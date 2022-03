ABT améliore les performances des modèles hybrides Audi Q5, A6 et A7 : jusqu’à 425 ch

ABT Sportsline propose de booster les performances de certains modèles hybrides rechargeables du constructeur d’Ingolstadt : les Audi Q5 TFSI e, A6 TFSI e et A7 Sportback TFSI e en motorisations 2.0 TFSI e (50 & 55) peuvent avoir une puissance portée jusqu’à 425 ch (313 kW) et un couple maximal allant jusqu’à 550 Nm.

Les voitures hybrides rechargeables sont de plus en plus représentées dans les gammes Audi, combinant les atouts d’une propulsion électrique avec les avantages d’un moteur à combustion interne. Sur de courtes distances, ces voitures hybrides rechargeables peuvent être conduites en mode 100% électrique et donc silencieusement et sans émissions locales. Sur les longs trajets, le moteur à essence TFSI efficacient garantit qu’il n’y a pas besoin de se soucier de l’autonomie ou de l’infrastructure de charge. Le plaisir de conduite est bien défini grâce à des performances de série généreuses.

Afin d’apporter encore plus de plaisir en toutes circonstances, le spécialiste de Kempten propose son calculateur ABT Engine Control (AEC) pour les Audi Q5 (SUV et Sportback), A6 (Avant et Berline) et l’A7 Sportback.

Sur tous ces modèles, le moteur à essence TFSI délivre de série 265 ch (195 kW) et 370 Nm. Avec le moteur électrique connecté, la puissance combiné de la motorisation 50 TFSI e est de 299 ch (220 kW) et 450 Nm. Le 55 TFSI e fournit un total de 367 ch (270 kW) et 500 Nm. Après préparation par ABT Sportsline, le moteur à combustion délivre dans les deux cas 315 ch (232 kW) et 430 Nm. Dans le cas du 50 TFSI e, cela se traduit par une puissance combinée de 357 ch (262 kW) et 500 Nm. Le 55 TFSI e délivre même 425 ch (313 kW) et 550 Nm. Les A6 et A7 sont ainsi en bonne compagnie avec les modèles S extrêmement sportifs. Dans le Q5, le 55 TFSI e est déjà la variante la plus puissante et renforce encore sa prétention au leadership avec la mise à niveau des performances ABT Power.

Photos : ABT Sportsline