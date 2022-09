DTM – Victoire de Dennis Olsen à Spa avec une Porsche 911 GT3 R

Les équipes clientes Porsche ont laissé une marque indélébile sur le week-end de course DTM 2022 à Spa-Francorchamps en Belgique. Dans des conditions changeantes sur les légendaires « montagnes russes des Ardennes », le Norvégien Dennis Olsen a remporté samedi une victoire éclair au volant de la Porsche 911 GT3 R de SSR Performance. Le pilote d’usine Thomas Preining a terminé les deux courses avec un podium dans la voiture du Team 75 Bernhard.

Grâce à son équipe de clients expérimentés, Porsche a été le constructeur le plus titré lors du récent week-end DTM. Les pilotes de SSR Performance et de Team 75 Bernhard ont marqué un total de 60 points sur les deux courses – plus que toutes les autres marques. Réalisant les meilleurs temps lors de la séance d’essais vendredi, la Porsche 911 GT3 R a donné une indication de sa force sur le circuit de 7,004 kilomètres en montagnes russes. Cette tendance s’est poursuivie les jours suivants.

Au volant pour SSR Performance, Dennis Olsen a réussi samedi à exploiter tout le potentiel de la 911 GT3 R. Dans la matinée, le Norvégien a devancé de peu son collègue Porsche Thomas Preining (Team 75 Bernhard) pour la pole position. En début d’après-midi, Olsen a décroché une victoire écrasante sur le circuit imprégné de tradition en Belgique. Il s’agissait de la première victoire d’un Norvégien en DTM et, en même temps, de la première victoire de l’équipe munichoise SSR Performance dans la série de course GT3 de haut niveau.

Le pilote d’usine Thomas Preining a également fait tourner les têtes : au début de la première course, l’Autrichien s’est remis d’une dérive spectaculaire dans le passage ultra-rapide de l’Eau Rouge et a ravi les fans par sa maîtrise de la conduite. Le vainqueur de la course du Norisring a ensuite systématiquement remonté du milieu de peloton vers le podium. Dimanche, le pilote de 24 ans de Linz a enchaîné avec une autre performance fougueuse : avec des mouvements à couper le souffle, Preining a traversé le peloton de la 8ème place sur la grille pour marquer à nouveau la troisième place.

« L’avancement positif des équipes clientes Porsche est évident. Après nos meilleures qualifications avec les positions un, deux et cinq samedi, nous avons obtenu un solide résultat en course avec une victoire et un podium. », a déclaré Sebastian Golz, chef de projet Porsche 911 GT3 R.

Le lendemain, nous avons pu constater à quel point la compétition DTM était difficile : le choix des pneus pour les qualifications sur une piste sèche a tout décidé. Pour cette raison, les pilotes SSR Performance n’avaient aucune chance en course. Cependant, Thomas Preining a souligné ce dont la 911 GT3 R est capable. Sa charge à travers le peloton de la huitième place au podium a été brillante.

Lors du week-end de course de Spa-Francorchamps, les pilotes des équipes clientes Porsche occupaient la moitié des marches du podium, tandis que la compétition comptait chacune un pilote sur le podium. Au championnat des constructeurs, le constructeur de voitures de sport de Stuttgart se classe quatrième. Au championnat des pilotes, Dennis Olsen (5ème) et Thomas Preining (7ème) ont progressé au classement. La saison DTM 2022 se poursuit le dernier week-end de septembre avec les manches 13 et 14 au Red Bull Ring en Autriche.

Commentaires des pilotes sur le week-end de course à Spa-Francorchamps

Thomas Preining (Porsche 911 GT3 R #24) : « Je suis tout simplement aux anges. Le week-end de course a débuté de façon spectaculaire avec mon énorme glissade à Eau Rouge. Heureusement, j’ai réussi à reprendre le contrôle de la voiture et à terminer troisième. Le dimanche s’est avéré tout aussi bon – je suis monté sur le podium avec quelques manœuvres de dépassement sympas. J’ai vraiment apprécié. Nous voulons maintenant nous appuyer sur ces solides performances lors de mes prochaines courses à domicile sur le Red Bull Ring. »

Dennis Olsen (Porsche 911 GT3 R #94) : « Pole position et victoire – un samedi parfait. C’était incroyable. Les conditions pour décrocher ma première victoire en DTM étaient très délicates. Il y a eu des averses isolées mais seulement dans la zone autour de la dernière chicane et du premier virage. J’ai dû me fier à mon instinct et aux informations de l’équipe pour les points de freinage et les vitesses maximales en virage. C’était un travail d’équipe parfait. Malheureusement, nous avons opté pour les mauvais pneus pour les qualifications de dimanche. Je ne pouvais rien faire. Cela n’a plus d’importance maintenant. Ma première victoire en DTM est ce qui me reste à l’esprit. »

Résultat course 11

1. Dennis Olsen (N), Porsche 911 GT3 R #94, 23 tours

2. Maximilian Götz (D), Mercedes-AMG GT3 #1, + 0,818 seconde

3. Thomas Preining (A), Porsche 911 GT3 R #24, + 6,972 secondes

DNF : Laurens Vanthoor (B), Porsche 911 GT3 R #92

Résultat course 12

1. Nick Cassidy (NZ), Ferrari 488 GT3 #37, 21 tours

2. Sheldon van der Linde (RSA), BMW M4 GT3 #31, GRT, + 0,680 secondes

3. Thomas Preining (A), Porsche 911 GT3 R #24, + 1.673 secondes

12. Laurens Vanthoor (B), Porsche 911 GT3 R #92, + 8,387 secondes

19. Dennis Olsen (N), Porsche 911 GT3 R #94, + 17.239 secondes

Photos : Porsche