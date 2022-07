4 modèles Bentley uniques par Mulliner célébrant 20 ans de présence en Chine

Bentley Mulliner a créé une collection unique de nouvelles Bentley pour célébrer le 20ème anniversaire de la présence de la marque britannique en Chine. Chacun des quatre modèles spéciaux a été inspiré par un lieu célèbre de Londres, où W.O. Bentley a fondé Bentley Motors en 1919.

Le design réfléchi et le savoir-faire méticuleux de Mulliner ont été appliqués aux Bentley Continental GT, Continental GTC, Flying Spur et Bentayga pour créer les quatre familles de voitures de la collection, chacune numérotée comme l’une des 20 pour dénoter son exclusivité.

Les quatre modèles – The Guard, The Carnaby, The Pall Mall et The Savile Row – introduisent des designs uniques, des broderies et des caractéristiques Mulliner qui caractérisent les voitures et célèbrent leurs muses emblématiques de Londres. 20 voitures de chaque famille doivent être fabriquées individuellement à la main par Mulliner, et toutes sont destinées à des clients chinois.

The Guard

La première voiture de la collection est The Guard, inspirée des célèbres gardes royaux qui protègent la maison royale. La peinture nacrée rouge St James avec un toit en béluga imite la tunique rouge et les chapeaux en peau d’ours noir de 18 pouces portés par les gardes. La carrosserie est complétée par des jantes de 21 pouces à dix rayons, peintes en noir mais avec une finition usinée brillante, et un kit de carrosserie en fibre de carbone Styling Specification (séparateur avant, extensions de bas de caisse, diffuseur arrière et becquet de couvercle de coffre) également peint en Beluga mais fini avec une fine rayure Moonbeam. De subtils badges extérieurs « The Guard » en noir, désignant la voiture comme l’une des 20, ornent les ailes avant.

À l’intérieur de l’habitacle, une répartition des couleurs tricolore sur mesure en lin, béluga et hotspur est complétée par des tapis en laine d’agneau béluga. Les placages correspondent au cuir, étant finis en Piano Hotspur sur Piano Black, démontrant la capacité de Mulliner à peindre le placage de bois pour correspondre à n’importe quelle teinte de peau intérieure ou de peinture extérieure. Les coutures et les passepoils contrastés ajoutent les derniers accents de couleur.

Les boutons dorés de la tunique de l’uniforme des gardes sont reflétés par des arrêts d’orgue dorés pour contrôler le système de chauffage, de ventilation et de climatisation de l’intérieur, tandis que les haut-parleurs du système audio Bang & Olufsen sont finis en noir et or pour correspondre. La broderie d’appui-tête, une superposition sur le carénage du passager et des plaques de seuil sur mesure portent tous des graphismes The Guard.

The Carnaby

Le modèle cabriolet de la collection – la Bentley Continental GTC – est The Carnaby, influencé par Carnaby Street dans le quartier de Soho à Londres. Connue pour son atmosphère énergique et vivante et ses couleurs vives, Carnaby Street a inspiré une Bentley tout aussi vibrante disponible en quatre couleurs différentes – Radium, Jetstream II, Orange Flame et Onyx. Les roues de 22 pouces sont peintes en noir et ensuite finies avec un accent blanc uni (Arctica), qui est assorti d’une rayure Arctica au kit de carrosserie Styling Specification. Le badge Carnaby est apposé sur les ailes avant.

À l’intérieur, des accents de cuir Radium sur mesure et des surpiqûres contrastées assorties en Radium et Silver apportent une touche de dynamisme au cuir Beluga, ainsi qu’un motif de losange coloré incrusté dans le tableau de bord du passager, qui représente les quatre couleurs de la famille.

La console centrale présente un nouvel aluminium brossé au diamant de teinte foncée, tandis que la broderie utilise le même motif de diamant que le tableau de bord – avec la couleur extérieure montrée plus audacieusement dans le design à quatre couleurs.

The Pall Mall

En 2002, la même année que la première Bentley a été vendue en Chine, Bentley a livré une nouvelle limousine d’État à Sa Majesté la Reine, pour célébrer son jubilé d’or. 20 ans plus tard, la voiture est toujours la limousine d’État officielle de Sa Majesté, et souvent vue lors d’occasions formelles et d’État.

La Bentley Flying Spur Pall Mall est un hommage 2022 à la limousine d’État, avec une peinture bicolore Beluga sur Claret avec des jantes assorties de 22 pouces à dix rayons dans une finition peinte bordeaux et usinée brillante. Des chromes extérieurs brillants et un badge « The Pall Mall » sur le montant C complètent l’extérieur royal.

Dans l’habitacle à quatre places, une répartition des couleurs avant-arrière sur mesure et unique sépare les sièges arrière de l’avant, allant du bleu impérial à l’avant à la couleur de peau sur mesure de Baroda Blue (couleur assortie à la peau dans la State Limousine) pour les places arrière. Une console centrale pleine longueur sépare les deux sièges arrière. Le placage utilise une essence de bois avec deux finitions différentes – Noyer Burr à pores ouverts sur Noyer Burr High Gloss, pour une belle combinaison de motifs et de textures. Les portes arrière sont finies en Burr Walnut, tandis que les dossiers des sièges avant abritent des tables de pique-nique finies en Piano Baroda Blue.

Les touches finales de l’habitacle comprennent des micro-passepoils sur mesure en or pâle, contrastant avec les passepoils des sièges en bleu impérial. Un motif de couronne sur mesure est brodé sur les sièges et les sièges arrière comprennent des coussins garnis de cuir. Le motif de la couronne est également répété sous la forme d’une superposition de placage en or sur la console arrière centrale, le carénage du passager et les panneaux de porte arrière.

The Savile Row

La dernière voiture de la collection est The Savile Row – une Bentley Bentayga qui s’inspire de la maison de couture de renommée mondiale. Les matériaux de confection traditionnels reçoivent une touche moderne, avec un design qui rend hommage aux artisans de Savile Row.

La carrosserie Clean Cumbrian Green est jumelée à des roues de 22 pouces à dix rayons, peintes en Cumbrian Green et avec une finition usinée brillante.

À l’intérieur, l’habitacle à quatre places avec console centrale arrière utilise une belle répartition des couleurs sur mesure dans les peaux Cumbrian Green et Portland, avec des zones de surpiqûres contrastées soigneusement sélectionnées. Le matelassage des sièges « Serenity » de Mulliner sur les sièges, les portes et le panneau arrière est complété par un placage exclusif et sur mesure en loupe d’orme haute brillance sur les planches de bord, les consoles centrales et les montants de porte – la première fois que ce placage est utilisé dans une Bentley moderne.

Une broderie montrant un costume et un nœud papillon est cousue sur les appuie-tête, tandis que le modèle spécial est également indiqué par une superposition dans le tableau de bord du passager et par des plaques de seuil sur mesure, ainsi que des écussons extérieurs sur le montant D.

Réservées pour la Chine

Les 80 voitures de cette collection spéciale seront vendues exclusivement en Chine au cours des prochains mois, les premiers exemplaires devant faire leurs débuts mondiaux prochainement en Chine. La demande des clients pour ces exemplaires uniques de l’incroyable savoir-faire de Mulliner en matière de conception et d’artisanat est déjà extrêmement élevée.

Photos : Bentley