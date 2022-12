Audi 360factory – Production entière de véhicules électriques d’ici 2029

Audi mise tout sur l’électromobilité en lançant à partir de 2026 uniquement des modèles entièrement électriques sur le marché mondial, abandonnant progressivement la production de ses modèles à combustion d’ici 2033. Sur la base de cette décision prise dans le cadre de sa stratégie d’entreprise Vorsprung 2030, Audi entreprend désormais des mesures pour préparer ses installations mondiales à la production de voitures entièrement électriques.

Contrairement à bon nombre de ses concurrents, Audi s’appuie sur son réseau de production mondial existant pour développer sa stratégie de production future. « Étape par étape, nous engageons tous nos sites vers l’avenir. Nous ne voulons pas de projets pilotes sur des sites entièrement nouveaux. Nous préferons investir dans nos usines existantes pour qu’elles finissent par être tout aussi efficaces et flexibles que les sites de production nouvellement construits ou les usines de dernières générations. », a déclaré Gerd Walker, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge de la production et de la logistique. Selon Gerd Walker, c’est la durabilité en action – dans les aspects économiques, écologiques et sociaux : « La voie empruntée par Audi préserve les ressources et accélère notre transformation en tant que fournisseur de mobilité premium durable. »

Le membre du conseil d’administration d’Audi chargé de la production et de la logistique veut rendre la fabrication flexible et résiliente afin de s’assurer qu’elle sera à l’épreuve du futur à long terme. Conformément à cet objectif, Audi a élaboré sa stratégie globale en tenant compte de diverses perspectives. Walker et son équipe se sont concentrés sur les questions suivantes : « Qu’est-ce que la société attend de nous ? Quelles sont les exigences de nos clients ? Quelles sont les attentes des parties prenantes, et de quoi nos employés auront-ils besoin à l’avenir ? » En réponse, Audi a créé le projet 360factory ; une vision de l’avenir. Cette approche accorde une importance égale à la rentabilité, à la durabilité, à la flexibilité et à l’attractivité.

Une feuille de route ambitieuse sur la voie de l’électro-mobilité

D’ici la fin de la décennie, Audi fabriquera des modèles à propulsion électrique sur tous ses sites de production dans le monde. « Pour atteindre notre objectif, nous nous appuyons sur notre personnel hautement qualifié et nous rendrons tous nos employés opérationnels d’ici 2025 grâce à un budget de formation d’environ 500 millions d’euros », déclare M. Walker. Deux sites, Böllinger Höfe et Bruxelles, produisent déjà des véhicules entièrement électriques. À partir de l’année prochaine, l’Audi Q6 e-tron sera le premier modèle entièrement électrique à sortir de la chaîne de production à Ingolstadt. Et la production de voitures entièrement électriques commencera progressivement à Neckarsulm, San José Chiapa et Győr. En 2029, tous les sites de production produiront au moins un modèle de véhicule 100% électrique. En fonction des spécificités locales, la production des modèles à combustion restants sera progressivement abandonnée d’ici le début de la prochaine décennie.

De nouvelles usines ne seront construites que là où des capacités supplémentaires sont nécessaires. Par exemple, Audi et son partenaire FAW construisent actuellement un site à Changchun (Chine) où seront produits des modèles basés sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric). La construction devant se terminer fin 2024, il s’agira de la première usine automobile en Chine où seuls des modèles Audi entièrement électriques sortiront des chaînes.

La transformation comme catalyseur d’une productivité accrue

Néanmoins, l’électrification des usines ne représente qu’une partie de la vision d’Audi pour la production du futur. « Nous profiterons de la transition vers l’électro-mobilité pour faire des avancées importantes en matière de productivité et d’optimisation en apportant les modifications nécessaires », explique M. Walker. Une fois équipé pour la production du futur, le réseau de production d’Audi se veut rentable, durable et attractif, mais aussi flexible. Quatre objectifs centraux avec des chiffres clés ambitieux : pour que la production future soit rentable, Audi veut réduire de moitié les coûts annuels des usines d’ici 2033. Pour y parvenir, la marque aux quatre anneaux prévoit de réduire la complexité de ses véhicules lorsqu’elle ne profite pas au client – à cette fin, le développement des véhicules tiendra compte d’un processus de production rationalisé dès la première étape. Le constructeur premium continuera également à numériser la production, par exemple avec la solution Edge Cloud 4 Production utilisant des serveurs locaux. Cela permettra de remplacer les PC industriels coûteux, réduisant ainsi les efforts informatiques tels que les déploiements de logiciels et les changements de systèmes d’exploitation. À l’avenir, Audi utilisera également une autre nouvelle solution – l’assemblage modulaire – pour simplifier la production tout en offrant une plus grande variabilité des produits. La planification virtuelle de l’assemblage permet aussi d’économiser des ressources matérielles et rend possible une collaboration innovante et flexible entre les différents sites.

