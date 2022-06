Akrapovič lance un nouveau modèle d’échappement titanium pour l’Audi RS 3

Le célèbre fabricant de ligne d’échappement – Akrapovič – a lancé son dernier produit pour la gamme de voitures Audi RS : la ligne d’échappement Evolution Line (Titanium) pour les modèles Audi RS 3 Sportback et Berline (8Y).



Ce système léger est construit avec des tubes et un silencieux en titane de haute qualité, qui sont ensuite fixés aux descentes de turbo d’origine de la voiture à l’aide d’un tube de liaison en acier inoxydable haut de gamme. Une conception nouvelle de sorties d’échappement en fibre de carbone fabriquées à la main avec une enveloppe interne en titane – de conception similaire à celles des récents systèmes Akrapovič pour les Audi RS 6 Avant et RS 7 Sportback – vient compléter l’ensemble, créant une apparence commune à tous les échappements Akrapovič dans toute la famille Audi RS.

Le système complet est 44,1% plus léger que la configuration standard d’une Audi RS 3. Avec un gain de puissance de 10,2 ch (7,5 kW ) à 5 450 tr/min et une augmentation de couple de 16,3 Nm à 2 800 tr/min, ce système d’échappement offre des performances alliées à une belle allure et à un poids inférieur.

Les pièces spéciales pour le système homologué en Europe sont moulées dans la fonderie d’Akrapovič. Celles-ci incluent les boîtiers des deux valves d’échappement, une de chaque côté du silencieux pour adapter la sonorité, conférant une tonalité distinctive et bien définie au moteur cinq cylindres de la voiture. Le réglage de la sonorité par les ingénieurs d’Akrapovič – en tant que partie intégrante de l’échappement, ils ont développé un kit de contrôle spécial pour une expérience sonore complète – se traduit par des différences distinctes entre les sons d’origine de la voiture et ceux produits par la ligne Evolution Line (Titanium), qui à leur tour ont une variation claire et définie entre les modes de conduite. C’est par un ronronnement détendu et agréable en mode confort que le pouls commence à augmenter à mesure que le régime augmente, et un rappel distingué du potentiel de la voiture se libère à une vitesse de croisière en mode dynamique, qui se traduit par une expérience sonore intense, tout en accélérant et atteignant les limites, donnant un caractère puissant et sportif à la tonalité du moteur.

Afin d’améliorer l’apparence générale de la ligne d’échappement, un diffuseur arrière en fibre de carbone très brillant est disponible en option.

Photos – Vidéo : Akrapovič