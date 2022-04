ABT RSQ8 Signature Edition – Une Audi RS Q8 en édition limitée avec 800 ch et 1 000 Nm

Le RS Q8 est le modèle haut de gamme de la série Q d’Audi. Les performances sportives, alliées à l’élégance d’un coupé SUV haut de gamme, caractérisent le véhicule aux quatre anneaux. Avec la nouvelle ABT RSQ8 Signature en édition limitée, ABT Sportsline a encore renforcé l’exclusivité sportive de ce modèle de base. Fidèle à sa propre devise « Du circuit à la route », la société allemande a transformé le SUV rapide en un véhicule de course. En référence à l’année de fondation d’ABT en 1896, seuls 96 exemplaires sont fabriqués à la main par des mécaniciens de course expérimentés. Un maximum de huit par mois.

« Seuls ceux qui prennent leur temps peuvent créer quelque chose d’intemporel. », a déclaré le directeur associé Hans-Jürgen Abt. Cependant, il n’y a pas que les petites quantités qui suscitent le désir. Sous l’apparence attrayante du RSQ8 Signature Edition, le moteur V8 biturbo produit désormais une impressionnante puissance de 800 ch (589 kW). Le modèle spécial fait ainsi suite à l’édition Johann Abt Signature basée sur l’Audi RS 6 présentée en 2021 à l’occasion du 125ème anniversaire de l’entreprise. Ce n’est donc que le deuxième modèle de véhicule d’ABT Sportsline à recevoir le titre « Signature Edition » et donc le plus haut niveau d’exclusivité. Une capsule temporelle est également à nouveau à bord, contenant un véritable fragment de l’histoire du plus grand spécialiste mondial des pièces de rechange et de performance automobile pour Audi et VW.

Grâce à l’expérience acquise lors d’innombrables courses combinées à un savoir-faire de premier ordre, les mécaniciens ABT extraient un incroyable 200 ch supplémentaires du moteur du RS Q8. En seulement 3,2 secondes, le SUV sportif d’ABT Sportsline passe de 0 à 100 kilomètres avec 0,6 seconde de moins que son homologue de série. C’est littéralement époustouflant pour le conducteur lorsqu’il est pressé contre le siège par les 1 000 Newton mètres répartis uniformément sur les quatre roues grâce à la transmission intégrale permanente. La propulsion ne s’arrête qu’à 315 km/h La mise à niveau exclusive des performances ABT Power R est responsable des performances extrêmement impressionnantes. Le refroidisseur intermédiaire et le turbocompresseur, qui ont été spécialement développés pour les modèles Signature Edition, en combinaison avec le calculateur de haute technologie ABT Engine Control (AEC), assurent les performances de course. Le système d’abaissement électronique optimisé ABT Level Control assure une tenue de route sûre à tout moment. Le son assorti et sûr de lui est orchestré par un système d’échappement ABT en acier inoxydable, qui se jette dans deux sorties d’échappement d’un diamètre de 105 millimètres.

Comme pour l’édition Johann Abt Signature, il existe à nouveau un kit aérodynamique complet avec une structure de surface spéciale et complètement différente. « Signature Carbon Bold » est cette fois la devise d’un grand nombre de pièces rapportées. La structure unique frappante orne, par exemple, la lèvre avant, les lames avant, les inserts de jupe avant comprenant la grille d’admission d’air et le flux d’air optimisé, le complément de calandre avant, les extensions d’ailes, les coques de rétroviseurs, les fixations de bande de porte, l’ensemble de panneaux de garniture arrière, le complément de jupe arrière et le becquet arrière. L’avant de la ventilation de la timonerie et la lèvre du spoiler arrière sont présentés en « noir brillant carbone ».

Les jantes forgées de toutes les éditions Signature ont une conception totalement unique et ne se trouvent pas dans la collection normale du préparateur. La version de haute performance « Signature Edition 23 glossy black » en 23 pouces et en noir brillant utilisée ici porte déjà ses dimensions énormes dans son nom. La roue avec le lettrage SE distinctif est encore plus grande que sur l’édition Johann Abt Signature. Les pneus correspondants sont en 295/35 R23.

À l’intérieur de l’ABT RSQ8 Signature Edition, le fier propriétaire peut s’attendre à des matériaux exquis tels que l’Alcantara et des accents qui, en termes d’individualité, vont bien au-delà de la norme de série du modèle RS d’audi Sport et aussi des modèles R d’ABT Sportsline. L’un des nombreux aspects ici est la poursuite des coutures en losange élaborées sur les sièges au cours du raffinement des portes ainsi que des tapis de sol et de coffre. De plus, le schéma de surface « Signature Carbon Bold » est repris, par exemple sur le bas du volant ou les panneaux décoratifs. Pour que vous sachiez immédiatement à quel véhicule noble vous avez affaire, ce RS Q8 présente fièrement un logo ABT en relief dans les appuie-tête ainsi que le lettrage RSQ8 Signature Edition brodé dans la zone des épaules des sièges. Cela peut également être trouvé comme signature dans l’accoudoir central, comme badge sur les tapis de sol ou sous la forme des éclairages d’entrée intégrés.

Même si chaque composant fabriqué à la main du RSQ8 Signature Edition est quelque chose de spécial, un détail unique se démarque toujours. Il rend chacun des 96 véhicules hautes performances incontestablement unique. Une capsule temporelle dans la console centrale contient un fragment du premier trophée du vainqueur de Johann Abt, que le petit-fils du fondateur a remporté une fois sur le circuit en herbe de sa ville natale de Kempten. Depuis plus de 60 ans, la famille et l’entreprise ont gardé comme la prunelle de leurs yeux cet ADN de la course automobile. Et maintenant, dans chaque véhicule, un petit morceau de ce trophée inestimable raconte l’histoire des arrivées, des pole positions et de plus de 300 victoires qu’ABT Sportsline a remportées sur d’innombrables circuits à travers le monde.

Photos : ABT Sportsline