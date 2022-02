Amélioration des Audi Q7 et Q8 hybrides rechargeables

Les versions hybrides rechargeables des Audi Q7 et Q8 allient puissance, efficience et confort. Dès à présent, les Audi Q7 et Q8 hybrides rechargeables (55 TFSI e / 60 TFSI e) sont disponibles avec des chiffres de consommation plus favorables, ramenant les émissions de CO2 en dessous 50 g/km, et qui bénéficient ainsi d’un régime fiscal avantageux.

Dans les versions hybrides rechargeables, le moteur essence V6 turbo de 3,0 litres développant 340 ch interagit en douceur avec un puissant moteur électrique. La batterie lithium-ion peut désormais stocker une quantité nette d’énergie de 14,4 kWh (brute : 17,9 kWh), soit plus qu’auparavant. Audi associe l’efficace technologie hybride rechargeable à la transmission intégrale permanente quattro et à une boîte automatique tiptronic à 8 rapports. Les Q7 et Q8 55 TFSI e quattro ont toujours une puissance combinée de 381 ch et un couple maximal combiné de 600 Nm. Les puissants Q7 et Q8 60 TFSI e quattro délivrent 462 ch et 700 Nm.

Les émissions de CO2 de l’Audi Q7 55 TFSI e quattro sont désormais de 46 g/km. La puissante motorisation 60 TFSI e quattro enregistre 47 g/km. Dans l’Audi Q8, ce sera 49 g/km et 52 g/km respectivement pour les mêmes versions de moteur.

L’autonomie électrique des véhicules hybrides rechargeables est étendue. La technologie de pointe des cellules de batterie offre désormais jusqu’à 55 km d’autonomie en mode électrique pur dans le Q7 TFSI e. L’Audi Q8 atteint 54 km en 55 TFSI e quattro, et 52 km pour le 60 TFSI e quattro. Dans la plupart des cas, cela suffit pour couvrir le trajet quotidien entre le domicile et le lieu de travail de manière entièrement électrique.

