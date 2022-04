Audi commence à arrêter la vente des véhicules diesel

Les moteurs diesel commencent à disparaître du marché des véhicules neufs. L’importateur hollandais de la marque aux quatre anneaux a retiré totalement les motorisations diesel de son catalogue au 1er avril, signant la fin d’une ère aux Pays-Bas. Et ce n’est pas un poisson d’avril.

Le premier pays a retirer de la vente les motorisations diesel (en vendant auparavant) est la Hollande. Avec l’arrivée massive des véhicules hybrides rechargeables et électriques, les véhicules diesel sont en sursis, notamment en Europe. Les récentes fortes hausses du prix du gasoil à la pompe et la demande de plus en plus faible pour les voitures fonctionnant avec ce carburant (moins de 1% des ventes au premier trimestre 2022) ont poussé les Pays-Bas à ne plus commercialiser d’Audi avec motorisations diesel.

À partir du 1er avril 2022, Audi Nederland ne propose que des moteurs essence, hybrides et électriques. D’autres pays risquent de prendre le même chemin, en commençant par les pays nordiques comme la Norvège championne des ventes des modèles électriques de la marque aux quatre anneaux.

Photos : 4Legend.com