Un nouvel échappement de Valentino Balboni pour la Lamborghini Huracán STO

En 2016, Valentino Balboni a démarré son entreprise avec succès avec sa première réalisation : un incroyable échappement en titane pour la Lamborghini Aventador LP-750 SV, suivi de la série Aventador S. Plus récemment, les séries limitées Aventador SVJ et Ultimae ont connu un énorme succès auprès des propriétaires et des fans de Lamborghini. Aujourd’hui, après les premiers modèles de renommée internationale, Valentino Balboni lance un nouvel échappement stupéfiant pour la Lamborghini Huracán STO.

L’ADN de course de l’Huracán STO a obligé le spécialiste italien des échappements Lamborghini à repenser ce qui pouvait être réalisé comme durabilité pour une utilisation sur piste avec une réduction de poids massive. Pesant un total impressionnant de seulement 6,45 kg, le résultat est le premier échappement hybride Inconel-titane à la pointe de la technologie jamais conçu pour un moteur V10. L’échappement lui-même est entièrement réalisé en titane alors que les soufflets sont en Inconel. La limitation physique du soudage du titane avec l’Inconel a abouti à une conception de liaison révolutionnaire avec deux liaisons en titane taillées dans la masse sur chaque tuyau. Enfin, la conception interne avec deux banques séparées est maintenue pour l’optimisation de la puissance et du couple. Valentino Balboni introduit également pour la toute première fois des tuyaux d’échappement d’optimisation des flux de gaz avec une conception basée sur les dernières technologies de moteurs à réaction tels que les moteurs Rolls-Royce Trent du Boeing 787 Dreamliner.

L’échappement STO sera produit à seulement 40 unités dans le monde. De plus, une édition signature distinctive de Valentino de 20 unités sera réalisée, qui comprendra le nom du propriétaire et quelques détails uniques pour les amis proches et meilleurs clients de la société.

L’échappement STO est fièrement fabriqué en Italie et il est livré dans un flight case très exclusif. Valentino Balboni a déclaré : « Notre nouvel échappement VB est le meilleur système qui puisse être fabriqué pour l’incroyable Huracán STO. Il améliore pleinement l’ADN de course de la STO. Et c’est aussi notre premier VB pour un moteur V10. Je ne cacherai pas que cet échappement a été le plus difficile et le plus fascinant à concevoir jusqu’à présent. En raison d’une utilisation intensive en course et du volume extrêmement limité disponible à l’arrière de la STO. Comme d’habitude avec VB, un accent particulier a été réservé à la libération des mélodies du moteur V10, sans artefacts sonores. Tout est dans la pureté du son. »

Spécifications techniques des échappements STO

– Poids de 6,45 kg

– Titane Grade 2

– Soufflet Inconel

– Soudures T.I.G. entièrement faites à la main

– Échappement boulonné à l’aide de fixations OEM

Photos : Valentino Balboni