Pirelli célèbre ses 150 ans d’histoire en 2022

« Quel coup original, vous ne trouvez pas ? Regardez ce P… ça a l’air élastique, comme du caoutchouc. » Ce sont les mots qui ont lancé les célébrations des 150 ans de Pirelli, avec la direction du Piccolo Teatro de Milan où une histoire théâtrale a réuni des témoignages, des voix et des images pour représenter une histoire d’industrie, de culture, de tradition, de technologie et de passion qui a commencé le 28 janvier 1872.

Les moments les plus significatifs ont été revisités par Ferruccio De Bortoli, Stefano Domenicali, Paolo Mieli, Renzo Piano, Ferruccio Resta et Annamaria Testa, aux côtés du vice-président exécutif et PDG, Marco Tronchetti Provera, et Alberto Pirelli, représentant le lien entre la famille et l’entreprise. L’événement, dirigé par Ilaria D’Amico, a raconté le parcours de Pirelli à travers trois siècles à travers les choses qui le distinguent le plus : l’échelle internationale, les usines, la relation avec la culture et les artistes, la créativité dans la communication, la présence dans le sport et le sport automobile, la recherche constante d’innovation. et une technologie de pointe.

« Aujourd’hui, nous voulions faire un voyage ensemble à travers l’histoire, mais avec les yeux tournés vers l’avenir. Anticiper le changement, c’est ce que Pirelli fait depuis 150 ans grâce à la solidité de sa culture entrepreneuriale et sa capacité à être un protagoniste du présent. Ces choses nous ont permis d’atteindre ce jalon avec une marque établie dans le monde entier. Nous avons pensé qu’il était important de partager cette histoire avec notre ville, notre pays et tous les groupes et communautés internationales avec lesquels nous travaillons au quotidien. Un merci à toutes les 30 000 personnes qui chaque jour chez Pirelli construisent notre histoire. », a déclaré Marco Tronchetti Provera, vice-président exécutif et PDG de Pirelli.

Création d’un logo pour les 150 ans de Pirelli

Le logo créé pour les 150 ans, dévoilé en novembre dernier lors du lancement du Calendrier Pirelli 2022 par Bryan Adams, présenté récemment au Rallye de Monte-Carlo, où il a décoré la voiture qui a bouclé le tour inaugural de la piste. Il était également sur les gilets des concurrents de la Coupe du monde de ski à Cortina et à San Siro lors du match Inter-Venezia. Sa célébration se poursuivra via les parrainages de Pirelli tout au long de l’année.

L’événement au Piccolo a été précédé d’un compte à rebours international qui a débuté le 24 janvier à Rio De Janeiro. Elle s’est poursuivie les jours suivants avec la projection du logo et des félicitations sur les 180 mètres de la CITI Tower à Shanghai et avec une animation 3D sur la Times Square Nasdaq Tower à New York, et sur le Palazzo Venezia entre la Via dei Mercanti et la Piazza Cordusio à Milan. La vidéo montre un pneu 3D roulant dans une descente et s’arrêtant avant de sortir de l’écran, encapsulant parfaitement le gain de Pirelli « La puissance n’est rien sans contrôle ». La vidéo se termine par le logo des 150 ans et des félicitations.



L’histoire rejouée au théâtre Piccolo Teatro

Sur la scène du Piccolo Teatro, immergés dans un décor composé de cinq grands écrans, quatre comédiens ont raconté l’histoire de Pirelli en commençant par son histoire. Images, vidéos, photographies d’hier et d’aujourd’hui alternent avec les voix des comédiens qui revisitent les différents moments de la compagnie avec Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Alberto Pirelli et Marco Tronchetti Provera. Un dialogue centré sur la figure de Leopoldo Pirelli et son père Alberto, également à travers les souvenirs de son petit-fils, et son rôle dans la contribution de l’entreprise à la modernisation et à l’industrialisation du pays – ses succès et les inévitables difficultés rencontrées en cours de route.

