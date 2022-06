Volkswagen et Siemens investissent dans les plans de croissance ambitieux d’Electrify America

Volkswagen Group et Siemens apportent leur soutien aux plans de croissance ambitieux d’Electrify America LLC, le plus vaste réseau public américain de stations de recharge ultrarapides dédiées aux véhicules électriques de tous les constructeurs. Volkswagen s’associe à Siemens, le groupe technologique de dimension mondiale, pour investir 450 millions de dollars, faisant ainsi monter la valorisation d’Electrify America à 2,45 milliards de dollars. Par l’intermédiaire de sa filiale de financement Siemens Financial Services (SFS), Siemens devient ainsi un actionnaire minoritaire d’Electrify America, avec un investissement de l’ordre de quelques centaines de millions de dollars, et disposera d’un siège au conseil d’administration de l’entreprise.

Avec Siemens, Electrify America bénéficie de son tout premier investisseur externe et d’un partenaire technologique stratégique de premier plan. Conformément à la stratégie Volkswagen NEW AUTO, cette nouvelle étape donne un coup d’accélérateur au déploiement des infrastructures de chargement publiques des États-Unis et du Canada et à leur gain en confort et en qualité.

Thomas Schmall, membre du Directoire de Volkswagen Group en charge de la technologie et CEO de Volkswagen Group Components, a déclaré : « En procédant à un nouvel investissement dans Electrify America, nous encourageons encore davantage le développement de l’électromobilité en Amérique du Nord et favorisons la croissance de nos activités dans les domaines du chargement et de l’énergie. L’objectif de cet investissement est de multiplier par plus de deux le nombre d’infrastructures de recharge d’Electrify America en atteignant 1 800 stations et 10 000 bornes de recharge rapide d’ici 2026. L’investissement de Siemens vient confirmer le bien-fondé de notre stratégie d’électrification visant à améliorer l’accessibilité des solutions de recharge et d’énergie à travers tout le pays, et pour les conducteurs de tous types de véhicules électriques. Fort de son savoir-faire et de son portefeuille de produits, Siemens est un partenaire technologique stratégique de premier plan pour nous dans cette perspective. »

« Ce partenariat stratégique avec Electrify America est l’un des investissements les plus conséquents de Siemens dans le domaine de l’électromobilité. Il vise à déployer un écosystème collaboratif pour promouvoir l’adoption des véhicules électriques aux États-Unis et au Canada. Notre capacité unique à pouvoir proposer des solutions associant financement et technologies nous permet d’aider Siemens à être fidèle à son engagement en faveur de la décarbonation des industries majeures et de l’accélération de la transition vers la mobilité durable, avec des solutions accessibles à tous. », a ajouté Veronika Bienert, CEO de Siemens Financial Services.

Les investissements consentis par Volkswagen et Siemens Financial Services font d’Electrify America et Siemens des partenaires stratégiques : d’une part parce que les capitaux investis constituent un soutien majeur pour permettre à à Electrify America de mettre en œuvre ses plans de croissance accélérée dans le développement technique de solutions de recharge et d’énergie destinées aux systèmes de recharge publics, résidentiels et commerciaux. D’autre part, l’investissement de Siemens pérennise les liens d’engagement collaboratif entre Siemens et Electrify America pour développer des technologies et des services favorisant le déploiement de solutions de recharge fiables et de première qualité. Fournisseur d’infrastructures de recharge complètes dédiées à l’électromobilité, Siemens eMobility propose une gamme complète de matériels, de logiciels et de service de pointe pour les infrastructures de chargement en courant alternatif et continu destinées à toutes les applications, des bornes résidentielles ou commerciales aux dépôts.

NEW AUTO fédère les activités du Groupe autour des solutions de recharge et de gestion de l’énergie

Avec la stratégie NEW AUTO, Volkswagen Group a placé les solutions de recharge et de gestion de l’énergie au cœur de son activité. L’entreprise investit, comme nul autre constructeur automobile, dans le développement des réseaux de recharge rapide ouverts au public dans le monde. D’ici à 2025, près de 45 000 points de recharge haute puissance (High Power Charging – HPC) devraient voir le jour en Europe, en Chine et aux États-Unis, en collaboration avec nos partenaires. L’offre comprend l’ensemble des solutions de recharge pour les particuliers et les entreprises : bornes de recharge murales pour les entreprises, stations de recharge ultrarapide, services de recharge et tarification innovante et intelligente pour l’approvisionnement en électricité verte. La prochaine étape pour Volkswagen consistera à faire de la voiture électrique une unité de puissance mobile intégrée au système énergétique pour créer de la valeur ajoutée supplémentaire pour les propriétaires de voitures électriques.

Photos : Volkswagen