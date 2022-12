Les Bentley Bacalar et Continental GT Speed disponibles en miniatures au 1:43

Bentley propose ses nouveaux modèles Continental GT Speed et Bacalar by Mulliner en miniatures à l’échelle 1:43. Ces éditions limitées sont disponibles dès maintenant dans la boutique Bentley Motors.

Bentley s’intéresse aux collectionneurs de miniatures automobiles en proposant deux modèles exclusifs récents à l’échelle 1:43. Le premier modèle est la Bentley Continental GT Speed mettant en avant ses courbes via une peinture rouge bonbon saisissante qui rehausse les détails de teinte sombre fournis par les éléments en fibre de carbone brillante. Dans l’habitacle, la garniture intérieure sportive Hotspur est complétée par une broderie Speed personnalisée et un motif de matelassage en diamant qui a été ajouté au cuir.

Le second modèle est la Bentley Bacalar avec un extérieur jaune Flame rendant hommage à la peinture durable révolutionnaire « colourstream » qui a été spécialement développée pour souligner la forme et les contours du Bacalar à grande échelle. Les luminaires en bronze satiné intensifie encore ce caractère dramatique, que ce soit sur la route et dans le garage, ou sur l’étagère et sur la moquette. Un cockpit enveloppant mélange le design intérieur et extérieur, comme on le voit sur ce modèle avec une palette de couleurs intérieures sophistiquées en tweed gris et béluga.

Vendues 100 £ (environ 114 euros) sur la boutique en ligne shop.bentleymotors.com, ces deux reproductions sont mises en valeur dans des boîtes Bentley. La livraison est gratuite pour les commandes au Royaume-Uni de plus de 200 £ et les achats en dehors du pays seront livrés dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables.

Photos : Bentley