Un voyage, celui de Pirelli, commencé le 28 janvier 1872 par Giovanni Battista Pirelli, qui à seulement 23 ans parie sur quelque chose d’absolument nouveau : le caoutchouc. Au début, l’entreprise produisait des isolateurs pour les télégraphes et les câbles qui reliaient les points les plus éloignés de l’Italie naissante. Elle se développe rapidement dans le monde entier et produit des objets d’usage courant (des bonnets de bain aux jouets en passant par les imperméables) et des pneus pour chariots et vélos en réponse à ces premières formes de mobilité. Dès sa naissance centrée sur l’innovation, l’entreprise propose des produits qui deviennent aussi des symboles du progrès du pays. Tout comme le gratte-ciel moderne de Pirelli (le Pirellone) était un symbole de Milan et était dans les années 1960 le siège social de l’entreprise, qui a ensuite déménagé dans une zone au nord de la ville connue sous le nom de Bicocca, aujourd’hui un véritable campus d’entreprise. Mais même Pirelli a rencontré des obstacles : les fusions ratées dans les années 1990 avec Dunlop et Continental et le projet d’intégration des réseaux et des contenus dans les télécommunications, poursuivi dès le début des années 2000 via Telecom Italia et interrompu par des ingérences extérieures. Des crises surmontées en repartant du cœur de métier, ce qui conduit l’entreprise à se concentrer sur les pneumatiques.

Internationalisme

Pirelli a toujours été international. Et c’est dans ce sens que l’histoire a continué. Née à Milan, elle est rapidement devenue une multinationale, au point d’être considérée comme anglaise au Royaume-Uni, brésilienne au Brésil, américaine aux USA… Une vocation déjà manifeste dans les voyages du fondateur puis dans ceux de ses fils, Alberto et Piero. Son identité est celle d’une multinationale aux racines italiennes solides avec des relations industrielles de premier plan, une attention au bien-être et à la formation. Tels étaient les thèmes abordés avec Ferruccio De Bortoli, Marco Tronchetti Provera et Paolo Mieli.

Les usines

Le voyage sur scène au Piccolo Teatro s’est poursuivi avec l’exploration de la tradition industrielle de la société. Grâce à ses usines, Pirelli s’est implanté dans de nombreux pays, aujourd’hui 12, en construisant des usines lumineuses, sûres et durables. Des lieux d’accueil pour les personnes travaillant avec passion et pour l’industrie 4.0 avec des simulateurs, de l’intelligence artificielle et des robots comme MIRS inventés par Pirelli lui-même. En résumé, aujourd’hui 18 usines efficaces avec Settimo Torinese comme modèle, conçues et construites par l’architecte Renzo Piano qui, sur la scène du Piccolo, a expliqué comment allier fonctionnalité, beauté, compétitivité et durabilité.

Culture, communication et image

Au cours de son parcours, Pirelli a toujours été en dialogue avec des artistes et des intellectuels pour garder un œil sur la société, son évolution et l’évolution des mœurs. Il l’a fait et se poursuit à travers des langages et des instruments innovants, tels que : la « Rivista Pirelli », le calendrier Pirelli, le Pirelli HangarBicocca, les publications et les expositions de la Fondazione Pirelli, les produits de Pirelli Design, le magazine World, les volumes de son rapport annuel enrichis de les contributions d’artistes et d’écrivains. La liste qui émerge de la scène du Piccolo Teatro est riche et commence par l’emblématique logo Pirelli, né à New York au début du XXème siècle, avec ce long P qui s’étire comme s’il s’agissait de caoutchouc. Une entreprise qui expérimente de nouveaux langages, produit des pneus et interviewe Umberto Eco. Il dialogue avec des écrivains, des philosophes, des poètes : aujourd’hui de Carrère à Kureishi, hier d’Elio Vittorini à Eugenio Montale et Salvatore Quasimodo. Il accueille Luchino Visconti et John Cage et met Carl Lewis en talons hauts, accompagnant l’inoubliable récompense « La puissance n’est rien sans contrôle ». Entreprise innovante et communicante, capacité de renouvellement conservatrice de mémoire et de dialogue entre l’industrie et l’art contemporain, le sport, la photographie et la musique.

Ces thèmes ont été abordés par Annamaria Testa, Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli et Marco Tronchetti Provera – racontant différents mondes avec l’idée sous-jacente que lorsque vous êtes impliqué dans l’industrie avec passion, vous produisez également de la culture.

Sport automobile et passion du sport

La passion qui fait battre les cœurs chez Pirelli : les moteurs. Un domaine où la technologie est fondamentale, comme l’explique Alberto Pirelli, un passionné de rallye, et un sport dans lequel l’entreprise est impliquée depuis les années 1970. Aujourd’hui, Pirelli est présent dans plus de 350 compétitions de sport automobile. Le Pékin-Paris de 1907 est particulièrement mémorable, lorsque le prince Scipione Borghese, au volant d’une Itala équipée de pneus Pirelli, a parcouru 17 000 kilomètres pour terminer avec 20 jours d’avance sur l’équipe à la deuxième place. Un grand succès qui transforme la mobilité en innovation et en spectacle ; et des compétitions dans des laboratoires en plein air. En GT, rallye, superbike et Formule 1. La discussion sur scène de la plus grande compétition de sport automobile a impliqué Stefano Domenicali, qui dirige aujourd’hui la Formule 1, à la veille d’un changement important : l’introduction des pneus 18″ dans une compétition associée au pneus Pirelli. Pour Pirelli, cependant, le sport ne se limite pas aux moteurs, mais aussi au football, au cyclisme, aux sports d’hiver et à la voile, avec Luna Rossa.

