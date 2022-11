Lamborghini Huracán Sterrato – La supercar tout-terrain limitée à 1499 unités

Automobili Lamborghini dévoile le nouveau Huracán Sterrato à Art Basel à Miami Beach. La supercar a été conçue pour un plaisir de conduite maximal même loin de l’asphalte sur des surfaces meubles ou en terre, réinterprétant le concept même de sportivité et mettant l’accent sur les principes de la marque : courageux, authentique et inattendu.



« Fidèles à nos valeurs de marque visionnaire, audacieuse et non conventionnelle, avec le Sterrato, nous innovons en matière de sensations de conduite. La présentation de la voiture à Art Basel à Miami reflète comment, tout comme une œuvre d’art d’avant-garde, le Sterrato représente une interprétation radicale et originale du concept de super voiture de sport mais, en termes de performances, le Sterrato appartient au monde le plus des environnements de conduite dynamiques et excitants. », a déclaré Stephan Winkelmann, président-directeur général de Lamborghini.

La Lamborghini Huracán Sterrato offre une dynamique de conduite optimisée pour un contrôle parfait dans tous les environnements, de l’autoroute aux chemins de terre. Par rapport à l’Huracán EVO, le Sterrato est livrée avec une version mise à jour du système LDVI (Lamborghini Integrated Vehicle Dynamics), avec des étalonnages spécifiques STRADA et SPORT, et apportant pour la première fois le mode RALLY pour les conditions de faible adhérence à la gamme Huracán.

« Avec le concept tout-terrain à grande vitesse du Sterrato, nous avons combiné de manière unique l’expérience de conduite d’une véritable super voiture de sport et le plaisir de conduire une voiture de rallye. Les voitures Lamborghini délivrent toujours de l’émotion : le Sterrato offre un nouveau degré de sensations fortes au volant. », explique Rouven Mohr, directeur technique de Lamborghini.

L’extérieur exprime l’esprit aventureux du Sterrato dès le premier coup d’œil. La garde au sol a été augmentée de 44 mm par rapport à l’Huracán EVO pour assurer un plus grand débattement de la suspension, tout comme les largeurs de voie avant (+30 mm) et arrière (+34 mm). De plus, en plus de protéger la carrosserie, la protection de soubassement avant en aluminium, les bas de caisse renforcés, le diffuseur arrière et les passages de roues robustes soulignent sa musculature. La prise d’air classique située sur le capot arrière renforce non seulement l’esprit sportif du modèle, mais contribue également à alimenter le moteur en air pur lors de la conduite sur des pistes poussiéreuses.

« Le Sterrato témoigne de la façon dont l’ADN du design Lamborghini fonctionne parfaitement même avec des proportions inattendues. Le design du Sterrato traduit son héritage de super voiture de sport en une nouvelle forme de vie, reflétant son intention spécifique d’offrir une expérience de conduite vraiment unique et amusante. », a déclaré Mitja Borkert, responsable du design Lamborghini.

L’Huracán Sterrato est équipée d’un moteur V10 de 5,2 litres avec une puissance maximale de 610 ch et 560 Nm de couple (à 6 500 tr/min), associé à une transmission à double embrayage à 7 rapports et à une transmission intégrale à commande électronique avec différentiel à blocage. Conçu pour offrir des performances optimales sur les surfaces non pavées et sablonneuses, il accélère de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et atteint une vitesse de pointe de 260 km/h.

La voiture est équipée de freins à étriers monoblocs fixes en aluminium à six pistons (avant) et quatre pistons (arrière) et à disques en carbone-céramique ventilés et percés en croix de 380 mm de diamètre et 38 mm d’épaisseur à l’avant et 356 mm de diamètre et 32 mm d’épaisseur à l’arrière. Il est livré avec des jantes de 19 pouces équipées exclusivement de pneus Bridgestone Dueler AT002 conçus sur mesure, offrant une polyvalence et une adaptabilité maximales pour toutes les conditions et surfaces tout en contribuant à la sensation, à l’émotion et au plaisir de conduire de la voiture : les pneus sont de 235/40 R19 à l’avant et 285/40 R19 à l’arrière, intégrant la technologie run-flat qui, en cas de crevaison, garantit une conduite minimum de 80 km à 80 km/h avec 0 bar de pression. Ces pneus Bridgestone sur mesure ont été conçus pour correspondre à 100% à l’ADN de la voiture, notamment une conception de motif innovante et un composé de pointe qui offrent une adhérence parfaite à la fois sur le gravier et le tarmac tout en conservant une excellente maniabilité et des performances à haute vitesse.

Les intérieurs, caractérisés par la sellerie exclusive en Alcantara Verde Sterrato, reflètent la philosophie « se sentir comme un pilote » traditionnellement adoptée pour la gamme Huracán, qui place le conducteur au centre de l’habitacle pour une expérience de conduite ultime et un contrôle absolu de tous les caractéristiques de la voiture. L’interface homme-machine (HMI) a de nouveaux graphismes et des fonctions de conduite spéciales ; pour la première fois, les instruments comportent un inclinomètre numérique avec indicateur de tangage et de roulis, une boussole, un indicateur de coordonnées géographiques et un indicateur d’angle de braquage.

Parmi les services embarqués, Lamborghini Connect inclut l’intégration avec Amazon Alexa pour régler les fonctionnalités de la voiture telles que la climatisation et l’éclairage, ainsi que contrôler la navigation, les appels téléphoniques et les divertissements avec une simple commande vocale. La voiture peut également être contrôlée à distance via l’application Lamborghini UNICA avec, par exemple, la surveillance de la vitesse à distance et l’envoi d’une destination directement au système de navigation.

L’Huracán Sterrato est livré avec un système de télémétrie connecté qui permet au conducteur de surveiller les performances et d’analyser les données via l’application UNICA. Les utilisateurs d’Apple Watch peuvent également synchroniser leurs informations de fréquence cardiaque avec le système de télémétrie embarqué pour mesurer leurs performances de conduite. Le Lamborghini Drive Recorder est également disponible pour enregistrer les expériences au volant. Il permet au conducteur de filmer les moments de conduite les plus excitants, en améliorant la fonction Board Diaries : le livre de mémoire numérique intégré à l’application Lamborghini UNICA.

La nouvelle Lamborghini offre des possibilités presque illimitées de personnalisation de l’apparence de la voiture : grâce au programme Lamborghini Ad Personam, les clients peuvent choisir parmi 350 couleurs extérieures et plus de 60 couleurs pour les intérieurs en cuir et Alcantara.

La production de l’Huracán Sterrato en édition limitée de 1 499 unités débutera en février 2023.

Photos -Vidéo : Lamborghini