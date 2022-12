Bugatti Baby II Carbon Edition pour les propriétaires de la W16 Mistral

Bugatti a créé la Bugatti Baby II, une nouvelle édition limitée en carbone disponible en exclusivité pour les propriétaires de la Bugatti W16 Mistral. Développée en partenariat avec The Little Car Company et assemblée à la main selon les spécifications définies par chaque client, la Baby II Carbon Edition reprend les détails extérieurs et intérieurs de la W16 Mistral, devenant ainsi le complément idéal au roadster ultime de Bugatti.

Avec son architecture réalisée en fibre de carbone hautement technologique, la Bugatti Baby II Carbon Edition rend hommage au design et à l’ingénierie de la W16 Mistral – dernier modèle Bugatti conçu pour la route et équipé du légendaire moteur W16.

Chaque client a la possibilité de personnaliser sa nouvelle Bugatti Baby II en s’inspirant des caractéristiques de sa W16 Mistral, ce qui en fait un modèle vraiment unique.

Pour répondre aux demandes des clients en matière de personnalisation de peinture et de design, la Bugatti Baby II Carbon Edition intègre de nombreux éléments en carbone. Ce matériau s’affiche notamment sur le radiateur et la calandre, le tableau de bord, les panneaux intérieurs et le support de rétroviseur. Le volant en bois noir, réalisé sur mesure, accueille également en son centre une pièce de carbone.

Le choix de composants noirs magnifiquement peints ajoute une profondeur à l’esthétique de la Carbon Edition. Pour cette version, la roue de secours, son support et les sangles ont tous été retirés pour alléger le véhicule.

En l’honneur du pays natal de Bugatti, les propriétaires d’une W16 Mistral ont également la possibilité de faire peindre à la main le drapeau français sur le flan de leur Bugatti Baby II Carbon Edition.

Les phares de la Bugatti Baby II Carbon Edition sont élégamment soulignés d’une ligne horizontale LED, un parti pris design qui fait référence aux phares de la W16 Mistral. À l’intérieur, chaque nouvelle Bugatti Baby II arbore une plaque gravée affichant le numéro de châssis et le nom du modèle.

Dévoilée en 2019, la Bugatti Baby II – limitée à 500 exemplaires uniquement – est un hommage contemporain au chef-d’œuvre original de Bugatti, la Baby de 1926. Réplique de la Type 35 à échelle réduite (75%), ce véhicule a été développé pour célébrer le 110ème anniversaire de Bugatti et contribue à perpétuer l’histoire de la marque.

En proposant des éléments de design intérieur typiques de Bugatti, la Baby II Carbon Edition suit la même logique de design. Certains instruments de la Bugatti Type 35 d’origine ont été adaptés à la vie moderne : la jauge de pression de carburant a par exemple été transformée en jauge de batterie. Clin d’œil au design de la Bugatti Veyron, la jauge d’huile est également devenue une jauge de puissance. La réplique du célèbre volant à quatre branches est elle dotée d’un mécanisme de dégagement rapide afin de rendre l’accès au cockpit plus facile.

Les pédales réglables sont usinées à partir de pièces d’aluminium massif et affichent fièrement le célèbre logo « EB », tandis que la poignée de la pompe à essence a été reproduite à l’identique, mais permet désormais d’enclencher la marche avant, le point mort ou la marche arrière.

Wiebke Stahl, Directrice Générale de Bugatti International, a déclaré : « La nouvelle Bugatti Baby II Carbon Edition s’inspire de notre philosophie « La forme suit la performance », une devise qui a permis de garantir que toutes les automobiles, mais aussi tous les produits et toutes les expériences lifestyle Bugatti, répondent aux standards les plus élevés, que ce soit en termes de qualité, de luxe, de design ou de performance. »

Ben Hedley, CEO de The Little Car Company, a ajouté : « La Bugatti Baby II Carbon Edition sera l’ultime objet de collection pour les heureux propriétaires d’une W16 Mistral et nous sommes honorés que Bugatti se soit associé à ce magnifique projet. »

Le prix de la Bugatti Baby II Carbon Edition s’élève à 80 000 € (hors taxes et frais de transport).

Photos : Bugatti