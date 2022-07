Formule E – Porsche marque des points dans une spectaculaire course du samedi à New York

Le week-end de course de Formule E à New York a démarré de manière spectaculaire lorsqu’une averse soudaine a inondé le circuit de Brooklyn, provoquant un carambolage majeur parmi les leaders. En conséquence, la 11ème course du championnat du monde de Formule E 2022 s’est terminée avant l’arrivée prévue le samedi 18 juillet. Alors qu’il restait sept minutes et demie de course, les commissaires ont opté contre un redémarrage. Pascal Wehrlein (Porsche 99X Electric N°94) s’est classé sixième avec sa Porsche 99X Electric, son coéquipier André Lotterer (N°36) a échoué à terminer dans les points en se classant à la seizième place.

Au classement des pilotes de l’ABB FIA Formula E World Championship, Pascal Wehrlein se classe neuvième après 11 des 16 courses avec 63 points. André Lotterer est dixième avec 61 points. Au classement par équipe, l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E occupe la sixième place avec 124 points.

Course 11

Après avoir atteint les demi-finales de qualification sur le circuit de Brooklyn Street de 2,320 kilomètres, Pascal Wehrlein a commencé la course depuis la quatrième place sur la grille. Au volant de sa Porsche 99X Electric, il a maintenu le contact avec le peloton de tête sur toute la distance – jusqu’à ce que des pluies torrentielles voient la course stoppée avec 7:35 minutes plus un tour à faire au compteur. Alors que les pilotes devant lui se sont écrasés contre les barrières en raison d’un aquaplaning inattendu, il a réussi à freiner à temps, pour se faire percuter durement par un concurrent. Parti de la 17ème place, André Lotterer a pu par moments progresser jusqu’à la onzième place. Cependant, lorsque la course a été arrêtée, il a été classé hors des points. Conformément au règlement, la position de la course un tour avant le drapeau rouge déterminait les résultats finaux.

Commentaires sur l’E-Prix de New York, Course 11

Florian Modlinger, Directeur Factory Motorsport Formula E : « Ce fut une journée difficile pour nous. Nous avons été très satisfaits de la performance de Pascal en qualifications, P4 est une position de départ décente. André n’a pas été en mesure d’établir un temps lors de sa deuxième manche de qualification. On était à la limite avec le timing, mais si tout le monde avait joué équitablement, il aurait quand même affiché son temps. Dans le dernier secteur, certains concurrents ont ralenti, ce qui a fait tomber le dernier et cette fois c’était nous. Ce n’était pas idéal et nous devons voir comment nous pouvons améliorer cela à l’avenir. Lorsque la piste a soudainement été inondée pendant la course, l’arrière de la voiture de Pascal a été fortement shunté avant le virage 6, ce qui l’a poussé dans le mur. André a réussi à revenir aux stands et aurait pu rejoindre la course en P8. Cependant, malheureusement, cette chance lui a été refusée. Nous devons maintenant nous assurer que nous engageons les deux voitures dans les duels de qualification demain et ensuite ramener quelques points à la maison avec nous. »

Pascal Wehrlein, pilote d’usine Porsche (n°94) : « Dans l’ensemble, c’était une bonne journée. La qualification pour les demi-finales et la P4 était prometteuse. Malheureusement, j’ai dû commencer du côté sale de la piste, ce qui signifie que je n’ai pas quitté la ligne aussi proprement et que j’ai perdu des positions. Mon rythme de course était bon et j’ai réussi à rattraper le groupe de tête. Puis le chaos a frappé. J’étais sixième quand quelqu’un m’a frappé par derrière. Puisque la position du tour précédent compte, j’ai été classé en P7. De ce point de vue, je ne suis évidemment pas content. »

André Lotterer, pilote d’usine Porsche (n°36) : « Pas de points aujourd’hui, malheureusement. Les choses se présentaient bien en essais libres, ma voiture était rapide. Mais ensuite, j’ai rencontré un problème en qualifications qui m’a empêché de faire plus de tours à cause du trafic et j’ai donc dû partir de la P17. Je me suis frayé un chemin dans l’ordre et j’étais à portée de points, mais la course a ensuite été signalée au drapeau rouge. Demain est un autre jour. J’espère que tout se passera bien et que nous pourrons transformer le potentiel de notre voiture en un bon résultat. »

