Débuts de l’Huracán Sterrato au Lamborghini Beach Lounge à Miami

La Lamborghini Huracán Sterrato, la supercar tout-terrain et le dernier membre de la gamme Huracán, a fait sa première nord-américaine début décembre 2022 à Miami au Lamborghini Beach Lounge situé au 1 Hotel South Beach. L’hôtel de luxe durable offrait la toile de fond parfaite et moderne pour présenter ce nouveau chef-d’œuvre audacieux du V10 au-delà du béton.

Au cours d’une soirée exclusive qui comprenait le dévoilement de la Huracán Sterrato, Stephan Winkelmann, président-directeur général d’Automobili Lamborghini, a accueilli les clients de longue date de Lamborghini et les VIP avec Rouven Mohr, directeur technique, Mitja Borkert, responsable du design, et Federico Foschini, directeur du marketing et des ventes.

« Miami représente un creuset de culture, de créativité et de design de pointe incroyables, nous avons donc pensé que c’était l’endroit idéal pour lancer notre nouvelle super voiture de sport inattendue, l’Huracán Sterrato. Le sentiment que j’éprouve en conduisant cette voiture est à certains égards similaire à celui que j’éprouve lorsque je me connecte fortement à une œuvre d’art remarquable – c’est particulièrement personnel, profondément émouvant et sans aucun doute excitant. », a déclaré Stephan Winkelmann.

Conçu pour un plaisir de conduite maximal, même hors de l’asphalte sur des surfaces non pavées ou sablonneuses, la Lamborghini Huracán Sterrato offre un contrôle parfait et offre un tout nouveau niveau d’émotion et de plaisir de conduite. L’Huracán Sterrato est équipée d’un moteur V10 de 5,2 litres d’une puissance maximale de 610 ch et d’un couple de 560 Nm (à 6 500 tr/min), associé à une transmission à double embrayage à 7 rapports et à une transmission intégrale à commande électronique avec auto-assistance mécanique arrière et d’un différentiel à blocage. Conçu pour offrir des performances optimales sur et hors route, ce véhicule accélère de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et atteint une vitesse de pointe de 260 km/h.

Le Lamborghini Beach Lounge a présenté deux Huracán Sterrato, l’un avec la couleur extérieure Verde Gea et l’autre en Bianco Phanes. Autour des voitures, des sentiers sinueux bordés de traces de pneus imprimées de sable conduisaient les invités à trois installations numériques qui mettaient en valeur l’Huracán Sterrato en action sur différentes surfaces – terre, gravier et sable. Chaque installation était animée par un sport complémentaire qui définit l’environnement : le vélo tout-terrain dans la campagne, le parachute ascensionnel dans les montagnes et la planche à voile le long du littoral.

Le tout nouveau vélo premium 3T Exploro Racemax x Huracán Sterrato est lié à l’expérience tout-terrain. Fabriqué en interne en Italie à l’aide de la propre technologie de fibre de carbone de 3T, il est conçu avec la même livrée Verde Gea que le véhicule Huracán Sterrato et arbore le logo sur la selle. Disponible via les distributeurs 3T, le vélo sera disponible dans le monde entier début 2023.

Dans le Lamborghini Beach Lounge, des œuvres d’art du célèbre artiste Fabian Oefner étaient exposées aux invités avec ses œuvres « Disintegrating » très acclamées qui dépeignent des super voitures de sport qui semblent exploser. Dans la Disintegrating X – Lamborghini Miura SV (2019), ce qui ressemble à une image générée par ordinateur est en fait une photographie réelle. Elle a été réalisée en photographiant chaque pièce d’une Miura SV de 1972, puis en assemblant les pièces individuelles en une composition qui ressemble à la voiture se désintégrant à toute vitesse. Dans la dernière collaboration d’Oefner avec Automobili Lamborghini, Disintegrating Essenza (2022), il a photographié les 2 358 pièces de la voiture de course à l’usine en Italie. Il a ensuite assemblé les pièces individuelles pour créer une illusion hyperréaliste de la voiture se lançant dans l’atmosphère comme une fusée dans le ciel nocturne. Ces tirages sont complétés par deux sculptures Heisenberg Lamborghini exposées.

Limitée à seulement 28 pièces, Roger Dubuis, partenaire de longue date, a également lancé la dernière création issue de leur collaboration avec Automobili Lamborghini – la nouvelle Excalibur Spider Huracán Monobalancier (MB). Un excellent exemple de ce qui se passe lorsque des horlogers incroyables rencontrent des ingénieurs visionnaires, la montre palpitante est imprégnée de l’excellence horlogère de la Maison et de l’esprit de la super voiture de sport Huracán Sterrato.

Photos : Lamborghini