Une production flexible et durable

Pour que le constructeur haut de gamme puisse répondre avec plus de souplesse aux fluctuations de la demande des clients ou du programme de production, Audi va rendre ses processus de fabrication encore plus flexibles. « Nous voulons structurer à la fois le produit et la production de manière à obtenir un avantage optimal pour nos clients. », explique Gerd Walker. À cette fin, la nouvelle Audi Q6 e-tron, par exemple, sera initialement fabriquée à Ingolstadt sur la même ligne de production que les Audi A4 et Audi A5. Les modèles électriques remplaceront ensuite progressivement les voitures à combustion sur ces lignes.

Depuis 2019, Audi poursuit son programme environnemental Mission:Zero visant à réduire son empreinte écologique liée à la production et à la logistique. L’objectif central du programme est de faire en sorte que tous les sites de production d’Audi dans le monde soient nets en carbone d’ici 2025. À cette fin, les usines de Bruxelles, de Győr et de Böllinger Höfe à Neckarsulm le sont déjà. Le programme environnemental porte également sur les domaines de l’efficacité des ressources et de l’eau ainsi que sur la protection et la préservation de la biodiversité. Par exemple, Audi prévoit de réduire de moitié la valeur actuelle de la consommation d’eau pondérée écologiquement sur ses sites de production d’ici 2035. En 2018, Audi México est devenu le premier constructeur premium au monde à produire des voitures totalement exemptes d’eaux usées. Sur le site de Neckarsulm, un cycle de l’eau a été mis en place dans le cadre d’un projet pilote entre l’usine et la station d’épuration municipale voisine, ce qui permettra de réduire la demande en eau douce de plus de 70%.

En voie de devenir une usine 360, Audi se fixe désormais des objectifs de durabilité encore plus ambitieux en matière de production. D’ici 2030, l’entreprise souhaite réduire de moitié, par rapport aux chiffres de 2018, son impact environnemental absolu dans les domaines de la consommation d’énergie primaire, des émissions des centrales électriques, des équivalents CO2, des polluants atmosphériques, du risque hydrique local et des volumes d’eaux usées et de déchets. Les principales étapes pour atteindre cet objectif comprennent la production d’énergie renouvelable en interne et l’utilisation de technologies innovantes pour créer des chaînes de valeur plus circulaires où les ressources sont utilisées en cycle fermé.

Attractif en interne et en externe

L’Audi 360factory présentera également Audi comme un employeur attrayant, à la fois en interne et à l’externe, en particulier dans le domaine de la production. Dans le cadre de cet engagement, Audi travaille actuellement sur des concepts visant à rendre les heures de travail plus flexibles, même dans les secteurs liés à des équipes spécifiques. Audi rend également l’environnement de travail et les salles de pause plus confortables pour ses employés. La division Audi Production ne se considère pas seulement comme un constructeur automobile, mais aussi comme un développeur de technologies et de processus. « Nous voulons être le meilleur employeur – pour nos employés déjà en poste ainsi que pour tous les candidats, étudiants et professionnels. Notre transformation en usine 360 exigera les meilleurs esprits, même dans des disciplines qui ne sont pas communément associées à la production, comme l’électronique et le développement de logiciels. », a déclaré Gerd Walker.

En tant que première usine 360 complète d’Audi, l’usine d’Ingolstadt servira de modèle pour la transformation des sites de production à grande échelle de la société dans le monde entier. Les autres sites aborderont la transformation étape par étape. « Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais la direction que nous prenons et les étapes pour y parvenir sont claires. », a ajouté M. Walker.

Photos : Audi