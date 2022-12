La Porsche Supercup continue en tant que série de soutien à la Formule 1 jusqu’en 2030

Porsche et la Formule 1 ont prolongé leur collaboration de huit ans, plus longue que jamais auparavant couverte par un seul contrat, ce qui signifie que la série de soutien figurera au calendrier du Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA depuis près de quatre décennies. En 2023, la Porsche Mobil 1 Supercup fera partie de huit courses européennes de Formule 1. La 31ème saison de Supercup débutera en mai en tant que course de soutien à la FORMULA 1 GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL’EMILIA-ROMAGNA 2023, avec la finale qui aura lieu au FORMULA 1 GRAN PREMIO D’ITALIA 2023 en septembre.

La Porsche Mobil 1 Supercup se poursuivra en tant que série de soutien au Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA, comme elle l’a fait chaque saison sans exception depuis 1993. Les deux partenaires ont prolongé l’accord de huit ans jusqu’en 2030. Pour la saison 2023, le championnat monomarque disputé avec la Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch (375 kW) fera partie de huit Grands Prix d’Europe. Le calendrier 2023 comprend Imola (Italie), Monte Carlo (Monaco), Spielberg (Autriche), Silverstone (Royaume-Uni), Budapest (Hongrie), Spa-Francorchamps (Belgique), Zandvoort (Pays-Bas) et Monza (Italie). Par ailleurs, la Porsche Carrera Cup Asia et la Porsche Carrera Cup Japan conservent leur place dans le programme de soutien des courses de Formule 1 en Chine et à Singapour ou au Japon jusqu’en 2030.

« La Porsche Supercup est un rendez-vous régulier de certains week-ends de Formule 1 depuis 1993. Et cela ne va pas changer : les deux parties ont convenu d’une prolongation de contrat de huit ans. Cela souligne la grande confiance que la Formule 1 accorde à notre concept et à notre équipe, autant aujourd’hui que depuis 30 ans. »,a déclaré Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

« La Formule 1 est la plate-forme idéale pour les pilotes et les équipes de la Porsche Mobil 1 Supercup pour démontrer leurs prouesses au plus haut niveau international. Les meilleurs des coupes nationales monomarques de Porsche se réunissent dans la Supercup. Je suis également fier du fait que les Porsche Carrera Cup nationales respectives continueront dans le cadre du programme de soutien à plusieurs événements de Formule 1 en dehors de l’Europe à l’avenir. Nous maintiendrons également notre présence en Amérique du Nord et élargirons encore notre implication. », a ajouté Michael Dreiser, directeur des ventes de Porsche Motorsport.

Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, a déclaré : « Depuis 30 ans, Porsche joue un rôle important dans le week-end de Formule 1. Je suis impatient de poursuivre notre relation de longue date qui offre quelque chose de spécial à nos fans tout au long de notre saison européenne et au-delà. C’est encore un autre signe de notre croissance et de notre influence en tant que plateforme que les grandes marques souhaitent continuer à étendre leurs relations avec nous et le potentiel qui existe pour tous nos partenaires. »

Pour la Porsche Mobil 1 Supercup 2023, 28 places permanentes sont disponibles pour les concurrents inscrits. En fonction de la capacité des circuits, des pilotes invités supplémentaires peuvent s’inscrire. Lors de la majorité des courses de Supercup de la saison dernière, 32 véhicules Porsche 911 ont offert des courses palpitantes aux fans des tribunes bondées.

Calendrier Porsche Mobil 1 Supercup 2023 (sous réserve de modifications)

19 – 21 mai : Imola (Italie)

25 – 28 mai : Monte Carlo (Monaco)

30 juin – 2 juillet : Spielberg (Autriche)

7 – 9 juillet : Silverstone (Royaume-Uni)

21 – 23 juillet : Budapest (Hongrie)

28 – 30 juillet : Spa-Francorchamps (Belgique)

25 – 27 août : Zandvoort (Pays-Bas)

1 – 3 septembre : Monza (Italie)

Photos : Porsche