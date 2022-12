Romain Grosjean devient pilote officiel Lamborghini Squadra Corse chez Iron Lynx

Lamborghini Squadra Corse annoncer l’arrivée de Romain Grosjean en tant que pilote d’usine Lamborghini officiel à partir de 2023. L’ancien pilote expérimenté de Formule 1 et d’IndyCar sera également un rouage clé dans le développement du projet Lamborghini LMDh, qui fera ses débuts en 2024.

Le pilote franco-suisse, qui a passé les deux dernières saisons à courir dans la série IndyCar, fera ses débuts officiel aux 24 Heures de Daytona 2023 à bord d’une Lamborghini Huracán GT3 EVO2, dirigée par Iron Lynx, aux côtés de ses collègues pilotes d’usine Lamborghini Andrea Caldarelli et Mirko Bortolotti. Grosjean participera également à d’autres épreuves d’endurance tout au long de la saison 2023, avec un programme complet qui sera annoncé en temps voulu.

En plus de son programme GT3 l’année prochaine, Romain Grosjean rejoindra également Caldarelli et Bortolotti en tant que pilote d’essai pour la voiture LMDh de l’équipe Lamborghini Iron Lynx, avec laquelle elle participera au Championnat du monde d’endurance FIA et au Championnat de voitures de sport IMSA WeatherTech en 2024.

Né à Genève mais concourant sous licence française, Grosjean a passé neuf saisons en Formule 1 et enregistré 10 podiums. Il a couru pour Renault, Lotus et Haas avant de passer à la série IndyCar aux États-Unis en 2021. Pilote polyvalent, Romain Grosjean a plusieurs titres juniors en monoplace à son actif au fil des ans, remportant la Formule 3 Euroseries en 2007, AutoGP en 2010 et la série GP2 en 2011. Il a également couru en GT et a remporté une course lors de ses débuts en Championnat du Monde FIA GT1 à Abu Dhabi en 2010 et a participé aux 24 Heures de Spa la même année.

Iron Lynx, qui appartient à la société suisse DC Racing Solutions Ltd, sera l’équipe partenaire de Lamborghini dans le Championnat du monde d’endurance FIA et le Championnat IMSA WeatherTech Sportscar. Iron Lynx et Lamborghini travailleront également en étroite collaboration avec PREMA Engineering, qui utilisera son expertise de 30 ans de championnat.

Parlant de la dernière étape de sa carrière, Grosjean a déclaré : « Tout d’abord, c’est un honneur de rejoindre Lamborghini, c’est une marque tellement emblématique pour tous ceux qui aiment les voitures, y compris moi-même et mes enfants. En plus de cela, je suis très excité à propos de deux choses : la première est de commencer à Daytona avec la GT3 qui a eu beaucoup de succès à Daytona et une très bonne équipe comme Iron Lynx et des coéquipiers autour de moi, donc ça va être une belle découverte pour ma part. Et puis, plus tard dans l’année, développer la nouvelle LMDh qui est une belle voiture – j’ai de la chance de l’avoir vue – et un projet incroyable en endurance. Cela devient une catégorie très excitante avec tous les constructeurs qui arrivent. Avec Lamborghini étant une marque si prospère, j’espère que nous pourrons bien faire à l’avenir. »

Giorgio Sanna, responsable du sport automobile chez Lamborghini, a ajouté : « Nous sommes très fiers d’accueillir Romain Grosjean dans la famille Lamborghini, pour cette nouvelle et passionnante période de l’histoire de Squadra Corse. C’est un pilote avec une énorme expérience dans diverses catégories au fil des ans et il sera en mesure d’ajouter beaucoup de valeur à la fois à notre programme GT3 mais, plus important encore, au développement de notre voiture LMDh également. J’ai hâte de voir Romain sur la piste à Daytona, ce qui, espérons-le, sera le début d’un partenariat très réussi à l’avenir. »

