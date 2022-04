Une nouvelle voiture de Jon Olsson a été reproduite en miniature à l’échelle 1:18 par GT Spirit : l’Audi RS 6 Avant « Leon » spécialement décorée et développant 850 ch avec des appendices aérodynamiques exclusifs.

Une miniature originale

La passion de l’ancien skieur Jon Olsson pour les voitures ne tarit pas avec le temps. Après de précédentes Audi, il a fait préparer la dernière génération de l’Audi RS 6 (génération C8) à son goût en mettant la barre encore plus haute.

Sous le capot, le moteur V8 biturbo développant à l’origine 600 ch est passé entre les mains du spécialiste suédois Stertman Motorsport. Après le changement des turbos par des plus gros et une reprogrammation moteur avec l’ajout d’une ligne d’échappement Milltek, le break sportif développe au final 850 ch et un couple de camion.

Les performances sont au rendez-vous avec en supplément une grosse optimisation aérodynamique. Les premiers éléments visibles sont les faces avant et arrière retravaillées. Les voitures engagées en DTM ont été une bonne source d’inspiration avec une lame avant très prononcée. Cette dernière est rehaussée de finitions rouges sur ses extrémités, contrastant avec le noir.

L’arrière est également imposant avec son diffuseur inédit parfaitement intégré. Le kit carrosserie a été spécialement réalisé par Bifrost Automotive.

Ce break sportif se démarque également par ses jantes sur-mesure et tout à fait originales. La société Brixton Forged a réalisé des roues avant quasiment pleines et des jantes plus aérées à l’arrière. Le système de freinage en carbone céramique d’Audi a été préservé et bien reproduit comme pour les jantes par GT Spirit.

Des photos de près permettent de voir leur superbe reproduction avec un grand nombre de détails comme du côté avant les inscriptions « Brixton Forges » et « c’est normal ». Le liséré rouge avec les inscriptions Continental sont également fidèles au modèle original.

L’extérieur se démarque également par le covering sur-mesure façon camouflage des prototypes e-tron quattro. Les trois couleurs – gris, blanc et noir – reproduisent les inscriptions « quattro » offrant un look camouflage. Les différents sponsors ayant œuvré sur le véhicule sont aussi présents sur les côtés de l’Audi RS 6 Avant.

La reproduction en miniature de ce design n’a pas été une mince affaire mais au final le résultat est assez remarquable. Comme sur la vraie, un covering a été appliqué lors de son montage et verni par la suite.

Jon Olsson ne l’a pas gardée longtemps : il l’a revendue après seulement 1 000 km parcourus. Le surnom « Leon » de cette voiture est un hommage à son premier enfant : son fils Leon étant né peu avant son conception en 2019.

En retournant la miniature, on retrouve la reproduction par GT Spirit de certains détails habituels comme la ligne d’échappement. Cette vue permet de se rendre compte des extensions de certains éléments comme le diffuseur arrière et la lame avant.

L’intérieur est « classique » avec du cuir noir, du carbone et des éléments en aluminium. Aucune personnalisation n’a été effectuée, tout étant de série. Encore une fois, les différents éléments ont bien été reproduits avec les différents écrans qui sont allumés.

Cette nouvelle déclinaison de la dernière évolution de l’Audi RS 6 Avant est une nouvelle fois un sans faute avec une grosse originalité. Cette miniature se démarque fortement par sa décoration et son design hors normes. Elle trouvera une place de choix aux côtés de la reproduction de l’Audi RS 6 Avant DTM de Jon Olsson.

Le petit détail

Sur chaque miniature présentée, un détail particulier retient notre attention. L’un des éléments impressionnant le plus est la reproduction du diffuseur arrière avec ses quatre ailettes à l’extrémité rouge apportant une touche d’agressivité à l’arrière du RS 6 Avant qui est déjà d’origine très spectaculaire.

Disponibilité et prix

Commercialisée depuis fin décembre 2021 chez les revendeurs spécialisés et dans certains magasins de jouets sous la référence GT348, la miniature GT Spirit au 1:18 de l’Audi RS 6 Avant Leon de Jon Olsson est proposée en édition limitée au prix recommandé de 109,90 euros. Quelques mois après, ce modèle est toujours disponible auprès de quelques revendeurs mais uniquement à quelques exemplaires, le gros des ventes ayant déjà été réalisé.

Photos : 4Legend.com