Inauguration du site de l’usine de batteries Volkswagen de Salzgitter gérée par PowerCo

Volkswagen poursuit avec constance sa stratégie d’e-mobilité : pour donner le coup d’envoi de son offensive en matière de batteries, le Groupe Volkswagen a inauguré le 07 juillet 2022, en présence du chancelier allemand Olaf Scholz, sa première usine de cellules à Salzgitter. La production débutera en 2025. Dès à présent, la responsabilité des activités mondiales liées aux batteries sera assurée par la société « PowerCo » nouvellement créée. Outre la production de cellules, la nouvelle société prendra en charge l’ensemble des activités liées à la chaîne de valeur des batteries. PowerCo prévoit d’investir d’ici 2030 plus de 20 milliards d’euros dans le développement de ce secteur d’activité, de générer un chiffre d’affaires annuel supérieur à 20 milliards d’euros et d’employer jusqu’à 20 000 personnes en Europe.



Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré lors de la cérémonie d’inauguration : « Aujourd’hui est un jour important pour l’industrie automobile en Allemagne et en Europe. Volkswagen montre à quoi pourrait ressembler l’avenir d’une mobilité durable et compatible avec le climat. C’est ici à Salzgitter, principalement, que nous posons ensemble les jalons de cet avenir. »

Herbert Diess, Président du Directoire de Volkswagen AG, a ajouté : « Aujourd’hui, nous ne posons pas seulement une première pierre, nous marquons également une étape stratégique. Le secteur des cellules de batterie est l’une des pierres angulaires de notre stratégie NEW AUTO, qui fera de Volkswagen le leader de demain pour les solutions de mobilité durables axées sur les logiciels. La construction de notre usine de cellules est un immense projet en termes techniques et économiques. Il montre que nous apportons la technologie de pointe de l’avenir en Allemagne ! »

PowerCo regroupe ses activités mondiales dans le domaine des batteries

Le Groupe Volkswagen regroupe ses activités mondiales dans le domaine des batteries au sein de la société européenne (SE) PowerCo. Depuis Salzgitter, la société gérera dès le départ les opérations internationales des usines, le développement de la technologie des cellules, l’intégration verticale de la chaîne de valeur et la fourniture de machines et équipements aux usines. Par la suite, d’autres produits sont prévus, tels que des systèmes de stockage de grande capacité pour le réseau énergétique. Après Salzgitter, la prochaine usine de cellules sera implantée à Valence. Des sites sont actuellement en cours d’identification pour trois autres usines de cellules en Europe. Outre l’Europe, PowerCo étudie déjà la possibilité de construire d’autres ’gigafactories’ en Amérique du Nord.

PowerCo sera dirigée par Frank Blome, CEO, et par les membres du Directoire Sebastian Wolf (Chief Operations Officer), Kai Alexander Müller (Chief Financial Officer), Soonho Ahn (Chief Technology Officer), Jörg Teichmann (Chief Purchasing Officer) et Sebastian Krapoth (Chief Human Resources Officer).

Thomas Schmall, membre du Directoire de Volkswagen AG en charge de la technologie et Président du Conseil de surveillance de PowerCo, a déclaré : « En construisant notre première usine de cellules au sein du Groupe, nous mettons en œuvre de manière cohérente notre feuille de route technologique. PowerCo deviendra un acteur mondial dans le domaine des batteries. La principale force de l’entreprise sera l’intégration verticale, des matières premières et des cellules jusqu’au recyclage. À l’avenir, nous gérerons toutes les activités pertinentes en interne et nous obtiendrons un avantage concurrentiel stratégique dans la course pour prendre la tête de l’e-mobilité. Nous avons mis en place une équipe de haut niveau pour ce projet d’envergure. »

Daniela Cavallo, Présidente du Comité Général d’Entreprise de Volkswagen AG, a ajouté : « Aujourd’hui est un jour de fête. Au cœur de l’Europe, nous créons un nouveau segment d’avenir et jusqu’à 20 000 emplois, dont 5 000 à Salzgitter, au siège de Volkswagen. Nous nous engageons de tout cœur dans ce processus et assumons nos responsabilités dans la transformation de notre fière usine de moteurs et du maintien exemplaire d’emplois pérennes pour ses employés. Ce principe reste l’une de nos lignes directrices, tout comme il l’a été très tôt dans le domaine d’avenir des batteries ; il est fermement ancré dans le ’Pact for the Future’ et il est défendu avec vigueur depuis de nombreuses années. Grâce à ces efforts, nous disposons désormais d’une vitrine pour la transformation écologique et sociale. »

Le Ministre-Président de Basse-Saxe, Stephan Weil, a déclaré : « À Salzgitter, nous pouvons voir la transformation de l’industrie automobile plus clairement qu’à tout autre endroit en Allemagne. Des cellules de batterie seront bientôt produites là où des moteurs conventionnels sortent encore des chaînes de production. Les emplois du futur sont créés ici. À l’avenir, le cœur de l’industrie automobile sera électrique. Et il battra en Basse-Saxe. »

Une usine modèle comme étalon et une cellule unifiée permettent un déploiement mondial rapide

À l’occasion de la cérémonie d’inauguration, le Groupe VW a présenté pour la première fois le concept standard d’usine : Salzgitter doit servir de modèle aux usines de cellules dans toute l’Europe et fixera de nouvelles normes en termes de durabilité et d’innovation. « Ce que nous avons testé des millions de fois avec des plates-formes de véhicules telles que la MQB et la MEB servira également de base à la mise en place de la production de cellules. Nous allons démarrer sur la base des normes européennes et augmenter le niveau des normes en standardisant notre modèle. De cette façon, nous combinerons la vitesse et l’optimisation des coûts avec les plus hauts niveaux de qualité. », a déclaré Frank Blome, CEO de PowerCo. La normalisation ne concernera pas seulement les équipements, les bâtiments et les infrastructures, mais aussi les produits, les processus et l’informatique. Ainsi, nous créerons des usines qui pourront être rapidement transformées pour s’adapter à de nouvelles innovations en matière de produits et de production. Chaque usine fonctionnera à 100% avec de l’électricité provenant de sources renouvelables et sera conçue pour un futur recyclage en circuit fermé.

Volkswagen a également dévoilé le principe de cellule de batterie prismatique unifiée annoncée lors du Power Day de 2021. Ce principe permet d’utiliser au choix un grand nombre de compositions différentes et sera utilisée sur près de 80% de tous les modèles du groupe. À Salzgitter, les cellules unifiées destinées au segment de masse seront produites à partir de 2025. À l’avenir, l’usine devrait atteindre une capacité annuelle de 40 GWh, soit suffisamment pour environ 500 000 véhicules électriques. D’ici 2030, le Groupe Volkswagen a l’intention d’exploiter, en collaboration avec des partenaires, six usines de cellules d’un volume total de 240 GWh dans toute l’Europe. La nouvelle cellule unifiée permet d’utiliser les effets de synergie et conduira à une réduction des coûts de production de la batterie allant jusqu’à 50%. Les prototypes produits à ce jour ont démontré des performances très prometteuses en matière d’autonomie, de temps de charge et de sécurité – des conditions essentielles pour une future norme industrielle.

