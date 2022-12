Art Basel Miami 2022 – Une Bentley Flying Spur Hybrid unique créée par The Surgeon

Une Flying Spur Hybrid unique, sur mesure et distinctive, immaginée par « The Surgeon », a été dévoilée par Bentley lors de la soirée phare de la marque pendant l’Art Basel Miami 2022. La Bentley Flying Spur Hybrid x The Surgeon fait suite au lancement d’une ligne en édition limitée de baskets inspirées de Bentley, par le chef de file de l’industrie de la chaussure personnalisée, Dominic Ciambrone – également connu sous le nom de The Surgeon.

Avec 20 foires d’art internationales, plus de 1 200 galeries et des milliers d’artistes présents, Miami devient un pôle d’attraction pour les amateurs de design pendant la semaine d’Art Basel. En tant que tel, c’est la vitrine parfaite pour les œuvres d’art artisanales de Mulliner, la division de commande personnelle interne de Bentley, pour célébrer le pouvoir de l’individualité, avec trois véhicules uniques qui fusionnent l’expression artistique et un savoir-faire inégalé – couronné par le Flying Spur Hybrid de The Surgeon.

Inspiration pour la Bentley Flying Spur Hybrid x The Surgeon

The Surgeon est un chef de file dans l’industrie de la chaussure personnalisée, célèbre pour sa fusion sans effort de la haute couture et de la culture de la rue. Une visite à la division Mulliner de Bentley au début de 2022 l’a inspiré à créer une série limitée de dix paires de baskets sur mesure, avec des signatures artisanales Bentley telles que le matelassage en diamant et les points de croix, ainsi que son monogramme crâne et scalpel « Surgeon ».

Les baskets ont été le tremplin d’une deuxième collaboration, basée sur la Bentley Flying Spur Hybrid. Ses lignes élégantes et son intérieur artisanal en ont fait une toile idéale pour la créativité de The Surgeon. Avec la combinaison d’un moteur à combustion V6 de 2,9 litres et d’un puissant moteur électrique, il présente la prochaine étape du voyage Beyond100 de Bentley vers un avenir de luxe électrifié.

La spécification de la voiture ne laisse rien à désirer. La spécification Mulliner Blackline remplace le chrome poli extérieur par des éléments brillants entièrement noirs, tandis que la spécification de style comprend un séparateur avant, des bas de caisse, un diffuseur arrière et un becquet de coffre en fibre de carbone.

Brillant, satiné et bronze combinés

La Flying Spur Hybrid x The Surgeon utilise une palette extérieure percutante dans une combinaison dramatique mais harmonieuse parallèle à l’esthétique de sa propre marque. Ciambrone a choisi une finition de peinture bicolore Anthracite sur Anthracite Satin, créant une expression discrète de puissance et d’assurance. La palette monochromatique est soulagée par l’utilisation parcimonieuse du bronze satiné, qui apparaît sur le pare-chocs avant, latéral et arrière inférieur. Une fine rayure en bronze satiné sur mesure attire le regard sur toute la longueur de la Bentley, tandis que les jantes de 22 pouces en anthracite satiné présentent une fine rayure en bronze satiné autour de la jante extérieure. La même finition est utilisée pour les badges Surgeon sur les montants D et le badge Hybrid sur le garde-boue. La touche finale est apportée par une mascotte de radiateur Flying B illuminée en noir brillant.

Design et artisanat en harmonie

Dès que vous entrez dans l’habitacle de la Bentley Flying Spur Hybrid x The Surgeon, vous êtes entraîné dans un monde d’individualité et de créativité. Le motif sur le panneau de seuil extérieur indique « The Surgeon » tandis que la plaque de seuil intérieure transmet sa philosophie personnelle, « Never Stop ».

À l’intérieur, la sellerie présente du lin comme cuir principal sur les sièges, les portes et le carénage inférieur, tandis que la couleur de cuir secondaire, Beluga, figure sur le dessus du carénage, la console centrale et la plage arrière. Des surpiqûres contrastées en bronze sont présentes sur les sièges, les passepoils des sièges et un motif de point de croix sur le volant. Le style de nom «Surgeon» est brodé en bronze sur les sièges, au-dessus desquels les appuie-tête portent un logo Surgeon brodé à l’aveugle.

Le placage de noyer orne l’intérieur et Ciambrone a célébré les compétences artisanales de Mulliner en spécifiant des finitions contrastées ; le placage supérieur est en noyer Crown Cut à pores ouverts, donnant une finition satinée tactile, tandis que le placage inférieur est en noyer Crown Cut High Gloss et présente un motif répété gravé au laser du crâne et du logo scalpel croisé. Une fine rayure en blanc brillant sépare les deux placages, s’étendant sur le carénage d’une porte à l’autre et traversant les aubes supérieures des bouches d’aération en œil de boeuf. Les portes arrière comportent également des inserts en noyer en losanges « tridimensionnels ».

Le placage brillant Grand Black recouvre les consoles centrales avant et arrière, avec le logo Surgeon superposé en chrome sur le porte-gobelet arrière.

Unissant le design de l’extérieur et de l’intérieur, Bronze Satin est présent sur les cônes des haut-parleurs B+O, tandis qu’une teinte sur mesure de peau de bronze assortie peut être vue sur la languette à six heures du volant et comme revêtement pour le levier de vitesses.

L’affichage rotatif Bentley au centre du tableau de bord offre un choix de trois faces ; cadrans analogiques, affichage numérique ou placage de noyer. Lors de l’affichage de ce dernier, le style de nom « Surgeon » est visible en superposition dorée. Un autre intérêt tactile et visuel est fourni par la finition moletée unique de Bentley sur les commandes et les points de contact.

Trois oeuvres automobiles

La révélation de cette Flying Spur Hybrid exceptionnelle couronne une soirée de célébration de l’art de la création automobile sur mesure à Art Basel Miami. Présentées aux côtés de la Bentley Flying Spur Hybrid x The Surgeon, deux commandes très différentes et dynamiques, toutes deux avec des intentions uniques. Le cabriolet Bentley Continental GT Speed ​​Sager Strong a été inspiré par Craig Sager, membre du Temple de la renommée et iconoclaste vestimentaire, et plus particulièrement par la veste qu’il portait pour accepter son Jimmy V Perseverance Award en 2016. Le produit de sa vente aux enchères prévue en février 2023 sera reversé à la lutte contre leucémie. Pendant ce temps, une Bentley Continental GT V8 Cabriolet s’inspire du travail du célèbre artiste d’origine brésilienne et résident de Miami Romero Britto, encapsulant sa philosophie de vie colorée et célébrant son succès dans le pop art.

Photos : Bentley