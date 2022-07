Lamborghini Squadra Corse obtient la certification ISO 20121 pour le Super Trofeo Europe

A l’occasion de la troisième manche du championnat Super Trofeo Europe à Misano (du 1 au 3 juillet 2022), Lamborghini Squadra Corse a reçu la certification ISO 20121 de TÜV Italia, qui certifie que l’organisation d’un événement a été réalisée selon les critères de protection de l’environnement, durabilité sociale et économique.

Conformément aux objectifs ambitieux de développement durable annoncés avec le plan Cor Tauri, le département Lamborghini Motorsport a mis en place un programme détaillé pour l’étape de Misano, basé sur des projets d’efficacité énergétique, la réduction de l’utilisation de papier et de plastique, l’utilisation de produits biologiques locaux pour la restauration, et des projets de récupération de nourriture pour des causes caritatives et pour sensibiliser et mieux comprendre le problème parmi toutes les personnes impliquées dans le week-end de course.

Francesco Scarlata, directeur de la division Business Assurance de TÜV Italia, un organisme de certification dans les domaines de l’environnement, de la qualité, de l’énergie et de la sécurité, a présenté la certification ISO 20121 à Maurizio Reggiani, vice-président de Lamborghini Motorsport, qui a déclaré : « Cette étape marque un tournant tremplin vers un championnat entièrement pérenne. L’engagement que nous mettons dans les activités, les projets et les initiatives est global et général. En 2014, Automobili Lamborghini a obtenu la certification du TÜV pour le service de réparation automobile en fibre de carbone sur l’ensemble de la gamme de produits, étendue par la suite avec la certification ISO 9001 de Lamborghini Squadra Corse en 2016. La durabilité est un aspect désormais ancré dans l’ADN de l’entreprise, et Squadra Corse veut continuer à être un acteur actif dans ce domaine. »

En plus d’obtenir la certification ISO 20121, Lamborghini Squadra Corse utilise des pneus Pirelli qui, après avoir été utilisés sur les pistes de course du Super Trofeo Europe, sont envoyés pour la récupération de matériaux et d’énergie, conformément à l’accent mis par Lamborghini et Pirelli sur l’économie circulaire.

Photos : Lamborghini