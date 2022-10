Porsche 911 GT3 « 30 Years Porsche Supercup » – Un modèle unique via Sonderwunsch

La Porsche Supercup est l’une des séries de courses client les plus connues et les plus difficiles au monde depuis 30 ans. Piloter la nouvelle Porsche 911 GT3 Cup sur des circuits légendaires tels que Monte Carlo ou Silverstone à l’approche des courses de Formule 1 est un rêve devenu réalité pour de nombreux pilotes. Les organisateurs de cette série monomarque ont décidé de marquer cet anniversaire spécial avec un plaisir pour eux-mêmes : les chefs de projet de Porsche Motorsport ont demandé aux spécialistes de Porsche Exclusive Manufaktur de concevoir sur la base d’une 911 GT3 routière un hommage à la 911 GT3 Cup dans la livrée exclusive du 30ème anniversaire de la Porsche Supercup.

Une voiture unique célébrant les 30 ans de la Porsche supercup

Dans le cadre du nouveau programme Sonderwunsch, le modèle unique a été achevé en moins de six mois. Chez Porsche, une conception Sonderwunsch est à la fois un projet de reconstruction et un projet de personnalisation – en d’autres termes, la restauration technique d’une voiture de route Porsche ainsi qu’une refonte du concept de couleur extérieure et intérieure à un nouveau standard de véhicule. Parmi les points forts, citons le spectaculaire design de peinture à huit couleurs avec le logo anniversaire et un maillage de pixels multicolores autour des passages de roue arrière, entre autres éléments. Les noms des 29 précédents champions de la Porsche Supercup sont également immortalisés en or sur le pare-chocs arrière.

« Chaque projet Sonderwunsch est quelque chose de très spécial – non seulement pour les clients, mais aussi pour nous. De nouveaux projets signifient de nouveaux défis, et nous apprenons quelque chose à chaque fois. Cela s’applique également à cette 911 GT3 30 Years Porsche Supercup. », a déclaré Alexander Fabig, vice-président Individualisation et Classic chez Porsche.

« Un calendrier serré, des normes techniques élevées et un excellent esprit d’équipe qui vous mène finalement à la ligne d’arrivée – c’est quelque chose que je n’ai vu autrement que dans le monde du sport automobile. Travailler avec Porsche Exclusive Manufaktur sur cette remise en service en usine a été une expérience formidable. Et la 911 GT3 30 Years Porsche Supercup est une digne ambassadrice de notre année anniversaire. La Porsche Supercup est entrée dans l’histoire de la course et continue de le faire aujourd’hui. Nous souhaitons un Joyeux anniversaire et attendons avec impatience de nombreuses années de course sur les pistes de course les plus célèbres du monde. », a déclaré Oliver Schwab, chef de projet de la Porsche Mobil 1 Supercup.

Après avoir été exposé lors des courses Porsche Mobil 1 Supercup à l’été 2022, ce modèle spécial a été brièvement exposé au Musée Porsche et au Showroom CityLife de Milan.

Modifications personnalisées à l’extérieur et à l’intérieur

La base de la remise en service en usine de Sonderwunsch était une Porsche 911 GT3 déjà terminée et prête pour la route – la version routière de la voiture de course utilisée dans la Porsche Supercup. Au cours d’un processus de plusieurs semaines, le véhicule a d’abord été démonté puis reconstruit avec sa conception spéciale.

La Porsche 911 GT3 « 30 Years Porsche Supercup » arbore une peinture multicolore. Pas un seul détail sur le véhicule n’est un habillage ou un autocollant. Les huit couleurs au total – Argent GT métallisé, gris Agate métallisé, noir high-gloss, gris Meteor métallisé, gris Parliament métallisé, gris Volcan métallisé, gris Granite métallisé et noir Diamant métallisé – sont toutes peintes, tout comme les noms dorés des vainqueurs de la Supercup.

Le plus grand défi dans le processus de peinture était d’appliquer avec précision le maillage de pixels multicolores à plusieurs points sur la carrosserie de forme dynamique. Inspiré de la voiture de course VIP, le motif se retrouve derrière les sorties d’air du capot avant, derrière les roues avant et sur les passages de roue arrière. Le logo anniversaire, un grand « 30 » doré, est affiché sur les portes et le capot avant. De plus, les noms des 29 anciens champions de la Porsche Supercup ont été peints en or et scellés avec une laque transparente très brillante. Après la peinture, le véhicule a été remonté à la main chez Porsche Exclusive Manufaktur et personnalisé avec des caractéristiques Sonderwunsch supplémentaires.

A l’intérieur, les sièges sont particulièrement époustouflants. Le logo anniversaire en relief sur les appuie-tête, une variante de couleur Sport Tex indépendante en noir/Aurum pour les panneaux centraux et des passepoils de couleur assortie en Mojave Beige confèrent aux sièges en cuir un caractère très particulier.

Le motif cuboïde en noir/Aurum est également utilisé sur les accoudoirs des portes. La garniture du tableau de bord porte également le logo anniversaire tandis que la partie supérieure du tableau de bord, les panneaux de porte et les panneaux latéraux ont été personnalisés avec des points de croix beige Mojave.

Photos : 4Legend.com / Porsche