Innovation, recherche, produit

L’histoire révèle une entreprise toujours tournée vers l’avenir. « Regarder à l’intérieur pour comprendre », pour découvrir de nouvelles solutions si habituées à dire M. Emanueli, qui a signé bon nombre des 6 700 brevets déposés par Pirelli en 150 ans. Une leçon, celle de M. Emanueli, qui est aujourd’hui interprétée par les plus de 2 000 personnes qui travaillent au sein de la Recherche et du Développement, un secteur d’importance fondamentale pour l’entreprise. Ses collaborations avec des universités de premier plan (plus de 50) sont également fondamentales, comme l’explique Ferruccio Resta, qui raconte également à Ilaria D’Amico la relation d’inspiration réciproque qui lie Pirelli et le Politecnico di Milano.

Aujourd’hui, les « héritiers d’Emanueli » sont impliqués dans la gestion de l’accélération de l’innovation, comme dans le cas des véhicules électriques, où Pirelli est déjà présent avec Elect, un ensemble de solutions technologiques ad hoc pour gérer les différents poids, accélérations et consommations par rapport à véhicules traditionnels. Mais aussi de nouveaux produits connectés comme Cyber ​​Tyre, avec des capteurs qui fournissent des informations en temps réel au conducteur. Innovation continue, sur la route et au-delà. Parce que les technologies évoluent et que la virtualisation accélère les temps de recherche et développement. Les pneus sont créés et développés dans le monde numérique à travers la création d’alter egos virtuels pour concevoir et produire des produits sûrs, performants et durables grâce à des matériaux toujours plus renouvelables. Au centre, comme toujours, il y a le caoutchouc naturel avec lequel Pirelli a produit le premier pneu certifié FSC (Forest Stewardship Council) au monde, témoignant d’une chaîne d’approvisionnement 100% durable. Une grande sauvegarde pour l’environnement comme cela se produit, par exemple, avec la participation de Pirelli au projet Birdlife pour conserver la biodiversité en Indonésie. Grâce à son engagement aux niveaux social, environnemental et économique, Pirelli se retrouve en tête des indices de durabilité les plus importants.

Une nouvelle campagne publicitaire

Une nouvelle campagne publicitaire diffusée sur différents canaux de communication (TV, Internet, presse) pour célébrer les 150 ans de Pirelli propose une réinterprétation du gain historique « La puissance n’est rien sans contrôle » invitant les gens à réfléchir, à travers un récit visionnaire et métaphorique, sur deux concepts complémentaires et opposés. Grâce à la technologie et aux médias sociaux, les individus ont un pouvoir énorme, mais en un instant, ils peuvent perdre le contrôle et le chaos s’ensuit. Plus que jamais, il faut être conscient que la puissance a besoin de contrôle, dans la vie et pas seulement sur la route. Tourné à Barcelone, réalisé par Manson – une équipe de réalisateurs mexicains formée par Gerardo del Hierro, Pau López et Tomás Peña – produite par Utopia et sous la direction créative de M&C Saatchi, la publicité est prévue pour les chaînes numériques également au niveau international.

Un numéro spécial du magazine World

Le 150ème anniversaire sera également célébré avec un numéro spécial de « World », le magazine d’entreprise qui, depuis 1994, perpétue l’héritage du « Rivista Pirelli » publié de 1948 à 1972. Le numéro propose 26 mots, un pour chaque lettre de l’alphabet, choisie pour sa signification, sa force et sa capacité à décrire Pirelli. Chaque mot, grâce à la contribution d’illustrateurs, d’auteurs, de romanciers et d’essayistes, est exploré de manière originale.

Des timbres commémoratifs en Italie

Le ministère de l’Économie et des Finances et la Monnaie et l’Imprimerie d’État ont présenté une nouvelle collection de timbres qui, dans le cadre de la série « Eccellenza Italiane », comprendra un ensemble de trois pièces commémoratives en or et en argent dédiées au groupe Pirelli. De plus, en date du 28 janvier 2022, un nouveau timbre a été émis également dédié à Pirelli dans le cadre de la série thématique « Excellence dans l’économie et le système de production ».

Photo – Vidéos : Pirelli