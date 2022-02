Race of Champions 2022 – Victoire de Sébastien Loeb face à Sebastian Vettel en Porsche

La célèbre course Race of Champions (RAC) entre pilotes de sports mécaniques s’est tenu début février 2022 en Suède dans des conditions hivernales. A cette occasion, le multiple champion du monde de rallye Sébastien Loeb a remporté son 4ème titre de la Race of Champions. Différents véhicules ont été pilotés dont la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport.

Pour cette nouvelle édition, direction la mer Baltique gelée à Pite Havsbad en Suède, à seulement 96 km du cercle arctique. Une piste en glace a été spécialement construite pour la première fois pour la RAC avec le célèbre pont enjambant la piste.

Le circuit possède deux pistes en parallèle afin de voir s’y affronter deux pilotes parmi les 17 participants. Une flotte variée de véhicules étaient également présentes pour les différentes manches : voiture de rallycross électrique FIA ​​RX2e, Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport, tout-terrain Polaris RZR PRO XP et SuperCar Lites.

Devant une foule de fans suédois venus voir le spectacle tout en bravant le froid, la grande finale a accueilli deux véritables légendes automobiles : le nonuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb et le quadruple champion du monde de F1 Sebastian Vettel.

Pour atteindre la Grande Finale, Loeb et Vettel ont dû affronter un peloton composé de 18 des plus grands pilotes du monde dont Mika Hakkinen (ancien pilote de Formule 1), Tom Kristensen (ancien pilote Audi et recordman des victoires au Mans), Petter Solberg (champion en rallye), David Coulthard (ancien pilote de F1), Mattias Ekstrom (pilote Audi et notamment en DTM, au Dakar et en WRX) et Didier Auriol (pilote de rallye).

Parce que les conditions de piste sur la neige et la glace peuvent changer rapidement en fonction de la météo, la traditionnelle phase de groupes du ROC n’a pas eu lieu. Au lieu de cela, la Race Of Champions 2022 a utilisé un système à élimination directe avec le peloton divisé en deux moitiés : l’une comprenait les pilotes de course internationaux tandis que l’autre avait les experts du rallye et ceux qui avaient plus d’expérience de la conduite hors route.

Après une finale palpitante alors que les deux pilotes poussaient leur machine à leur limite dans le blizzard, Sébastien Loeb a battu son rival allemand par trois manches contre une pour être couronné champion des champions du ROC pour la quatrième fois. Il égale ainsi le record absolu établi par Didier Auriol, son partenaire de l’équipe de France lors de la ROC Nations Cup de la veille.

Sébastien Loeb a déclaré : « Cela fait longtemps que je n’ai pas participé à la Race Of Champions, donc je suis heureux de découvrir qu’à 47 ans, j’ai encore le rythme ! Cela s’ajoute à mon bon début de saison : deuxième au Rallye Dakar, premier à Monte Carlo et maintenant une victoire ici au ROC. Ce n’était pas facile pour nous d’affronter tous les Suédois et Norvégiens car ils sont plus habitués à ces conditions. Je savais aussi que ce serait difficile de s’adapter entre la Porsche, le buggy et le rallycross. Mais après avoir réussi contre Petter Solberg, j’ai gagné en confiance à chaque course. C’était une belle bagarre avec Seb en finale et j’avais de bonnes sensations – sauf quand j’ai complètement perdu le contrôle de la voiture dans la troisième manche ! Nous y sommes maintenant, et c’est formidable d’égaler le record de Didier de quatre titres de champion des champions du ROC. Nous devons également féliciter Fredrik Johnsson et les organisateurs du ROC qui ont fait un excellent travail toute la semaine dans des circonstances difficiles. Ils ont dû faire face à une piste d’entraînement qui partait vers la Finlande, une tempête de neige pendant les essais et une mer qui montait. Mais tout le monde a gardé une bonne humeur et une attitude positive, sans stress, trouvant toujours des solutions. Et ils l’ont trouvé. »

Sebastian Vettel a ajouté : « Sébastien était tout simplement trop rapide aujourd’hui. Les conditions étaient difficiles là-bas et ça devenait de plus en plus glissant, ce qui, je suppose, est normal pour la neige et la glace ! Je n’ai pas beaucoup d’expérience donc c’était une lutte pour m’adapter; dans mon travail quotidien, c’est ce que nous essayons d’éviter. Mais je sentais que je m’améliorais à chaque fois que je conduisais. C’est un bon signe, mais aussi un signe que j’ai encore beaucoup à apprendre. La journée d’hier a été courte car j’ai laissé tomber l’équipe d’Allemagne et nous sommes sortis très rapidement, mais aujourd’hui, j’ai pu entrer davantage dans le rythme. Je savais que la finale était longue et j’ai peut-être poussé trop fort, mais je savais que je devais y aller pour être proche de Seb. J’ai fait des erreurs ici et là, donc dans ces conditions j’ai un peu de rattrapage à faire… Nous avons raté deux ans de la Race Of Champions, donc c’est génial d’être de retour et d’avoir un sentiment de normalité. J’ai vraiment aimé venir ici sur une surface différente aussi, et c’est spécial d’être sur le sol de Fredrik. C’est super d’avoir les fans de retour aussi et je suis impressionné de voir autant de monde dans la foule. Je ne sais pas comment ils peuvent supporter le froid et le vent sur leur visage, mais ils semblaient heureux et partants ! Maintenant, j’espère que nous pourrons revenir en Suède. »

En 2022, la Race Of Champions a collecté plus d’un million de couronnes suédoises (100 000 euros) en faveur d’une sélection d’associations caritatives valables. Parmi les principaux récipiendaires figurent l’association caritative allemande pour enfants Kinderlachen, l’école de la Fondation Zelmerlöw et Björkman au Kenya, l’ICM (Institut de recherche avancée sur les lésions cérébrales et médullaires à Paris) ainsi qu’une série d’autres associations caritatives préférées des conducteurs.

Photos : Race of Champions