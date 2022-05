Audi équipe l’équipe féminine du FC Bayern Munich en véhicules

L’équipe féminine de football du FC Bayern Munich a brillé comme le soleil. Les joueuses utilisent désormais pour la première fois les modèles Audi A1, A3 et TT comme voitures de société. La capitaine de l’équipe Lina Magull a reçu la première clé de voiture lors de la remise officielle des clés le 9 mai 2022 sur l’Audi Piazza devant l’Audi Forum Ingolstadt. Les joueuses du Bayern et l’équipe d’entraîneurs ont ensuite pu se familiariser avec leurs voitures.

Désormais, les joueuses et l’équipe d’entraîneurs du FC Bayern Munich sont sur la route dans les Audi A1, A3 et TT. Christian Schüller, responsable marketing du football, a déclaré : « Les joueuses de football du FC Bayern sont des athlètes exceptionnels et de grandes personnalités qui présentent très bien la marque Audi – après l’équipe masculine et les basketteurs, nous complétons également notre engagement avec l’équipe féminine du Bayern. »

Les joueuses sont également enthousiasmées par leur nouvelle voiture de société : « C’est ma première Audi puis une TT en rouge, il ne peut y avoir de meilleur départ. », a déclaré l’attaquante Lea Schüller. La défenseure et championne du monde japonaise Saki Kumagai a été la première à installer son téléphone portable et attendait avec impatience le voyage de retour à Munich.

Bianca Rech, directrice sportive du FC Bayern Frauen, a déclaré : « Nous sommes très fiers du partenariat avec Audi et attendons maintenant avec impatience notre développement commun. Nous sentons l’intérêt et l’engagement d’Audi à nous soutenir dans le football féminin. Pour notre équipe, la flotte Audi est un signe extraordinaire des aspirations communes du partenariat. »

Le département de football féminin du FC Bayern Munich, fondé le 7 juin 1970, est l’une des équipes les plus titrées et a remporté le premier championnat d’Allemagne en 1976. En 2012, l’équipe de Munich a remporté la Coupe DFB ainsi que trois autres championnats d’Allemagne en 2015, 2016 et plus récemment en 2021. Cette saison, l’équipe a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain et les demi-finales de la Coupe DFB et a terminé deuxième de la Bundesliga féminine. Audi est aux côtés du club de football allemand le plus titré depuis 2002, et la marque aux quatre anneaux est également actionnaire du FC Bayern Munich AG depuis 2011. Audi soutient également l’équipe féminine de football du FC Bayern depuis 2021.

Photos : Audi