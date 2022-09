ABT félicite Audi pour les 20 ans du RS 6

Ayant célébré son 20ème anniversaire en 2022, l’Audi RS 6 a joué et continue d’avoir un rôle important dans l’histoire du constructeur automobile Audi, mais aussi chez ABT Sportsline. Quatre générations se sont créées jusqu’à présent et l’entreprise bavaroise s’est occupée de chacune d’entre elles avec un grand dévouement, lançant notamment des séries limitées et ultrasportives.

« Chaque fois qu’une nouveau RS 6 arrive sur le marché, vous vous dites : quelle folie, ça ne peut pas être mieux ! En plus de mes félicitations, je voudrais donc exprimer mon plus grand respect à l’occasion de l’anniversaire du modèle. », a déclaré le directeur associé d’ABT Sportsline, Hans-Jürgen Abt. Néanmoins, le plus grand spécialiste mondial des pièces de rechange automobiles et de performance pour Audi et VW a réussi à chaque fois à créer un véhicule encore plus fascinant en termes de performances et à ravir ses fans du monde entier. Bien sûr, cela est également dû au fait que ces voitures ont toujours été et sont toujours des accroches spéciales grâce à un haut degré de personnalisation. Surtout, le RS6 Johann Abt Signature Edition, désormais épuisée, a été créée en 2021 pour marquer le 125ème anniversaire de l’entreprise, qui a débuté en 1896 en tant que forge à chevaux.

« Le RS 6 est la plate-forme idéale pour les breaks hautes performances ultimes. Ces modèles font toujours partie des points forts de notre gamme – tous sont et ont été des chouchous médiatiques spéciaux et convoités par les clients du monde entier. Dans le même temps, le processus de transformation visuelle en particulier devient de plus en plus exigeant pour nous, car Audi établit désormais des normes énormes. Alors que le premier RS 6 de 2002 était encore un vrai loup déguisé en mouton, le modèle actuel C8 est une certaine extraversion. », a ajouté Hans- Jürgen Abt. Néanmoins, ABT Sportsline a réussi à mettre un point d’exclamation clair sur la technologie et l’extérieur dans ce cas également – et pas seulement avec l’édition Johann Abt Signature. « Notre RS6-S actuelle marque des points avec des pièces spectaculaires supplémentaires en carbone, des jantes en alliage frappantes, une suspension parfaitement équilibrée et des améliorations de performances au niveau des super voitures de sport. », s’est enthousiasmé Hans-Jürgen Abt.

Un regard sur le passé montre ce qui s’est passé en termes de performances : la première Audi RS 6 développait 450 ch (331 kW) en 2002. Le modèle de série d’aujourd’hui, qui comme tous ses prédécesseurs sauf la 2ème génération (V10 biturbo ) est propulsé par un V8 turbocompressé, délivrant 600 ch (441 kW). C’est 33% ou 150 ch de plus! Mais le potentiel n’est en aucun cas épuisé, comme le montre l’ABT RS6-S, qui comprend la mise à niveau des performances ABT Power S. Celle-ci est basée sur le calculateur ABT Engine Control (AEC), qui augmente la puissance à 700 ch (515 kW) et fournit un énorme couple maximal de 880 Nm. Toujours pas assez pour vous ? Sur demande, la puissance peut être portée à 740 ch (544 kW) et le couple à 920 Nm.

Au vu de tels chiffres, il est rassurant que l’Audi RS 6 soit toujours équipée de la transmission intégrale et que la suspension DRC (Dynamic Ride Control) soit disponible dès la première génération. Ici, les amortisseurs sont connectés en diagonale, ce qui réduit les mouvements de tangage et de roulis. Dans le RS6-S, ABT Sportsline implante également des barres anti-roulis à l’avant et des ressorts de suspension réglables en hauteur. Ceux-ci permettent un abaissement variable jusqu’à 25 mm à l’avant et 30 mm à l’essieu arrière. Cela réduit encore le tangage et le roulis et accentue parfaitement les gigantesques jantes ABT High Performance HR de 22 pouces dans les passages de roue.

Il va sans dire que pour un véhicule complet d’ABT Sportsline, de nouvelles jantes en alliage ne suffisent pas, aussi élaborées soient-elles. La société bavaroise a doté le RS6-S d’un ensemble aérodynamique complet en carbone visible « de type sport automobile ». Cela comprend une lèvre avant frappante avec le nom du modèle en lettres rouges, des ajouts de jupes latérales à l’avant et des lames latérales à l’arrière. D’autres accents sont mis en avant par le becquet arrière en deux parties et le système d’échappement en acier inoxydable ABT avec ses quatre sorties d’échappement de 102 mm de diamètre. ABT Sportsline a également fait preuve d’une grande attention aux détails à l’intérieur. En plus de la mise à niveau du siège et des éclairages d’entrée intégrés, l’individualisation comprend les seuils de porte, le couvercle du pommeau de levier de vitesses en carbone visible brillant, le capuchon de l’interrupteur marche-arrêt et l’insigne du volant.

Photos : ABT Sportsline