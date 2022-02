Audi A6 TDI concept de 2014 – Un démonstrateur de la technologie 48V

De série aujourd’hui sur de nombreux modèles Audi, le technologie 48V permettant une hybridation légère a été développée quelques année en arrière. Afin de la mettre en avant, des démonstrateurs technologiques ont été développés en 2014 comme l’Audi A6 TDI concept, célbrant au passage les 25 ans de la technologie TDI.

Audi a fait passer une partie de son système électrique de véhicule de 12 volts à 48 volts afin de faciliter l’intégration des nouvelles technologies automobiles tout en augmentant la puissance et l’efficience de ses voitures.

Le professeur Ulrich Hackenberg, ancien membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge du développement technique en 2014, avait déclaré : « Nous utilisons toute la bande passante de l’électrification dans notre stratégie de principes d’entraînement. Faire fonctionner une partie du système électrique du véhicule à 48 volts joue un rôle central à cet égard. Cela nous permet de rendre plus d’énergie disponible. Cela ouvre la voie à de nouvelles technologies avec lesquelles nous pouvons rendre nos voitures plus sportives, plus efficientes et plus pratiques à utiliser. »

Audi a présenté en 2014 la portée du système électrique 48 volts avec les démonstrateurs technologiques Audi A6 TDI concept et Audi RS 5 TDI concept. Les deux modèles sont équipés d’un compresseur électrique. Celui-ci fonctionne indépendamment de la charge du moteur et améliore donc fondamentalement les performances d’accélération. La technologie 48 volts est en outre idéale pour réaliser des systèmes de confort pour le contrôle dynamique du châssis.

La technologie de pointe de l’époque avait poussé les systèmes électriques 12 volts à leurs limites. Surtout à basse température, tous les différents consommateurs de charge statique peuvent représenter la totalité de la puissance générée par l’alternateur, qui peut fournir jusqu’à trois kilowatts. La puissance de la batterie n’est plus en mesure de répondre aux exigences des nouveaux consommateurs à charge dynamique tels que les compresseurs électriques hautes performances.

La solution choisie par Audi est un deuxième système électrique auxiliaire fonctionnant à 48 volts, pour compléter l’alimentation électrique de 12 volts. La tension plus élevée signifie que des sections de câble plus petites sont nécessaires ; cela se traduit par des faisceaux de câbles plus légers avec une dissipation de puissance moindre. Le système électrique de 48 volts est doté de nouvelles technologies de stockage et fournit beaucoup plus de puissance que le système de 12 volts avec des batteries au plomb. Cela en fait un élément important de la stratégie Audi d’électrification des différentes étapes de la transmission. Les développeurs du Groupe ont déjà imaginé un concept de plate-forme évolutive, dont une version intégrant le compresseur électrique.

Dans la version la plus développée de l’époque, une batterie lithium-ion compacte fournit 48 volts comme source d’énergie pendant les phases d’arrêt du moteur ; un convertisseur DC/DC intègre le système électrique 12 volts. La batterie lithium-ion fonctionne en conjonction avec un nouvel alternateur à efficacité optimisée qui qualifie le groupe motopropulseur d’hybride léger. Dans ce concept, il existe différentes manières de démarrer, de contrôler et de désactiver le moteur à combustion selon les besoins. Le puissant alternateur atteint une puissance de récupération d’énergie de dix kilowatts, bien plus que ce qui est possible actuellement. Cela représente une économie pouvant aller jusqu’à dix grammes de CO2 par kilomètre, ce qui équivaut à environ 0,4 litre de carburant aux 100 kilomètres.

L’Audi A6 TDI concept embarque un moteur 3.0 l V6 TDI développant 326 ch et 650 Nm. A la différence du véhicule de série, le moteur TDI du démonstrateur a un seul turbo couplé à un compresseur actionné par un petit moteur électrique.

Photos : Audi