Des boutons élégants dans le nouveau VW Amarok – Première mondiale le 07/07/2022

Le pick-up premium de Volkswagen Véhicules Utilitaires fera ses débuts virtuels le 7 juillet. Outre les nombreux points forts de sa dotation et ses innovations techniques, telles que ses éclairages à LED et son affichage tactile vertical, l’intérieur du nouveau VW Amarok revisite également les boutons poussoirs et rotatifs conventionnels.



Une attention particulière portée aux boutons

Il est important de pouvoir agir vite, même dans un gros pick-up : par exemple, rien n’est plus satisfaisant que d’afficher les menus principaux sur l’écran central d’une simple rotation ou pression sur un bouton. L’alliance d’un intérieur agréable à l’œil et au toucher et d’un système pratique et fonctionnel n’a rien de paradoxal, comme en témoigne une nouvelle vidéo teaser dévoilant les boutons situés sous l’unité de commande du nouvel Amarok, qui séduisent par leur finition en aluminium et par leur surface texturée.

Le nouveau pick-up premium de Volkswagen Véhicules Utilitaires est conçu pour aider le conducteur partout où il le peut. Pour ses nombreux systèmes d’assistance à la conduite, dont 20 sont proposés pour la première fois sur l’Amarok, les éléments de commande doivent être dotés d’une conception claire pour faciliter l’utilisation des systèmes et assurer la précision des réglages. Dans le nouveau pick-up, Volkswagen Véhicules Utilitaires associe fonctions numériques et boutons poussoirs et rotatifs à l’ergonomie optimisée pour une expérience utilisateur intuitive. Ce système permet notamment à l’utilisateur de piloter directement les fonctions de stationnement, la climatisation, les feux de détresse et les modes de conduite sur route et tout-terrain.

Outre les feux « IQ.Light », l’élégante signature « Amarok » embossée sur le hayon et le nouveau système d’affichage vertical, les boutons poussoirs et rotatifs s’intègrent harmonieusement dans l’intérieur du nouveau pick-up de Volkswagen Véhicules Utilitaires. Le design de l’habitacle met judicieusement en scène ces éléments de commande.

Première mondiale le 7 juillet 2022 à 10h00

Le pick-up premium de Volkswagen Véhicules Utilitaires sera dévoilé au public lors d’une présentation virtuelle prévue le 7 juillet 2022 à 10h00 (heure de Paris). Cette présentation sera diffusée en streaming et en direct : le nouveau modèle sera ainsi dévoilé au monde entier pour la première fois et sans aucun artifice. Outre son design unique, cet Amarok entièrement repensé se distingue par ses nombreux atouts et introduit de multiples innovations techniques dans le segment B de la catégorie pick-up.

Photos – Vidéo : Volkswagen