Audi A4 Avant & Audi A5 Sportback Black Limited – Edition limitée noire de 400 ex.

Audi lance sur le marché espagnol la nouvelle édition Black Limited, disponible pour les Audi A4 Avant et A5 Sportback et caractérisée par des équipements extérieurs et intérieurs très sportifs et technologiques, dans lesquels se distinguent les sièges sport Plus des Audi RS 4 et RS 5 et les jantes alliage Audi Sport.

Audi propose en Espagne une nouvelle édition exclusive et sportive limitée à 400 exemplaires : les Audi A4 Avant Black Limited (300 exemplaires) et A5 Sportback (100 exemplaires).

La nouvelle édition Black Limited est basée sur la finition Black Line, qui se distingue déjà par son équipement complet, qui, en plus des détails de personnalisation sportive, comprend des éléments tels que les phares Matrix LED avec clignotants avant et arrière dynamiques, l’intérieur S line ou la navigation MMI plus avec l’instrumentation numérique Audi virtual cockpit plus.

Les nouvelles Audi A4 Avant et A5 Sportback Black Limited ajoutent un plus de sportivité en incluant dans l’équipement de série le volant sport aplati et les sièges sport plus qui équipent les Audi RS 4 et RS 5, avec sellerie cuir et microfibre Dynamique et avec régulation électrique et fonction massage. Le toit ouvrant panoramique et les nouvelles jantes Audi Sport, de 19 pouces pour l’A4 Avant et de 20 pouces pour l’A5 Sportback, sont également de série. L’équipement de cette édition limitée est complété par la clé confort, le pack éclairage ambiant, le système audio Audi, le pack rangement et, sur l’A4 Avant, la caméra de recul et le système d’aide au démarrage en côte ; éléments qui sont de série dans la gamme A5 espagnole.

Le prix de la nouvelle édition spéciale Black Limited donne au client un avantage significatif dans l’équipement supplémentaire qu’elle inclut si les options ont été commandées séparément. Les motorisations disponibles pour l’Audi A4 Avant Black Limited sont le 35 TFSI de 150 ch (110 kW), le 35 TDI de 163 ch (120 kW) et le 40 TDI quattro de 204 ch (150 kW) ; tandis que l’A5 Sportback Black Limited peut être commandée avec les moteurs 35 TDI de 163 ch (120 kW), 40 TDI de 204 ch (150 kW) et 40 TFSI de 204 ch (150 kW).

Photos : Audi