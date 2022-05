Le Porsche Taycan safety car de Formule E dans les rues de Berlin

Simona De Silvestro de l’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche a conduit la dernière voiture de course de Formule E de l’Alexanderplatz à la Potsdamer Platz à Berlin le mercredi 11 mai 2022. La pilote d’usine suisse Porsche était accompagné de la voiture de sécurité officielle du championnat du monde de Formule E ABB FIA, le Porsche Taycan Turbo S. Dans le cockpit de la première voiture entièrement électrique de Porsche se trouvait le Portugais Bruno Correia, pilote de la voiture de sécurité FIA. Avec le tour dans les rues de la capitale, les voitures extraordinaires aiguisent l’appétit des résidents et des visiteurs pour le prochain événement de Formule E : samedi et dimanche, les courses 7 et 8 du championnat du monde 2022 de Formule E ABB FIA se disputeront sur l’aire de trafic de l’aéroport historique de Tempelhof.

Avec le Taycan Turbo S comme safety car, Porsche ne s’engage pas seulement pour la sécurité en Formule E. Le design distinctif, qui attire également l’attention et les regards curieux dans les rues de Berlin, porte les couleurs des onze équipes et symbolise l’engagement de toutes les personnes impliquées dans la Formule E et l’engagement commun envers l’avenir de la course automobile 100% électrique ainsi que les valeurs sociales comme la diversité et la communauté. La technologie de la première voiture de sport entièrement électrique de Porsche est également impressionnante : grâce à sa maniabilité et sa sécurité ainsi qu’à une puissance allant jusqu’à 761 ch (560 kW), le Porsche Taycan Turbo S est le choix idéal en tant que voiture de sécurité de Formule E. Avec le launch control, le modèle phare de la gamme Taycan accélère de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et atteint une vitesse de pointe de 260 km/h.

Le Porsche Taycan Turbo S s’intègre aussi parfaitement à Berlin qu’à la Formule E. La capitale allemande se présente comme une ville métropolitaine à la pointe de l’électromobilité et la série de courses 100% électrique innovante répond à cette exigence en utilisant 100% d’énergie renouvelable pour son événement double à l’aéroport de Tempelhof. Berlin est également la seule ville où la première série de courses entièrement électriques au monde figure régulièrement au calendrier chaque saison. Les organisateurs récompensent cette hospitalité avec un certain nombre d’activités : 200 étudiants en électromobilité de toute l’Allemagne ont été invités à découvrir de première main des solutions innovantes pour l’avenir, en utilisant la Formule E comme modèle. L’engagement social n’est pas non plus négligé, la Formule E offrant chaque jour 3 500 billets aux habitants, associations et écoles de Berlin pour entrer dans l’Allianz E Village. De plus, les organisateurs distribuent 150 cadeaux surprises aux patients de la clinique Charité Campus Virchow.

Photos : Porsche