Quand dois-je changer le filtre à huile et le filtre à carburant d’un véhicule ?

Chaque véhicule est équipé de quatre filtres de base : le filtre d’habitacle, le filtre à huile, le filtre à carburant et le filtre à air. Le but de tous ces filtres est de permettre l’écoulement et de retenir les contaminants : poussières et contaminants de l’air, impuretés du carburant ou saletés de l’huile moteur. Le fait de ne pas changer régulièrement les filtres de la voiture entraîne leur mauvais fonctionnement et finit par affecter les pièces mécaniques. Le remplacement des filtres rend le fonctionnement de la voiture plus efficace. Examinons de plus près les filtres à huile et à carburant.

Le filtre à huile

Il est conçu pour nettoyer et éliminer divers contaminants du moteur, des huiles de lubrification et de transmission et des fluides hydrauliques. Il existe plusieurs types de filtres : mécanique, magnétique, à gravitation et centrifuge. Ce dernier est le plus utilisé dans les systèmes de lubrification des moteurs.

Les filtres à huile mécaniques sont classés dans les catégories suivantes : papier, maille, feutre, fil, plaque et autres.

Il existe deux caractéristiques très importantes pour les filtres à huile : la finesse de filtration nominale et la finesse de filtration absolue. Plus on veut filtrer l’huile, plus ces deux caractéristiques du filtre à huile doivent être élevées.

Le filtre à carburant

Conçu pour nettoyer le système de carburant de diverses impuretés. Il est installé dans les systèmes d’alimentation en carburant de différents moteurs à combustion interne, dans les stations-service, les voitures. Les filtres à carburant sont divisés en deux grands groupes : pour le nettoyage grossier et le nettoyage fin.

Les filtres à carburant destinés à la purification grossière du carburant se présentent sous les formes suivantes : maille, fente à bande, fente à plaque. Ce type de filtre à carburant est capable de retenir les grosses particules mécaniques de plus de 20 microns, et le filtre fin peut retenir les particules de 5 à 20 microns. Il possède des éléments filtrants en matériaux poreux, tels que : feutre, feutre, papier.

Raisons pour lesquelles il faut remplacer à temps le filtre à huile et à carburant

Réduction de l’usure du moteur

Si le filtre à huile est défaillant, des saletés pénètrent dans le système et ralentissent le débit d’huile, ce qui peut entraîner une usure précoce, une dégradation des performances, voire une panne du moteur.

En général, le filtre à huile doit être remplacé à chaque vidange (de préférence environ tous les ans ou tous les 10 000 / 15 000 km pour les moteurs diesel et essence) pour éviter que l’huile ne soit contaminée. Les véhicules récents ont des préconisations pour des vidanges tous les 30 000 km via des huiles Longlife. Il vaut cependant mieux effectuer les vidanges tous les 15 000 km et encore moins si le véhicule est âgé et kilométré. Plus vous changez souvent l’huile moteur et le filtre à huile, mieux se portera votre moteur.

Un filtre à carburant colmaté peut réduire le débit de carburant et nuire aux performances du moteur en rendant difficile l’aspiration du carburant par le moteur. Si le filtre est bouché, la pompe à carburant fonctionne beaucoup plus difficilement et vous pouvez avoir des problèmes pour démarrer le moteur, accélérer ou le moteur peut caler.

Le remplacement du filtre à carburant ne prend pas beaucoup de temps, mais cette procédure doit être effectuée régulièrement, conformément aux prescriptions du constructeur pour tel ou tel modèle de véhicule, afin de protéger le moteur non seulement contre la pénétration de poussière, de saleté et de rouille, mais aussi contre diverses impuretés nocives contenues dans tel ou tel type de carburant. L’intervalle de changement du filtre à carburant dans une voiture particulière moderne, en moyenne une fois tous les 30 000 kilomètres de course dans la voiture avec un moteur à essence et une fois tous les 60 000 / 90 000 kilomètres avec un moteur diesel. Le filtre à huile tout comme le filtre à carburant ne doivent pas être nettoyés et réutilisés : il faut les changer.

N’épargnez pas vos efforts pour ces entretiens nécessaires, car il est préférable de s’engager dans une prévention opportune, c’est une règle clé pour toute voiture.

