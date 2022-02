La Volkswagen W12 Nardò célèbre 20 ans d’histoire de records du monde de vitesse

À l’occasion du 20ème anniversaire de la date à laquelle la Volkswagen W12 a battu sept records du monde de vitesse sur le célèbre circuit de Nardò en Italie, revenons sur cette supercar oubliée.

Peu de gens savent que la première supercar à présenter un exemple fonctionnel du moteur « W » unique de Volkswagen n’était pas la Bugatti Veyron avec son moteur W16 à quatre turbocompresseurs. Au lieu de cela, le premier ancêtre portait un emblème VW sur son capot. Avec un style aérodynamique dessiné par Giorgetto Giugiaro d’ItalDesign, la remarquable Volkswagen W12 Concept Coupé qui a fait ses débuts au salon automobile de Tokyo en 1997 était, tout comme la Veyron, une supercar à part entière. Peut-être plus important encore, cela a brisé la notion traditionnelle selon laquelle une Volkswagen devait être une voiture familiale ordinaire, ouvrant la voie à des modèles haut de gamme de luxe et de performance de la marque.

La VW W12 Concept Coupé était propulsée par un moteur W12 de 5,6 litres, fabriqué en associant deux des moteurs VW VR6 compacts et légers de 2,8 litres sur un vilebrequin commun. Lorsqu’il était marié, le W12 développait 420 ch (309 kW), qui étaient canalisés par la transmission intégrale Syncro de Volkswagen et une boîte de vitesse séquentielle à six rapports.

La W12 a été un succès, du moins sous forme conceptuelle. Bien qu’elle n’ait jamais atteint la production en série, la première supercar de Volkswagen a parfaitement illustré le terme. Son pare-brise était une seule feuille de verre spécialement incurvé qui s’étendait jusqu’au bout de la ligne de toit, séparant les doubles portes papillon et se fondant directement dans un capot de moteur en verre qui permettait de voir le puissant W12 en dessous. Une variante roadster a été dévoilée en 1998 au salon automobile de Genève.

Il faudra encore trois ans avant que le raisonnement sur l’existence des premiers prototypes ne devienne clair. En 2001, Volkswagen a annoncé qu’elle tenterait d’établir le record de vitesse sur 24 heures sur l’anneau de Nardò dans le sud de l’Italie. Le W12 Concept Coupé vu dans les salons automobile avait considérablement évolué – la cylindrée du moteur W12 a été augmenté à six litres, ce qui, entre autres différences mécaniques, a fait bondir la puissance à 600 ch (400 kW). Il a supprimé le système de traction intégrale du concept coupé et, faisant pencher la balance à peine 1 200 kg. Le 0 à 100 km/h est atteint en seulement 3,5 secondes.

En octobre 2001, le W12 était instantanément dans son élément, enregistrant une vitesse moyenne de 295 km/h sur 1 997 km, pulvérisant le record du monde. L’exploit était particulièrement étonnant étant donné qu’il s’agissait du premier véritable essai du premier moteur en W de route du Groupe VW. Aussi remarquable soit-elle, l’équipe gérant les essais savait que la W12 avait encore plus à offrir.

Moins de quatre mois plus tard, le 23 février 2002, le W12 était de retour à Nardò afin de parcourir une distance de 2 181 km et maintenir une vitesse moyenne de 322,891 km/h. S’il y avait une question sur la durabilité du moteur de la série W, cela a été répondu à Nardò ce jour-là. En atteignant cette vitesse moyenne étonnante, la VW W12 Nardò a établi sept records du monde et 12 records de classe internationale dans le processus.

Volkswagen pouvait désormais revendiquer neuf des 12 records du monde relatifs à la distance et au temps. Les deux autres ont été établis par l’ARVW (Aerodynamic Research VW) en 1980. Selon la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), les neuf records du monde tiennent toujours à ce jour.

