents sur le territoire saoudien. Avant cela, Bugatti avait déjà organisé des essais automobiles en Arabie saoudite, offrant alors la possibilité aux clients d’expérimenter le dynamisme de la Chiron Pur Sport sur les routes du littoral bordant Djeddah et les horizons vallonnés qui s’étendent autour de Riyad. Bugatti a également choisi l’Arabie saoudite pour lancer « Les Légendes du Ciel » – une édition exclusive de la Chiron Sport rendant hommage aux illustres pilotes français qui ont joué un rôle majeur dans l’histoire et la légende de la marque – au Moyen-Orient. En ce qui concerne la W16 Mistral, Bugatti a d’abord dévoilé le véhicule à The Quail, A Motorsports Gathering pendant la Monterey Car Week aux États-Unis en août, avant de la faire concourir à Chantilly Arts & Elegance pour ses débuts européens. La dernière hypersportive de Bugatti fait depuis le tour du Moyen-Orient, la péninsule arabique étant l’une des régions les plus importantes pour Bugatti.

Ces différentes étapes ont représenté une occasion aussi rare qu’exceptionnelle d’apercevoir la Bugatti W16 Mistral. Les 99 exemplaires ont déjà tous été vendus à des clients Bugatti au prix unitaire de 5 millions d’euros hors taxe.

Photos : Bugatti