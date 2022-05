Volkswagen lance la vente de voitures en ligne

Les clients peuvent désormais louer des véhicules neufs en ligne auprès de Volkswagen en Allemagne. Les modèles tout électriques VW ID.4 et ID.5 seront initialement proposés à la vente. Ils seront rejoints ultérieurement par la Volkswagen ID.3.

« Cela marque une étape clé dans la digitalisation de nos ventes dans le cadre de notre stratégie ACCELERATE. Nous sommes l’un des premiers grands constructeurs automobiles à proposer un leasing en ligne complet de véhicules librement configurables. », a déclaré Klaus Zellmer, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge des ventes, du marketing et de l’après-vente. L’offre sera également déployée successivement dans d’autres pays européens.

Klaus Zellmer a ajouté : « Des sondages montrent qu’environ deux tiers de nos clients souhaitent également pouvoir acheter nos véhicules en ligne. Nous répondons maintenant à ce souhait. Notre mission est d’offrir à nos clients une excellente expérience d’offre et d’achat, tant chez les concessionnaires qu’en ligne. En conséquence, nous renforcerons également durablement notre compétitivité. »



La nouvelle offre de Volkswagen en Allemagne permet une expérience en ligne complète et transparente – de la configuration du véhicule, la définition des options de leasing, à l’authentification numérique et à la conclusion d’un accord. Tout cela peut être fait très confortablement à partir d’un PC, d’une tablette ou d’un smartphone.

Les concessionnaires seront toujours intégrés très étroitement dans le modèle commercial en ligne sur le plan organisationnel et financier et resteront également un point de contact important pour les clients pour les conseils, les essais routiers, jusqu’à la livraison et le service. Klaus Zellmer a ajouté : « Les ventes en ligne ne remplaceront pas le concessionnaire physique. Nous avons besoin d’une bonne présence en ligne associée à une présence locale forte et puissante assurée par nos concessionnaires. Les concessionnaires sont et resteront le visage de nos clients. Ils sont indispensables lorsqu’il s’agit de fournir des conseils personnalisés et compétents. »

Le nouveau service de leasing en ligne pour véhicules neufs sera progressivement élargi pour inclure des options d’achat au comptant et de financement pouvant être conclues en ligne. Le leasing en ligne est un autre élément du marché numérique sur volkswagen.de, où les concessionnaires Volkswagen allemands proposent à l’achat des voitures de stock neuves et d’occasion dès qu’elles sont disponibles depuis fin 2021.

Photos : Volkswagen